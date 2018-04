Rozhovor s Johnem Cookem, společnost Palm, o budoucnosti těchto PDA

Chad Chapellman uveřejnil rozhovor s ředitelem obchodního oddělení pro zákaznické produkty společnosti Palm Computing, Johnem Cookem. Tento týden byl pro tohoto člověka velice rušný a těžký. Společnost jako je Palm Computing zabývající se výrobou a návrhem PDA počítačů, je těžké řídit a jelikož John Cook je na jednom z nejvíce zodpovědných míst, není toto interview tak obsáhlé, jako jsou jiná.

ChC: Kdy se začnou prodávat akcie Palm Comp. a kdy tato společnost vstoupí na trh jako veřejně obchodovatelná?

JC: Tato skutečnost vstoupí v platnost tak, jak bylo již oznámeno. Počkejte na začátek příštího roku.

ChC: Bylo zde něco málo rozruchu kolem údajného barevného Pilota. Můžete objasnit, jak to tedy ve skutečnosti je?

JC: Na PalmSource jsme měli verzi Palm Emulátoru, která běžela na nové verzi PalmOS a podporovala barvy. Když toto lidé uviděli, řekli: "Ah, barva!

Zde jsou hlavní tři kritéria, která Palm tlačí k tomuto kroku. První je technologie displejů. Nyní se nabízí dostatečné množství displejů za zajímavou cenu. Dalším důvodem je to kvantita a dostupnost těchto displejů, jelikož v době kdy Palm uvádí na trh nový produkt, očekává se flexibilní dodávání tohoto produktu, aby bylo možné prodat tisíce až milióny jednotek.

A poslední věc, kterou bych nerad podcenil je ta, že jsme již v říjnu začali osvětlovat barevnost vývojářům. Na druhou stranu ale nechápu, proč lidé chtějí barevný displej. Výměna bude znamenat jen další výdaje, které pak uhradí koncový uživatel, zvýší hmotnost a sníží životnost baterií. Necítíme se býti tlačeni a ani tímto směrem nespěcháme. Myslím, že léto roku 2000 by nemělo být moc pozdě pro uvedení barevného Palmu.

ChC: Co si myslíte o zemětřesení na Tchajwanu? Jaký to bude mít dopad na tento průmysl?

JC: Myslím, že to má dopad na všechny. My můžeme být ti šťastnější, jelikož dovážíme díly a zboží z celého světa, takže nejsme závislí na jednom zdroji. Toto nemá na nás tak velký dopad, jako například na některé dovozce notebooků. Nicméně je toto pro nás stále sporná otázka.

77 Vidíte SONY jako hlavního pomocníka při vývoji barevného displeje pro Palm?

JC: Firma Sony by mohla být, je přeci velkým výrobcem LCD panelů. Ovšem stejně tak je Sharp nebo například Philips.

Dnes má Sony dobré vztahy s Palm OS Company. Nechali jsme dveře otevřené, ale ještě jsme neučinili žádná prohlášení, či neotevřeli diskuze, které by se zabývaly spoluprací Palm s firmou Sony.

ChC: Co vás nejvíce upoutalo na Comdexu?

JC: Jedna věc mě neustále upoutává - s ohledem na slovo "zákazník ve jménu mé funkce. Tou je toto celé přátelství se Sony. Je to velká podpora pro Palm a tímto krokem se k nám přináší zákaznický ruch. My jsme stále jako jádro jakéhosi organizéru, ale "chlapci ze Sony mají jistě velkou vizi expanze této platformy.

ChC: Vidíte Palm jako horké zboží v zachování ducha expanze online obchodu? Vezmeme-li například DELL, pak zjistíme, že generuje 30 miliónů dolarů za den v online prodeji.

JC: Je těžké zajistit tyto dlouhotrvající dobré vztahy s hlavními prodejci. Je zde stále hlavní otázka, která je taková, že lidé stále potřebují zboží vidět na vlastní oči. Pracujeme s prodejci na tom, aby dostali naše produkty i na žebříček online internetového obchodu.

ChC: Ale pak je zde zpoždění.

JC: Ano. Je zde velké zpoždění. Stále máme vztahy s velkými distributory a dodavateli, které si snažíme udržet. Myslím, že jdeme další částí ekonomického vývoje. E-commerce je vlastně úplně každý obchod. Stačí vypustit "e. Takto se na to díváme i my. Dnes je WEB úplně všude a tak lidé používají například naše produkty, jako lákadla, aby byly jejich stránky navštěvovány. Toto je ovšem starý druh obchodu.

Konečně lidé přeci chtějí vědět, za co utratí své peníze. Většina jich ChC: e držet a osahat si to, co kupuje pro jistou formu potěšení, či uspokojení. Co je to tedy vlastně krok kupředu? E-commerce nebo jiný druh prodeje?

ChC: Kdy si myslíte, že bude možné vidět první výsledky spolupráce Nokia a Symbian?

JC: Za prvé musím upozornit na to, že jsme zatím neuzavřeli žádné jisté a pevné přátelství s Psionem. Nokia má dohodu s Palmem na licencování jeho operačního systému.

ChC: Bude to jednoduché, rozdělit Nokii a Symbian? Vypadá to, že Nokia se Symbianem zatím shodují.

JC: Myslím, že Nokia je dobrý příklad pro někoho, kdo říká "zkus tohle, zkus tohle a nebo tamto. Nedělají rozhodnutí lehce a myslím, že neuvažují jednosměrně, ale že zde vidí více možností. Možná bude Symbian lepší pro hlasové terminály (mobily), ale možná bude Palm ten nejlepší. Nebojí se udělat více voleb.

Důležitou věcí je, že Palm nezkouší dělat úplně všechno sám. To je opravdu velmi důležité pro nás. Potřebujete nějaký symbol. Jednou z věcí, kterou se Palm naučil, a kterou nehodlá opakovat je to, co se stalo společnosti Apple. Čekali příliš dlouho s licencováním svého operačního systému a na trhu začínaly převládat myšlenky "ale když to není od Apple, nejsme si jisti, že je to dobrá věc.

To je proč se mnozí lidé odlišují. My také máme konkurenční produkty. Podívejme se třeba na společnost Puma, která má také prominentní postavení na trhu. Mohou být zdatnými konkurenty s věcmi, které vznikly s pomocí našeho serveru. Otáčí se karta. Můžete mít jeden z jejich serverů a jeden z nových HotSynců a oni si budou stále schopni "povídat. Koneckonců my přeci ChC: eme vyhrát závod v prodeji a podporovat nadále naši platformu.

ChC: Byl tento ročník Comdexu korunovačním pro Palm?

JC: Největší satisfakcí bylo pro nás, že lidé volili s jejich "kapesními knížečkami. Obzvláště s našimi produkty, které jsou většinou prodávány individuálně. Lidé měli volbu ... ale zvolili Palm.

Cesta průmyslu jde protichůdnou cestou a Palm tuto cestu vede. Jsme rádi, protože jsme byli ve správnou dobu na správném místě. V mnoha ohledech je ovšem pěkné, že mnoho věcí začíná, aby se časem sjednotily.