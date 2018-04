Rozhovor s vrchním ředitelem Českého telekomunikačního úřadu, Ing.David Stádníkem, část druhá

Minulý týden jsme přinesli první část rozhovoru s vrchním ředitelem ČTÚ ing. Davidem Stádníkem. Pokračovat budeme na téma DCS-1800 a Invex.

red.: Zmínili jsme DCS 1800 a tak se nelze vyhnout otázce jaký máte z ukončeného výběrového řízení pocit? Provázela jej značná publicita, stále ještě není definfitivně jasné, zda se někdo z poražených uchazečů neodvolá.

D.S.: Výběrové řízení na třetího operátora bylo nejprůhlednější ze všech dosud provedených. Každý z uchazečů měl všechny podklady předem, včetně důležitosti jednotlivých výběrových kritérií. Zájemci o licenci tak měli opravdu rovné podmínky a mohli předkládat nabídky podle svého nejlepšího přesvědčení. Veřejnost byla myslím informována také v míře dostatečné a to nejen od médií, ale i od oficiálních orgánů. Mám z průběhu výběrového řízení dobrý pocit.

Vláda a ministr nakonec schválili doporučení výběrové komise a komise vybrala podle stanovených podmínek tu opravdu nejlepší nabídku. Opravdu lituji, že jsme nemohli udělit dvě licence, protože i druhý v pořadí by si ji zasloužil.

red.: Pochyby o slibech vítěze výběrového řízení však přetrvávají.

D.S.: Já vím, ale tak tomu je vždy, vzpomeňte si na RadioMobil. Držitel licence byl vybrán podle stanovených podmínek, znovu opakuji že je všichni dopředu znali a my teď musíme věřit tomu, že své sliby dokáže splnit. Nezůstaneme samozřejmě jen u důvěry, budeme dodržování licenčních podmínek kontrolovat. Vidíte, s kontrolou nám vlastně může významně pomoci i veřejnost.

red.: Kdy si myslíte, že bude nová síť opravdu konkurenceschopná vůči současným operátorům?

D.S.: Určitě po prvním kontrolním dnu, který je naplánován na konec června 2000. V té době musí nová síť pokrývat více než 80% populace a měla by tak již být schopna solidně konkurovat. Na konci roku, samozřejmě při dodržení harmonogramu, by měla být plně konkurenční, protože její pokrytí bude velmi blízké pokrytí stávajících operátorů. Bude samozřejmě také záležet na četnosti a kvalitě služeb nového operátora, ale zde bych se nerad pouštěl do jakýchkoli spekulací.

red.: Vrátím se ještě k výběrovému řízení na třetího operátora. Pochybnosti se tehdy týkaly také formy výběrového řízení. Proč vlastně ČTÚ nezvolilo dražbu jako tomu bylo v Maďarsku? Deficitnímu státnímu rozpočtu by se taková finanční injekce jistě hodila.

D.S.: Nepochybně by se rozpočtu hodil výnos dražby. My jsme se však rozhodli preferovat zájmy zákazníka a mezi nimi jasně dominuje cena služeb. Proto jsme chtěli mít nějakou kontrolu nad cenami, jež chce nový operátor nasadit. Navíc zvítězil názor, že velká investice do dražby by se mohla promítnout právě do počátečních cen služeb. Někdo totiž náklady operátora zaplatiti musí a nakonec je to vždy zákazník. Domnívám se, že předkládané nabídky naši teorii potvrzovaly.

red.: Takže mezi nabízenými cenami nebyly velké rozdíly?

D.S.: Naopak. Největší rozdíly se mezi nabídkami projevily právě v oblasti cen. Ostatně reakce ostatních operátorů na zprávy o cenách nabízených uchazeči o třetí licenci na sebe nenechaly dlouho čekat. Obě skutečnosti považuji za opětovné potvrzení správnosti námi zvoleného postupu výběru nového operátora.

red.: Máme tři operátory sítí mobilních telefonů, za chvíli k nám vtrhne celá smečka konkurentů Telecomu. Kde se vlastně telefonizace zastaví? Máte nějakou telefonistickou vizi?

