Rozhovor s prezidentem France Telecom, Michelem Bonem

Společnost France Telecom patří mezi zájemce o třetí mobilní licenci a v České republice je aktivní již delší dobu. Společnost se zde pokouší svoje aktivity systematicky zvyšovat; od založení společného podniku s Českými Radiokomunikacemi zaměřeném na národní paging (Radiokontakt Operator) se France Telecom pokoušel získat licenci na síť GSM a nově i na DCS-1800 síť.

Právě vzhledem k probíhajícímu tendru navštívil ve čtvrtek Českou republiku prezident společnosti a předseda představenstva pan Michel Bon. Využili jsme této příležitosti ke krátkému rozhovoru.

MS: Pane presidente, před chvíli jste se vrátil z presentace nabídky France Telecom před ČTÚ. Jaké jsou vaše pocity z českého tendru?

MB: Moje dojmy jsou velmi postivní, pokládám český tendr za velmi profesionálně zvládnutý a vysoká účast renomovaných zahraničních firem je mu také tou nejlepší vizitkou. Dnes jsme před ČTÚ presentovali naši nabídku, původně jsme se domnívali, že půjde o dlouhou presentaci, ale nakonec jsme dostali několik konkrétních, věcných a upřesňujících dotazů, takže celé setkání se zástupci ČTÚ trvalo zhruba hodinu.

MS: Jak jste zmínil, účastníků tendru je mnoho – máte něco, čím byste se mohli odlišit od ostatních? V poslední době až příliš často slýcháváme obecná prohlášení, je možno doložit i konkrétní fakta a nabídky?

MB: Jsme zavázáni nehovořit o některých podrobnostech z naší nabídky a o dalších bychom neradi hovořili kvůli stávajícím operátorům. Některé věci pro ně musí zůstat co nejdéle překvapením. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů o licenci patří mezi respektované a zkušené společnosti, je zřejmé, že nabídky uchazečů budou velmi podobné: profesionální a obsažné. Myslím, že naše nabídka je ve všech aspektech velmi vyvážená – za nás hovoří také naše reference. Například v Portugalsku jsme spustili velmi úspěšnou síť Optimus – nárůst jejích zákazníků během prvních šesti měsíců byl ohromující a dokázal, že si poradíme i v prostředí, kdy jsme třetí startující. Podobnou zkušenost jsme udělali s holandským Dutchtone, na němž se také podílíme.

MS: Máte nějakou zkušenost s trhem podobným České republice?

MB: Domnívám se, že Portugalský trh je českému do jisté míry podobný – rozpačitá ekonomická situace a velký hlad po telekomunikacích. Ale mohu použít další příklad, Rumunsko. Na tento trh jsme přišli současně s dalším operátorem a v konkurenci jsme obstáli. Konkurenční operátor se rozhodl spustit síť za každou cenu dříve, než my, což se mu vymstilo. Kvalita sítě nebyla na požadované úrovni a dodneška doplácí na horší renomé.

MS: Tím konkurentem byl Conex, v němž má podíl TIW, jeden z dalších zájemců o licenci?

MB: (Smích) Ano...

MS: O France Telecom se v českých médiích hovořilo především kvůli jejich vztahu s Deutsche Telekom. Jak vlastně dnes vypadá úroveň vzájemných vztahů?

MB: S Deutsche Telekom nemáme již kromě některých majetkových účastí ve společných firmách, žádné vztahy. Ve společných firmách s Deutsche Telekom nyní hovoříme o způsobu urovnání situace tak, aby náš společný nesoulad neblokoval práci těchto projektů. Tvrzení, že jsme přes tyto společnosti napojeni na Deutsche Telekom nejsou pravdivá, v Deutsche Telekom máme necelá dvě procenta majetkového podílu.

MS: Proč vlastně k rozchodu s Deutsche Telekom došlo?

MB: Nemůžete mít dobré vztahy s někým, kdo vám lže. Takhle partnerství nefungujeme a my jsme si jej tak rozhodně nepředstavovali. Proto jsme se rozhodli v tomto partnerství nadále nepokračovat a to přes to, že se již intenzivně mluvilo o fúzi obou společností.

MS: O jaký problém se konkrétně jednalo?

MB: O postup vůči Telecom Italia – Deutsche Telekom se zde vůči nám nezachoval seriosně.

Děkuji za rozhovor