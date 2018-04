Rozkládací origami mobil čeká na supertenkou baterii

Nejnovějším počinem v oboru "papírových mobilů" je designově téměř dokonalý koncept telefonu origami, který vymyslel designér Chengyuan Wei. Z plochého kusu speciálního papíru se složí trojrozměrné sluchátko pouhým stlačením boků. I když jde zatím pouze o nefunkční koncept, Wei doufá, že v budoucnosti by mohl najít využití. Stačí jen vyřešit otázku baterie a dalších součástí, které musí být co možná nejplošší.

Mobilní telefony na jedno použití z papíru, plastu nebo kombinace těchto materiálů vznikly na přelomu tisíciletí a chvíli se zdálo, že by se nápad mohl ujmout. Nakonec se tak nestalo. A to přesto, že byl firmou Dieceland Technologies vyvinut funkční prototyp. Technologie nakonec stály více, než firma předpokládala. Telefon by údajně nešlo prodávat za méně než 50 dolarů, podle tehdejšího kurzu asi 1 850 korun. To však není cena, za kterou byste telefon po použití rádi zahodili.

Koncept mobilu ze speciálního papíru, který se neujal. Měl disponovat až 60 minutami volání

Vnitřnosti papírového telefonu byly již z normálních materiálů. Telefony měly být nabízeny například v automatech na letištích rovnou s předplacenou kartou místního operátora. Telefonování by pak představovalo závod s časem o to, jestli dřív dojde kredit, nebo baterie. Jak se prototyp choval v dešti, to jsme bohužel nezjistili.

Za dalšími futuristickými nápady stojí firma Motorola. Jejich vytvořením pověřila skupinu designérů při příležitosti svého 25. výročí založení v roce 2009. I zde se jeden z konceptů přidržel populárních japonských papírových skládaček. Dočkáme se telefonu ve tvaru jeřába nebo květiny?

Starým nápadem, který se zatím nepodařilo uvést do praxe, je telefon rovněž inspirován japonskými papírovými skládačkami origami. Měl by disponovat jakousi rozkládací obrazovkou vytvořenou z elektronického papíru. Ta by se dokázala automaticky rozložit až na šestinásobnou velikost. Vzhledem k tomu, že koncept elektronického papíru je na velmi vysoké úrovni a na jeho bázi jsou založeny například některé čtečky, možná se v dohledné době něčeho podobného i dočkáme.

V posledním případě sice nejde o papírový mobil, ale s telefony úzce souvisí. Umělec Matt Gardiner vyrobil jakési robotické květiny a nazval je "oriboty". Jsou částečně z papíru, přijímají SMS a zařídí se podle nich. Hýří všemi barvami a na přání odesilatele SMS jsou schopné se přebarvit. Tvůrce se nyní snaží pracovat na dalších funkcích.