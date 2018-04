Vysoké rozlišení displeje je zbytečné, přiznávají výrobci. Nastavují nižší

Mít QHD rozlišení, tedy minimálně 2 560 x 1 440 pixelů, je dnes pro špičkové smartphony v podstatě otázkou prestiže. V nejvyšší třídě sice některé modely stále zůstávají u Full HD rozlišení, ovšem moc se tím nechlubí. K takovým modelům patří například typy Huawei P10 nebo velký phablet Huawei Mate 9, s Full HD rozlišením si vystačí třeba špičkové OnePlus 3T a za hvězdnými hodnotami se u svých novinek nežene ani čínské Xiaomi.

Ale řada smartphonů v nejvyšší třídě samozřejmě QHD rozlišení má. Už několik let jej používá u svých top modelů Samsung, takže nechybí ani u nových S8 a S8+, Huawei dal QHD displej svému většímu modelu P10 Plus a také novému, cenově dostupnějšímu Honoru 8 Pro. Vysoké rozlišení má také HTC U Ultra nebo LG G6, Sony se u své Xperie XZ Premium chlubí dokonce 4K rozlišením.

Takový extrém poprvé do mobilního světa přinesla už Xperia Z5 Premium, která však 4K zapínala jen v některých aplikacích – a to třeba ve videopřehrávači nebo fotogalerii. Pozdější update systému na Android 6 přinesl rozšíření vysokého rozlišení napříč systémem, ale zpráva od Sony byla jasná: vysoké rozlišení při běžném používání není potřeba, jen negativně ovlivňuje výdrž baterie.

Nastavení rozlišení u Huawei P10 Plus

Teď tuhle taktiku poněkud potichu volí i další výrobci. A to i ti, kteří mají s vysokým rozlišením displejů již bohaté zkušenosti. Řeč je v tomto případě o Samsungu, jeho modely S8 a S8+ mají z výroby standardně své obří zahnuté displeje nastaveny na Full HD+ (2 220 x 1 080 pixelů) rozlišení. A uživatel si dokonce, pokud chce, může zvolit nižší HD rozlišení.

Samsung v tom není sám, Full HD má standardně nastaveno i Huawei P10 Plus, který to činí ještě nenápadněji než Samsung. Zatímco korejský top smartphone má na nastavení rozlišení položku v menu, kde se nastavují parametry displeje, Huawei něco podobného docela umně schovává. V nastavení baterie se totiž nachází nenápadný přepínač, který nese popisek „Úspora energie nízkým rozlišením“. Huawei sice přímo nezmiňuje, jaké rozlišení pak telefon používá, nicméně je pravděpodobné, že u P10 Plus to bude právě Full HD. Stejnou volbu má v tomtéž menu i menší P10, jehož Full HD displej se tak nejspíš bude přepínat do HD.

Trochu záhadou pro nás je, jak tohle u Huawei konkrétně funguje. Zatímco totiž u Samsungu při přepnutí na nižší získáme i screenshoty obrazovky v tomto rozlišení, u Huawei se tak neděje – i když zapneme úsporný režim, screenshoty ze systému i několika aplikací, které jsme vyzkoušeli, jsou v nativním rozlišení displeje.

To nic nemění na tom, že výrobci začali do svých telefonů funkci pro snížení rozlišení přidávat a čím dál hojněji ji využívají. Zajímavé je, že zatímco Huawei P10 Plus (a například také nový Honor 8 Pro) má tuto úspornou funkci standardně zapnutou (podobně jako Samsung), menší P10 ji má vypnutou. To dává najevo, že výrobci jsou si vědomi zbytečně vysoké spotřeby energie u QHD panelů a snaží se zákazníkům přinést řešení. Rozdíly ve výdrži někdy nemusí být zas tak dramatické, ale pro některé uživatele může být tahle volba velmi užitečná.

Každopádně by měli výrobci takovou funkci svým uživatelům více vysvětlit. Snadno se tak může stát, že si uživatelé koupí telefon s QHD rozlišením právě kvůli tomuto parametru, ale pak vlastně nevědomky telefon používají s nižším rozlišením displeje. A mohou být s kvalitou obrazu nespokojeni (rozlišení se hodí třeba při sledování VR obsahu), aniž by tušili, že je na to někde v menu (více či méně) ukrytá volba. Naopak někteří uživatelé by jistě informaci o tom, že si u některých telefonů mohou vybrat úspornější rozlišení, uvítali.

Přehled telefonů, které umožňují snadno v menu měnit rozlišení displeje, také není nikde k dispozici. U Huawei je tato úsporná volba standardem už nějakou dobu, ale až nové modely s QHD displejem zavádí tu novinku, že je úsporný režim po zapnutí nového telefonu standardně aktivní. Naopak třeba u HTC U Ultra, další QHD vlajkové lodi pro letošní rok, jsme v menu takovou volbu neobjevili. Tento model ale umožňuje nastavit spouštění konkrétních aplikací v nižším, tedy Full HD, rozlišení.