Rozhovor s Martinem Thomasem z Vodafone AirTouch

Jaký je český tendr? Měla to být dražba, nebo je zvolený systém správný? O této otázce se diskutuje příliš často na to, aby ji bylo možno opomenout. A tak jsme využili možnosti promluvit si s panem Martinem Thomasem ze společnosti Vodafone AirTouch. Na vizitce má napsnou funkci "Commercial Manager" - spíše by tam ale měl mít napstáno, že je lovcem licencí. Proč? Protože jeho prací je pro společnost bojovat tendrové bitvy.

MS: V České republice se nyní bojuje o DCS licenci formou nabídkového řízení - kdo nabídne nejlepší podmínky, stává se vítězem. Domníváte se, že tato forma licenčního tendru je šťastná, nebo považujete za lepší metodu kupříkladu dražbu?

MT: Na to není jednoduchá odpověď. Když Vodafone dostával před lety licenci v Anglii, stála nás šest liber. Byl to počátek osmdesátých let, cena byla velmi nízká a technologie nevyspělá, takže licence byl jen kus papíru, kterému se teprve musel vdechnout život. Až postupem času se začalo frekvenční pásmo plnit, radiové sítě získávaly na významu a s nimi tedy i radiový prostor na ceně.

Každá země má zodpovědnost sama za sebe a definuje si tedy podmínky, které se liší od podmínek v jiných zemích. Některé země s tím nechtějí mít mnoho starostí a udělají čistou dražbu, kdy licenci získá ten, kdo nabídne nejvíce peněz. Jiné země by rády získaly nejenom peníze, ale i dlouhodobé výhody v podobě různých offsetových programů či dalších spoluprací. Firmy tu mohou nabídnout přesunutí výroby, investici do výzkumných středisek a vzdělávání, nejrůznější kooperaci lokálním firmám. To jsou naprosto korektní postupy, kdy záleží na každé zemi, co zrovna potřebuje a tedy upřednostní.

MS: A jaký tendr preferujete vy sám?

MT: (smích) Vyhraný!

MS: Dobře, a pokud byste si měl vybrat i typ, nikoliv pouze vítězství - myslíte, že je lepší dražba nebo nabídková metoda?

MT: Nedomnívám se, že je v tom zásadní rozdíl pro uchazeče o licenci. Jak jsem řekl, pro stát je to volba priorit, pro uchazeče o licenci je to nasazení laťky v ceně. Firma si umí dobře spočítat, co ji budou nejrůznější kooperace a offsetové programy stát, takže si umí porovnat jak dražbu, tak nabídkovou metodu na exaktních číslech.

Horší je, když samotný vyhlašovatel tendru nemá příliš jasno v tom, co chce a v průběhu tendru mění podmínky. Kupříkladu Maroko, kde jsme o licenci také bojovali. To prohlásilo, že mu jde o vyváženou finanční a technickou nabídku. Jenže potom nabídla Telefonica 1,1 miliardy USD, zatímco všichni ostatní nabídli 0,5 mld USD a oni se podívali pouze na tu cifru a místo aby přemýšleli i o dalších součástech této nabídky, rozhodli se pouze na základě této sumy.

MS: V Čechách existují jisté obavy před tím, že někteří uchazeči o licenci mohou dávat nesplnitelné sliby. Jak je tomu u vás a dá se tomu vůbec nějak předejít a takové nesplnitelné sliby odhalit?

MT: Naše společnost má mobilní sítě ve 24 zemích, máme zhruba 40 licencí, takže se nehoníme nutně za každou licencí. V těchto 24 zemích jsme dodrželi to, co jsme slíbili a rozhodně se nám nechce tuto souhrnnou charakteristiku firmy doplnit o dodatek "jen v České republice to nevyšlo".

Jistě je možné hrát s regulátorem hru a hledat díru či slabinu v jeho podmínkách, ale na tom se nedá stavět seriosní obchod. Naše společnost má zájem na trhu působit dlouhodobě, nikoliv pouze přijít, vydělat tu peníze a prchnout jinam.

Mobilní licence jsou pro stát velmi důležité, přinášejí peníze vládě, pracovní místa a po ropě jsou dnes telekomunikace nejdůležitějším odvětvím. Proto je třeba, aby stát při výběru operátora velmi dbal na jeho seriosnost.

MS: A máte nějaký demonstrativní příklad, kde udílení licence dopadlo špatně?

MT: Učebnicovým příkladem je Indie. Zdejší vláda rozhodla, že vyhraje ten, kdo nabídne nejnižší tarif. jeden z uchazečů nabídl telefonování zdarma a lepší cenu už prostě nenabídnete. Vláda mu licenci přiklepla. Firma pak ale začala lobbovat a spekulovat o tom, že za těchto podmínek nemůže vydělávat a že chce podmínky, které sama navrhla, změnit. Vláda jí to nedovolila, firma zkrachovala a vláda vypsala další licenční řízení. O to jsme se již nezajímali a stejně s námi řada dalších velkých firem...

MS: A jak vidíte trh do budoucna?

MT: Křivka penetrace je dnes velmi positivní, ale nakonec naráží na penetraci pevných linek a ceny prepaid sad. Právě UMTS bude dalším krokem k jejímu oživení, reálné jsou penetrace okolo 40-50%, vše nad to je zbožným přáním, protože to už překračuje počet ekonomicky aktivních lidí. Zvyšování penetrace bude znamenat najít cestu, jak dostat mobilní telefony k důchodcům a běžné mládeži.