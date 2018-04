Rozlišení displejů PDA

Rozlišení displejů je důležitým ukazatelem - limituje nám množství informací, které lze zobrazovat na displeji PDA. Píšu zde"lze" zcela záměrně, neboť výrobci software na počítače s nižším rozlišením (třeba Palmy) se naučili využívat každý pixel obrazovky, takže v některých případech se jim skutečně "vejde" na obrazovku víc údajů než třeba na počítač s rozlišením 320 x 240.

Různá PDA používají různá rozlišení, a proto si nyní uvedeme jejich základní přehled:

Výška Šířka Počet pixelů Casio Pocket Viewer 160 160 25 600 Palm - základní formát 160 160 25 600 HandEra 330 (PalmOS) 320 240 76 800 Sony Clié 600/700 320 320 102 400 WinCE - základní formát 320 240 76 800 Psion Revo 160 480 76 800 Psion 5mx 240 640 153 600 WinCE s klávesnicí 240 640 153 600

Poček pixelů je důležitým údajem - dle tabulky mají třeba HandEra trojnásobek oproti klasickému Palmu, Clie s vyšším rozlišením dokonce čtyřnásobek pixelů.

Pokusím se tyto údaje převést do grafického vyjádření (je třeba ovšem vzít v úvahu, že se jedná pouze o schéma, neboť displeje mají odlišnou velikost pixelu):

V poslední době se ještě objevilo netypické rozlišení na některých "chytrých" telefonech s vestavěným PDA, například Samsung I300 má displej 160 x 240 pixelů apod.

Je zajímavé sledovat souboj nových formátů PalmOS (240 x 320 versus 320 x 320) - o prosazení toho svého jako standardu se snaží jak Sony, tak i HandEra - rozhodne zřejmě nová generace modelů leaderů trhu - firem Palm, Inc. a Handspring.

Rozhodně není nezajímavá informace, která včera proběhla několika servery, a to, že Palm, Inc. by mohl představit svůj model s vyšším rozlišením ještě před uvedením PalmOS 5.0 (mluví se o CeBITu v roce 2002 a o modelu Palm m525...)