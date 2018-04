Zvládneme to klidně sami, říká o stavbě LTE šéfka technologií Vodafone

V našem prvním rozhovoru s Tanjou Richterovou před druhým pokusem o aukci kmitočtů pro sítě LTE nám šéfka technologií Vodafonu prozradila, že se bude operátor proti podmínkám aukce bránit všemi možnými důvody. Operátorovi se tehdy nelíbily podmínky aukce, které považoval za diskriminační.

Nakonec byly veškeré nářky na nespravedlnost aukce vlastně i zbytečné. Oproti očekávání uspěl Vodafone v aukci asi nejvíce ze všech, získal nejvíce spektra i jednu z nejlukrativnějších částí nejpotřebnějšího pásma 800 MHz. Jak moc se postoje operátora oproti předchozím protestům změnily, jsme se tedy Tanji Richterové nemohli nezeptat.

Když jsme se viděli naposledy, mluvili jsme o aukci, která se tehdy právě připravovala, a o tom, že se vám dění okolo aukce moc nelíbí. Dnes je už po aukci a její výsledky jsou pro vás dobré, možná dokonce i předčily vaše očekávání. Jaká tedy byla vaše první reakce na výsledky aukce. Co si o nich myslíte?

Je pravda, že se nám podmínky aukce od samého začátku nezamlouvaly. Dokonce jsme kvůli nim podali stížnost. Naše zásadní námitky stále platí, ale nakonec i při nevhodně nastavených podmínkách se určité scénaře nenaplnily, takže dnes mohu říct, že s výsledky první fáze aukce jsme víc než spokojeni. Získali jsme spektrum, které jsme chtěli. Získali jsme dva nejčistší bloky frekvence 800 MHz, což je opravdu výborné. Získali jsme 4 MHz hned vedle našeho stávajícího spektra v pásmu 1 800 MHz, takže nyní můžeme s tímto pásmem důležitým pro kapacitu a rychlost ve městech velmi flexibilně pracovat. Takže jako výsledek je to vynikající.

Podali jste několik stížností k soudu a k Evropské komisi. Jak se ty případy vyvíjí?

Naše žaloba byla pražským soudem odmítnuta a momentálně žádné další kroky v souvislosti s aukcí neplánujeme. To samé platí i pro naši stížnost na evropské úrovni. Tato stížnost se bude nadále řešit.

Máte tedy možnost již jednou podanou stížnost stáhnout?

Uvidíme. Aukce pořád ještě probíhá, není uzavřena, takže vyčkáváme, pečlivě situaci sledujeme a v současnosti žádné další koky nepodnikáme.

V aukci získáte spektrum potřebné k masovému nasazení LTE. Co tedy od vás můžeme čekat?

Nadále budeme pracovat na oznámeném rozvoji LTE na frekvenci 900 MHz. V některých novinách a v online médiích se psalo, že s technologií LTE 900 přicházíme proto, že není jisté, zda vůbec získáme nějaký kousek spektra 800 MHz. My se tak na věc ale nedíváme. S implementací technologie LTE 900 hodláme pokračovat. Proč? Protože je možné ji nasadit poměrně rychle a s relativně nízkými náklady, jelikož můžeme pracovat s již existující infrastrukturou. Vždy jsme deklarovali, že se jedná vlastně o takový mezikrok, protože ty 3 MHz nám zajistí rychlost srovnatelnou s UMTS, ale na celém území. Tento plán pořád platí, nic se na něm nemění. Již jsme oznámili oblasti (více zde), v kterých technologii nasadíme, a zároveň představíme i svou nabídku. Jakmile nám pak bude přiděleno nové spektrum, budeme muset plnit i s ním související rozvojové podmínky. Navíc s pásmem 1 800 MHz máme celkem dobrou pozici pro nabídku LTE ve městech.

Samozřejmě, realizace všech těchto projektů nebude levná. Příští rok budeme mít nejvyšší investice v poměru k příjmům za celou naši dosavadní historii. Možná víte, že Vodafone představil celosvětovou iniciativu, v rámci které reinvestujeme velkou část peněz, které jsme získali prodejem společnosti Verizon, právě do diferenciace sítě a technologie LTE a Česká republika je součástí tohoto plánu.

Asi tedy nejste pod velkým tlakem na sdílení své sítě. Jak se na toto téma díváte?

Stále jsme přesvědčeni, že situace, kdy spolu jednička a dvojka na trhu sdílí sítě, poškozuje hospodářskou soutěž. Mohu zopakovat to, co říkáme celou dobu: ano, jsme otevřeni jednáním o sdílení sítí, ale zároveň nás k tomu nic nenutí. Pokud se rozhodneme jít dál svou vlastní cestou, bude to určitě za určitou cenu, ale zároveň to otvírá i nové příležitosti, protože bychom tak byli schopni flexibilně a rychle reagovat.

Pokud ale budou vaši konkurenti své sítě sdílet, vaše náklady pak budou v průměru na zákazníka daleko vyšší. V jakých oblastech chcete ušetřit, abyste s konkurenty mohli efektivně soutěžit?

