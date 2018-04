Rozhovor s vrchním ředitelem Českého telekomunikačního úřadu, Ing.David Stádníkem, část první.

Česká republika chystá nový telekomunikační zákon, udělila licenci třetímu operátorovi sítě mobilních telefonů, blíží se úplná liberalizace našho telekomunikačního prostředí a letos poprvé se na veletrhu Invex udělovala také cena osobnost roku v oblasti telekomunikací. To vše jsou dobré důvody, proč zajít na kus řeči za vrchním ředitelem Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), Ing. Davidem Stádníkem.

red.: Již dlouho se vedou diskuse o tom, co vlastně přinese úplná liberalizace telekomunikačního trhu. Jste asi nejpovolanější osobou?

D.S.: Děkuji (úsměv). Běžným uživatelům z počátku jen málo, změnu spíše pocítí velcí zákazníci. Kromě nich se změny nejdříve příznivě dotknou například těch, kteří často telefonují do zahraničí. Tento trend vlastně již lze pozorovat, protože SPT Telecom začal pod tlakem internetového volání, nyní opět možného i z mobilních telefonů (Internet Call, Net Call 55, pozn. red.), zlevňovat zahraniční hovory. Přestože se stále nejedná o plnou konkurenci, zjevně to dominantnímu operátorovi umožňuje dostatečnou sebereflexi. Navíc není žádným tajemstvím, že existuje velký zájem ze strany velkých zahraničních operátorů o poskytování telekomunikačních služeb v České republice, což po liberalizaci povede i k dalšímu zlevňování meziměstských hovorů.

Nelze však asi očekávat a tím se vracím na začátek své odpovědi, přílišné změny v poplatcích za místní hovory. Situace bude vyžadovat větší pozornost i od finančního regulátora (ministerstvo financí, pozn. red.), který bude muset, stejně jako my, pečlivě sledovat cenovou politiku jednotlivých operátorů. Již dnes se například prokazuje, že SPT má podstatné rezervy ve svých cenách. Vždyť sám inicioval rozhovory o snížení propojovacích poplatků s operátory mobilních sítí... Pokud by si MF uvědomilo důležitost propojování již v minulosti, dalo se v této oblasti dosáhnout zlevnění a tedy přínosu i pro koncového uživatele, podstatně dříve.

Tohle vše přinese zaručeně spoustu práce našemu úřadu, což bude další důsledek liberalizace (opět s úsměvem).

red.: Není tajemstvím, že ČR má problémy se slaďováním své legislativy s normami Evropská unie. Máme takovou bariéru i v oblasti telekomunikací? Kde je zde největší problém?

D.S.: Potíže jsou i v telekomunikacích. S potěšením mohu konstatovat, i když s jeho zněním nejsem zcela spokojen, že vládou konečně prošel zákon o telekomunikacích, který nyní musí probrat sněmovna. Diskuse bude zřejmě obtížná, protože návrh zákona obsahuje celou řadu záležitostí, které nejsou u nás zažité.

Jednou z nejdůležitějších pasáží zákona bude ta, která se týká projování jednotlivých sítí mezi sebou. Ukončení monopolu SPT Telecom totiž s sebou přinese další komplikace v této sféře. Odpadne nutnost propojování se s SPT a bude se navíc moci projovat každý s každým, kromě toho se to nebude týkat jen telefonů, i když zde stále bude asi největší množství takových dohod.

Další potíže při schvalování zákona očekávám v části zabývající se číslováním a přenositelnosti čísla. SPT samozřejmě nebude mít zájem na snadném a rychlém zavedení přenositelnosti čísla, protože taková možnost podstatně zjednoduší rozhodování zákazníků o přechodu ke konkurenci a můžeme očekávat, že jeho názor najde dostatek příznivců. Stranou určitě nezůstanou tarify za telefonní služby, při jejichž tvorbě hrají významnou roli poplatky za projení. Komplikace se budou pravděpdoobně týkat i pasáží o kmitočtovém spektru a to především s ohledem na soužití většího množství operátorů. Nepůjde jenom o frekvence pro provoz samotných bezdrátových sítí, ale velmi důležité bude rozhodování o přístupových kmitočtech. Podle jakého klíče se budou přidělovat? Podle pořadí žádostí? Jak velká má být kmitočtová rezerva, kterou si stát ponechá? To jsou jen některé věci, které musí nový zákon dokonale řešit, respektive nastavit základní mantinely pro rozhodování regulačního úřadu.

red.: Vaše zmínka o větším množství operátorů mě navádí k další otázce. Bude v ČR udělena v dohledné době licence čtvrtému operátorovi sítě mobilních telefonů?

D.S.: Řekl bych, že otázka se netýká jen čtvrtého operátora. V současnosti máme v provozu tři sítě (T!P, Eurotel Global, Paegas) a brzy začne fungovat i čtvrtá síť Českého mobilu. Kromě toho nabízí své služby Inmarsat, chystají se další satelitní systémy. Může dojít k přeměně analogových sítí na digitální, což by opět otevíralo prostor pro další operátory. Zapomenout určitě nemůžeme ani na chystané UMTS. Vy jste měl, ale zřejmě na mysli hlavně nového operátora v pásmu DCS-1800?

red.: Ano.

D.S.: Myslím, že by bylo možné očekávat dalšího operátora v tomto pásmu, ovšem až po roce 2001. GSM je velmi úspěšné a tak dělat nějakou obsáhlejší prognózu by mohlo být velmi ošidné.

... pokračování v pondělí...