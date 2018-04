Rozhovor: Strom telecom bude stát za vašimi účty u Vodafone

Rainer T. Grumann a Strom Telecom: Nyní se jmenujeme SITRONICS Telecom Solutions a prostřednictvím naší mateřské společnosti SITRONICS jsme vstoupili na londýnskou burzu. Začátek byl velmi nadějný a my nyní budeme postupně měnit naši značku. Takže značku STROM telecom tady v Barceloně vlastně vidíme naposledy. Příště už se budeme prezentovat pod novou značkou. V naší společnosti mám na starosti marketing české pobočky, která je vlastně hlavní částí našeho byznysu, ale jsem zodpovědný také za rozvoj našich aktivit na zahraničních trzích. Stejně jako pro všechny dlouhodobě úspěšné firmy v tomto segmentu – včetně Siemensu, pro který jsem dříve pracoval – je důležité soustředit se na svůj hlavní byznys a snažit se získat referenční zákazníky. A potom se začít prosazovat i na mezinárodní scéně. A přesně v tomto bodě jsme nyní my. Celkově se marketingu na mezinárodních trzích věnuje 58 lidí. A to nepočítám reprezentanty, kteří mají na starosti některé z našich nejdůležitějších zákazníků přímo. Naším hlavním cílem je stále posilovat naši pozici, snažíme se nabídnout našim zákazníkům pro ně ideální řešení, a prostřednictvím silných referencí pronikat na nové trhy. Zatím jsme v tomto směru poměrně úspěšní. Pro STROM telecom pracuji přibližně osm měsíců. Vlastně to už dnes není pravda a moje vizitka tak trochu lže, protože papír není zdaleka tak dynamický jako internet. Na 3GSM World Congressu jsme totiž oznámili rebranding naší společnosti.