D.S.: Obávám se, že se lidé budou méně scházet, což určitě není dobře. Možnost poslat si zprávu i s obrázkem je sice prima, ale vlastní kontakt to nemůže nikdy nahradit, pořád jde jen o studenou a neosobní techniku.

Věřím tomu, že součástí domácností se stane jakési komunikační centrum integrované do veliké obrazovky na stěně. Údaje které jsou dnes na displejích se budou objevovat na obrazovce. I když se třeba nebude komunikovat prostřednictvím domácího kina, domácí přístroje budou zcela jistě velmi komfortní, s řadou funkcí a velmi přátelským ovládáním. Cestovní aparáty oproti domácím dostanou nejmenší možné rozměry, přičemž nevěřím možnostem rozdělení mobilu na dvě části, do náramku a současně třeba do přívěsku na krk, protože je to dost nepraktické. Za pravděpodobnou ovšem považuji miniaturizaci do velikosti kreditní karty, s uplatněním dotykového displeje.

red.: Jakou odhadujete penetraci mobilních telefonů v populaci ČR, řekněme v roce 2005?

D.S.: Pokud si budou operátoři skutečně konkurovat a budou nabízet dostupné ceny, zdá se mi 50% do pěti let jako reálné číslo. Konkrétnější jistě budu ve chvíli, kdy se objeví mobilní telefony bez aktivačního poplatku.

red.: Když se díváme do budoucnosti, jakou předpovídáte Invexu? Veletrh nám dost dlouho ukazoval právě budoucnost, ale v poslední době sílí hlasy pochybující o jeho významu a snad i smyslu.

D.S.: Jsem přesvědčen, že veletrhy včetně Invexu zůstanou a stanou se právě místem, kde se lidé mohou sejít. Dokonce doufám, že veletrhy budou důkazem právě toho, že se lidé chtějí scházet. Bude se pravděpodobně poněkud měnit jejich forma, budou se více tématicky prolínat, ale zůstanou. Internetové prezentace nám sice poskytnou řadu informací, ale třeba právě na Invexu si stále můžete řadu exponátů osahat, což je nezbytné.

Pro Českou republiku by bylo dobré, kdyby se zde pořádaly dvě velké akce typu Invexu. Malé specializované výstavy mají své místo, ale dvě velké akce, na jaře a na podzim, by se nám hodily. Posloužily by i zájmům republiky, vždyť sem kvůli takovým akcím přijíždí mnoho významných osob ze zahraničí. Místo a pozice Invexu jsou celkem jasné, jarní akce dosud hledá tvář a správný směr. Mimochodem, pořadatelé nesmějí ve snaze o nové směřování svých veletrhů zapomenout na to, že jejich akce musí nabízet vystavovatelům přijatelné podmínky, což se jim ne vždy daří.

red.: Načněme nyní konečně jiný soudek. Kdy vypínáte svůj mobilní telefon?

D.S.: Celkem pravidelně jej vypínám kolem dvacáté hodiny a znovu ho startuji přibližně v 7.30 ráno. O víkendu mě většinou na mobilu neseženete.

red.: Jak trávíte své víkendy a případný další volný čas?

D.S.: Nejraději na zahradě s kolečkem a péčí o naše stromy, zejména v posledních letech pak o ty miniaturní. Bývám také rád o u synova sportu. Opravdu u protože se dívám na to, jak hraje tenis. Ovšem někdy i já vezmu raketu do ruky a stavám se velkým tenistou.

red.: Když mluvíme o vás, nemohu zapomenout na ocenění, kterého se vám letos dostalo právě na Invexu.

D.S.: Neberu jej tak osobně, protože já jen stojím v čele týmu, jehož výsledky jsou kolektivním dílem. Postupná demonopolizace ani udělování licencí přeci nejsou jen mojí prací. Samozřejmě mě to mile překvapilo a potěšilo, zejména když jen v komisi na výběr třetího operátora jsem měl dvanáct konkurentů.

Jsem hlavně rád, že se Osobnost roku českých telekomunikací začala vyhlašovat. Tohle odvětví a lidé v něm pracující si bezesporu takové ocenění zaslouží. Vždyť telekomunikace jsou jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí.

Děkujeme za rozhovor.