Šéfka technologií Vodafonu: LTE je budoucnost, ale aukce může vést k soudům

Zrušení první aukce frekvencí pro sítě LTE tehdejším předsedou ČTÚ Pavlem Dvořákem znamenalo velké zpomalení nástupu těchto vysokorychlostních mobilních sítí na našem území. A zdá se, že nový pokus o vydražení frekvencí nemusí být o nic úspěšnější. ČTÚ s novým ředitelem Jaromírem Novákem v čele zatím ještě finální podmínky nezveřejnil, avšak jejich nastavení před konzultací vyvolalo řadu sporů.

Podle Tanji Richterové, viceprezidentky pro technologie u operátora Vodafone, se nezdá, že by úřad chtěl vyslyšet současnou kritiku především ze strany stávajících operátorů. Hrozí tak situace, kdy se možná bude aukce odkládat kvůli možným právním bitvám o samotné podmínky.

Vodafonu jsou trnem v oku především dvě oblasti, které v předchozích podmínkách nebyly. Tou první je možnost obchodovat se získaným spektrem bezprostředně po aukci, druhou pak současné podmínky rezervace části spektra pro nového hráče. Operátorovi se také nelíbí, že by zájemce, pokud bude jediný, měl spektrum získat za vyvolávací cenu.

Jaká je momentální situace ohledně aukce a sítí LTE z pohledu Vodafonu?

Začnu tím snadnějším tématem, což je samotné LTE. To už je realitou, naše síť v Karlových Varech funguje, je velmi stabilní a dosahuje výborných výsledků z hlediska datové propustnosti. Používáme frekvence v pásmu 1 800 MHz, vzhledem ke zrušení aukce jiné k dispozici nemáme. Co se aukce týče, momentálně čekáme na zveřejnění konečných podmínek. S jejich současnou podobou nejsme vůbec spokojeni, jsou totiž příliš výhodné pro nového zájemce o vstup na trh. A to i přesto, že se od letošního dubna český telekomunikační trh významně změnil. Na trhu působí aktuálně více než 10 virtuálních operátorů, více než 10 dalších se jich na trh v příštích týdnech a měsících chystá. Ceny služeb výrazně poklesly. Otázkou je, proč tedy musí být nadále podmínky připravované aukce natolik výhodné pro nového hráče.

Očekáváte, že se přece jenom ve finálních podmínkách něco víc změní směrem k vašemu aktuálnímu postoji?

Můj osobní názor je, že k mnoha změnám nedojde. Usuzuji tak už jen podle událostí na posledním workshopu ČTÚ, který neměl příliš známek konzultace a spíše to vypadalo jako oznámení podmínek. Regulátor nám řekl, jaké podmínky budou, současná trojice operátorů opět dodala své komentáře, ale neměli jsme pocit, že by tyto připomínky měly být vyslyšeny.

Jak se zachováte, pokud podmínky zůstanou takové, jaké byly v posledním návrhu?

Nejsme zatím pevně rozhodnuti, ale určitě zvažujeme právní kroky. Z mého pohledu už zrušení minulé aukce poškodilo reputaci České republiky. A pokud teď podmínky nové aukce povedou k tomu, že se operátoři obrátí na soudy, ať už místní nebo v rámci EU, bude to na tuto zemi vrhat ještě horší světlo.

Která cesta je podle vás pravděpodobnější: spory u institucí v EU, nebo u českých soudů?

I když se obrátíme na místní soudy, ty se pravděpodobně stejně obrátí na orgány Evropské unie. Domnívám se tedy, že instituce EU budou hrát v případném sporu roli tak i tak. Tamní orgány budou muset rozhodnout, zda to, co se tu děje, odpovídá pravidlům unie, či nikoli. Víte, já příliš nechápu, proč taková situace vůbec vznikla. ČTÚ má nového předsedu a já příliš nerozumím tomu, proč se například nerozhodl alespoň vyměnit externí poradce, kteří úřadu pomáhají aukci nastavit. Proč současný proces nezastavil a nerozhodl se pro nový začátek. Zřejmě tak činí na nátlak ze strany státu, který chce dokončit aukci co nedříve.

Může vůbec nějaká žaloba zastavit samotnou aukci? Nebo se jí budete muset zúčastnit a právní kroky podnikat až po jejím skončení?

Zdá se, že z běžného pohledu neexistuje žádná přímá právní cesta, jak podat stížnost na samotné aukční podmínky před konáním aukce. Žalobu lze podat až poté, co bude aukce skončena. Je tu však velké ale. Můžeme žalobu podat po vyhlášení finálních podmínek aukce a soudy mohou ve spolupráci s evropskými regulačními orgány rozhodnout o tom, že jde o natolik závažný případ, že bude nutné aukci zastavit do doby, než bude přezkoumána.

