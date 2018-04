Rozhýbejte TODAY - Bluetooth pro vývojáře - a další aktuality

Palm Bluetooth SDK pro vývojáře...

...vydala firma Palm, Inc. - měla by pomoci PalmOS vývojářům při vytváření aplikací, které budou využívat tento standardní protokol na bezdrátový přenos do krátkých vzdáleností.

Podpora masové PalmOS vývojářské komunity je pro Palm Inc. velmi důležitá - velké množství dostupných aplikací patří k lákadlům platformy.

BackupBuddy je VFS!

Společnost BlueNomad vydala novou verzi populárního PalmOS zálohovacího programu BackupBuddy, který má nyní VFS schopnosti - to znamená, že s verzí 1.54 můžete při hot-syncu zálohovat na PC i obsah VFS paměťové karty. Verze 1.5 obsahuje i aplikaci BackupBuddyVFS k zálohování na kartu.

Racek Treo má zpoždění ?

Původně se spekulovalo, že se od 14. ledna začne prodávat telefon-handheld Visor Treo 180. Na stránkách Handspringu zatím ale žádná čerstvá informace...

Včera ale uspořádala v Praze oficiální představení Treo a tiskovou konferenci firma Czech Data System - tímto byl oficiálně zahájen prodej komunikátoru Treo v Čechách. Doporučená koncová cena - 32.498 Kč včetně DPH.

Cutting Edge + Corsoft = spolupráce

Známý producent PalmOS kancelářského balíku QuickOffice firma Cutting Edge a softwarová firma Corsoft Corporation spojí své síly - cílem je kompatibilita emailového programu Corsoftu Aileron směrem k souborům z QuickOffice.

Prostřednictvím Aileronu bude možné posílat emailem jako přílohy soubory - spreadsheety a dokumenty. Tento program již takto spolupracuje delší dobu s dokumenty z balíku Documents To Go.

Rozhýbejte TODAY obrazovku!

Už vás nebaví statická Today obrazovka byť s nejrůznějšími skiny? Zkuste animovanou - s Macromedia Flash to jde, a vypadá to docela hezky!