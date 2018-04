Rozložte si bezdrátovou klávesnici a pište

Displeje se zvětšují, funkcí přibývá, ale klávesnice zůstává pořád malá. Takový je jeden z velkých problémů mobilního telefonu. Nic vám nebrání v tom, abyste si dělali desítky a stovky poznámek, jen to nudné vyťukávání textu na malé, omezené klávesnici. Vyřešit tento problém s mobily a kapesními počítači se již pokusilo několik firem - přenosnými klávesnicemi. RAST Associates přichází se svou roztahovací klávesnicí, která navíc komunikuje s počítačem nebo telefonem bezdrátově - pomocí technologie bluetooth či WiFi.

Na trhu už jsou malé klávesnice velikosti balíčku karet, které sice nenabízí komfort normálního psaní, ale obsahují všechny klávesy, písmena i čísla. Existují také rozkládací klávesnice, které se už svou velikostí blíží tomu, co známe z počítačů - velké desce, na které lze psát deseti prsty. Právě taková je i Vario Keyboard od firmy RAST, které přichází s novým způsobem rozkládání. Nemá žádné klouby nebo ohebné části. Rozšupuje se, podobně jako se u Nokie 7110 odsouval kryt klávesnice.

Tato koncepce neumožňuje jen složení do malého skladného balíčku, který se vejde do kapsy. Klávesnice je vyrobena především z látky a gumy a lze jí roztáhnou do tří různých nastavení. Nejvíce kompaktní je varianta, kdy nezabírá více místa než korespondenční lístek a téměř se tak vyrovná malým klávesnicím připojovaným k mobilům. Pokud se rozloží více, umožní vám psaní pomocí dvou až čtyř prstů, podobně jako na kapesních počítačích Psion. V této variantě je dlouhá 19 cm. Plně rozložená zabírá už 30 cm a je obdobou klasické počítačové klávesnice, která umožňuje psaní všemi deseti prsty. Váží ale jen necelých 250 gramů. Klávesy při mačkání klesají o 2 milimetry, což odpovídá standardu běžných “tvrdých” klávesnic.

Podle informací internetového magazínu Infosync společnost RAST Associates nabídne tento výrobek k licencování. Bude tedy záležet na konečných výrobcích, jak klávesnici vybaví a uzpůsobí, ale již mezi dnešními prototypy jsou i ty vybavené bezdrátovými technologiemi bluetooth a WiFi. Ty umožní malou-velkou klávesnici snadno používat v kombinaci s mobilním telefonem nebo kapesním počítačem, bez složitého a nepohodlného natahování kabelů. Příprava pracovního prostoru tak zabere jen několik sekund - sednete ke stolu, položíte na něj mobil a klávesnici a můžete pracovat. O ceně se zatím zástupci firmy RAST nechtějí zmiňovat, neboť to závisí i na konečných distributorech. Přesto podle nich nebude Vario Keyboard stát víc než obdobné kapesní klávesnice. Cena asi nejznámější Stowaway se dnes pohybuje nad 2000 korun.