Co by se v podmínkách muselo změnit, abyste přehodnotili svůj postoj?

Pro nás jsou neadekvátní především dvě podmínky. Tou nejzávažnější je možnost obchodovat se spektrem po aukci. Tato benevolence v původně navržených podmínkách nové aukce neexistovala, teď však dává možnost ke spekulativním nákupům spektra. Myslím si, že vláda a regulátor by spíše, než takovéto možnosti měli hledat cestu, jak zajistit co nejrychlejší rozšíření vysokorychlostního mobilního připojení pro co největší množství obyvatel v České republice. Nemáme potíže s tím, že jsou dány poměrně přísné podmínky pokrytí, ovšem vadí nám, že se z pokrytí může stát obchodovatelná komodita. Pak nám také vadí rezervace části spektra v pásmu 800 MHz pro nového hráče. Pokud se přihlásí jen jeden nový zájemce, nebude mít v této části soupeře a dle aktuálního stavu podmínek spektrum získá za vyvolávací cenu. Minimálně by se tedy cena této části spektra měla odvíjet od ceny, které bude dosaženo v konkurenční části spektra. Měl by to být například průměr cen ostatních vydražených bloků, takto to bylo definováno i v podmínkách v některých jiných zemích.

Vraťme se zpět k samotnému LTE. Existují dva scénáře, jak se může aukce vyvinout a dopadnout. Určitě tedy máte i různé scénáře pro rozvoj své LTE sítě. Jaké jsou?

My schválně hovoříme o turbo internetu. LTE a dosavadní HSPA+ Dual Carrier totiž vidíme jako vzájemně se doplňující technologie, alespoň v tuto chvíli. Z dlouhodobého hlediska je samozřejmě jasnou volbou LTE, protože poskytuje vyšší přenosové rychlosti, nižší latence a je efektivnější z hlediska nákladů, což pomůže ještě dalšímu snižování cen. I bez toho, aniž bychom získali v aukci spektrum, můžeme LTE stavět, ale pouze omezeně v pásmu 1 800 MHz. To je frekvence typicky používaná ve městech. Ta máme dnes často pokryta HSPA+ Dual Carrier 42 Mbps: na této technologii funguje 12 % našich základnových stanic a dalších 12 % ještě dostane upgrade. Rychlostí HSPA+ DC jsou přitom z hlediska dnešních požadavků zákazníků plně dostačující a této technologii hraje do karet i rozšíření telefonů. To neznamená, že nebudeme stavět LTE ve městech, ale sítě čtvrté generace znamenají velký posun především při pokrývání mimoměstských oblastí. K tomu je ovšem potřeba frekvence 800 MHz. Co tedy budeme nakonec dělat, opravdu uvidíme až po skončení aukce.

A co budete dělat v případě, že nezískáte žádnou část spektra 800 MHz?

Ten, kdo nezíská frekvence v této části spektra, jednoduše nebude LTE sítěmi pokrývat venkovské oblasti. Zbývá jen možnost stavět v oblastech, kde je vyšší hustota obyvatel. Na vyšších frekvencích pak bude možné pokrývat LTE určitá místa, avšak nikoli rozsáhlé oblasti s nízkou hustotou obyvatel.

Nezvažujete například možnosti sdílení sítí?

Česká republika patří mezi země s velmi rozprostřeným obyvatelstvem, přes 50 procent lidí tu žije v obcích menších než 10 000 obyvatel. To v důsledku znamená, že pro kvalitní pokrytí populace je nutný vysoký počet základnových stanic. Takže sdílení sítí je určitě jednou z cest, jak dosáhnout snížení nákladů a v Evropě má precedent. A regulátor v případě nových sítí s možností sdílení počítá.

Závěrečnou otázku zamíříme trochu jiným směrem. Je podle vás na trhu krom LTE nějaká nová technologie, která přinese zákazníkům v blízké budoucnosti nějaké zajímavé změny a služby?

Z hlediska sítí a budoucích nároků na datové přenosy je LTE zcela jasnou volbou. V oblastech, které na samotné sítě spoléhají, ovšem také vidíme významné novinky. Sílí nám takzvaná M2M komunikace, tedy komunikace mezi jednotlivými přístroji. Různá měřicí zařízení, technika, která vyžaduje dohled, servis, správu a revize, dnes může být napojena na mobilní síť a spravována na dálku. Další velkou kapitolou je služba automatického tísňového volání při havárii, eCall, a s ní spojený fakt, že každé auto bude mít SIM kartu. To přinese vozům možnosti spolu komunikovat a také výrazně zvýší bezpečnost. Další velkou kapitolou je mobilní zdravotnictví, které usnadní život velkému množství pacientů, kteří by jinak například museli docházet na denní kontroly, takto však budou moci být kontrolováni na dálku.