V této souvislosti chci zmínit, že naše společnost začala relativně pozdě s modernizací stávající sítě, což ale na druhou stranu znamená, že dnes používáme skutečně ty nejšpičkovější technologie, které nám zásadním způsobem snižují výdaje. Navíc díky masivnímu plánu výstavby sítí Vodafone můžeme v této oblasti dosáhnout ještě větších úspor, které pro nás představují další konkurenční výhodu. Co se týče provozních nákladů, hodně lze dosáhnout i optimalizací sítě. Samozřejmě to znamená, že musíme být kreativní, ale myslím, že projekt LTE 900 dokazuje, že my kreativní skutečně jsme.

Budování sítě je jedna věc, ale poskytování služeb zákazníkům je věc druhá. Jak tedy chcete zákazníky k LTE 900 přilákat?

Samozřejmě hodně to závisí jednak na dostupnosti vhodných chytrých telefonů a tabletů za příznivé ceny a také na naší cenové nabídce. Kolegové dnes intenzivně pracují na obou těchto faktorech. Chceme zákazníkům nabídnout zajímavé podmínky pro datovou komunikaci a zároveň chytré telefony za přijatelné ceny. Technologie LTE dosud podporovaly převážně telefony z vyšších cenových kategorií. My se budeme snažit zajistit pro náš trh i telefony střední a nižší kategorie s podporou LTE, protože chceme, aby datové služby mohl využívat skutečně kdokoli. Poptávka po těchto službách rozhodně existuje. Podíváte-li se na datový provoz, je jasné, že tyto služby jsou populární, a to nejen ve městech. Samotné nás docela překvapilo, že se lidé snaží s daty pracovat i v oblastech, kde dnes nemáme 3G. Zákazníci dnes prostě chtějí naplno využívat své moderní telefony bez ohledu na to, kde se právě nachází.

Nemůže se LTE stát opět mobilním konkurentem pevného připojení, jako tomu bylo v minulosti v ČR v případě jiných mobilních technologií?

Technologie LTE je srovnatelná se základním ADSL a lidem, kterým stačí 6-10 Mbit/s, nabízí skutečnou alternativu. Stejně tak může soupeřit s malými poskytovateli wi-fi připojení. LTE se samozřejmě nemůže vyrovnat internetovému připojení přes kabelovou televizi nebo přes optiku. LTE je rozhodně zajímavou technologií pro určité zákazníky, ale netvrdíme, že by tato technologie mohla úplně nahradit fixní sítě. Je zajímavé srovnat situaci v České republice se situací v Německu. V Česku téměř neexistují "bílá místa" bez pokrytí internetem, i když ne tím vysokorychlostním. Naproti tomu v Německu ještě nedávno spousta lidí bydlela v oblastech, kde měli v pevné síti k dispozici pouze připojení 64 kbit/s, a právě těmto lidem jsme LTE nabídli jako vhodné mobilní řešení s rychlostí srovnatelnou s ADSL, které je navíc přenosné a použitelné v zásadě kdekoli.

Vraťme se ještě k pevným sítím, kde v poslední době opět konkurence posílila. Jakou máte v této oblasti strategii?

V oblasti pevných linek se pohybujeme na konvergujícím trhu, i když konvergence v této zemi není tak silná jako na jiných evropských trzích. Pro mě je zajímavé, že penetrace pevných linek není v Česku tak velká jako jinde v Evropě. Je zde tedy pořád ještě velký prostor pro čistě mobilní nabídky a tarify, přeprodej a konvergenci služeb. Určitě se zajímáme o možné příležitosti na poli pevných linek, ale konkrétně na českém trhu nejsou tyto služby tak zásadní.

Rychlejší mobilní internet s sebou nese i rychlejší spotřebu dat. Budou se měnit datové limity?

S LTE a s rostoucím počtem chytrých telefonů a tabletů se budeme muset připravit na větší datové objemy a na vyšší rychlosti. Již dnes na trhu máme nabídky s limity třeba 20 GB, které jsou srovnatelné s nabídkami na jiných trzích. Zažíváme tedy obrovský skok. Myslím, že 20 GB je hodně dat, sama měsíčně využiji okolo 2-5 GB na všech svých zařízeních dohromady - chytrém telefonu, tabletu a notebooku - a přijde mi to jako dost. Opravdu nejsem běžný uživatel. Asi na této úrovni nějakou dobu zůstaneme. Nebo si myslíte, že bude brzy poptávka po ještě větších datových limitech?

Myslím, že nejde ani tak o ty opravdu vysoké limity, ale spíš o limity pro běžné zákazníky, kteří dnes v rámci standardních tarifů mají cca 150 MB, což není mnoho.

To máte pravdu a myslím, že se to brzo změní, řekněme během dvou let. Standardní objemy se musí zvýšit. Řekla bych, že "normální" spotřeba datového objemu by mohla být okolo 500 MB. To by mohl být dobrý základ.