Rozhovor: Windows Phone mají v Česku našlápnuto k úspěchu

René Keyzlar zastává v českém Microsoftu pozici Operator Channel Lead a v podstatě má na starosti uvedení systému a jeho expanzi na českém trhu. Blízká budoucnost systému vypadá podle Keyzlara velice slibně. Už zanedlouho se mohou čeští uživatelé těšit na možnost platby za aplikace v rámci vyúčtování svého mobilního operátora.

René Keyzlar pochází z jižních Čech. V roce 1996 se přesunul za zajímavou pracovní nabídkou do Prahy, kde začal pracovat pro lokální pobočku společnosti Grundig. V roce 1999 jej zlákal obor telekomunikací a IT, ve kterém působí dodnes na různých obchodních, produktových či marketingových manažerských pozicích. Postupně pracoval pro společnosti T-Mobile, Sony Ericsson, Samsung a od podzimu roku 2009 pro společnost Microsoft, kde nyní působí na pozici Operator Channel Lead a je mimo jiné zodpovědný za produkt Windows Phone v České republice.

Zároveň Keyzlar věří, že nový systém Microsoftu má v Česku našlápnuto k úspěchu a že tu bude mít pozici možná o něco snazší než v jiných zemích. Určitý posun kupředu už je například vidět nyní, pomohlo tomu třeba zlevnění Nokie Lumia 610 a zájem o tento model stoupá a zřejmě v předvánočním období ještě poroste.

Představování systému Windows Phone 8 bylo poměrně zdlouhavé, jaký byl původní záměr Microsoftu?

Chtěli jsme nastavit takovou strategii, aby se vlastně finální představení včetně všech funkcí konalo těsně před tím, než půjdou produkty s Windows Phone 8 do prodeje. Dělá se to tak i v jiných případech. Trochu jsme budovali napětí, už 20. června jsme ukázali jakési preview, abychom zatraktivnili představení hardwaru od Nokie, prozradili jsme další detaily a zbytek informací byl uvolněn v průběhu finálního představení 29. října. Já osobně si myslím, že filosofie finálního představení produktu a relativně krátká dostupnost fyzických zařízení přímo na pultech je správná cesta a je to něco, co bychom měli do budoucna praktikovat u všech produktů Microsoftu.

Windows Phone 8 mají výhodu v podobě svého uživatelského rozhraní, to ale zatím u předchozích WP7 nezískalo u veřejnosti dostatečnou pozornost. Co uděláte pro to, aby tomu bylo jinak?

My už děláme, a to je sjednocení uživatelského rozhraní Windows Phone a běžných Windows. Uživatelské rozhraní tedy nebude pouze na mobilních telefonech, ale bude i na ostatních zařízeních s platformou od Microsoftu určených pro firemního zákazníka i běžného spotřebitele. Očekáváme, a je to samozřejmě naše strategie, že toto sjednocení uživatelských rozhraní na obou typech hardwaru, tedy mobilech i PC (reprezentovaného all-in-one stanicí, laptopem, tabletem) bude jakýmsi akcelerátorem zájmu o Windows Phone.

Neobáváte se avšak trochu toho, že nového uživatelského rozhraní se masa uživatelů zalekne a bude se bát na něj přejít?

Už několik let probíhá takzvaná konsumerizace IT. To znamená, že běžný uživatelský svět ovlivňuje i to, co bude implementováno ve firmách. Tento proces je svým způsobem spojen i s dotykovým ovládáním. My se tedy nebojíme, nové UI, které najdou uživatelé v telefonech i v počítačích a tabletech, je optimalizované právě pro dotykové ovládání. A pro konzervativní uživatele nebo typy aplikací, které se zatím pouze pomocí prstu lidské ruky ovládat nedají, je ve Windows 8 i původní desktopová verze.

Ačkoli tu nějaké marketingové kampaně byly, uživatel spíše musel o Windows Phone projevit zájem. Jak se tato situace s příchodem Windows Phone 8 změní, plánujete rozsáhlejší kampaně?

Na akci "Sejmul mě Windows Phone" jsme si v Česku vyzkoušeli, zda tu může typicky americká promo akce fungovat. Teď máme potvrzeno, že to byla správná investice a už diskutujeme s partnery, že bychom v blízké budoucnosti udělali podobnou plošnější akci. Nikoli však teď ve vánočním blázinci. Počkáme, až bude personál méně zahlcen zvýšenou poptávkou. Pak máme také klasickou reklamní kampaň, která běží od pátku 26. října. Ta je zaměřená na nové uživatelské rozhraní. První vlna bude trvat do konce vánoční sezony. Druhou vlnu plánujeme na jaře, kdy máme indikaci od výrobců, že by měla přijít nová vlna dalšího velmi zajímavého hardwaru. Vlastní aktivity samozřejmě chystají i výrobci mobilních telefonů, někteří na naši současnou kampaň navážou krátkými spoty už v nadcházejících týdnech.

Budete nějak uživatelům vysvětlovat rozdíl mezi Windows Phone 8 a předchozími verzemi nebo tou nižší verzí 7.8, která teď bude žít chvíli po boku zcela nové verze?

Vysvětlovat to plošně nebudeme, protože si myslíme, že je to zbytečné a ani konkurence, která chrlí jednu verzi za druhou, to nijak výrazně nekomentuje. Z pohledu běžného uživatele tam rozdílů není mnoho a každý update je vlastně něco navíc, protože v době zakoupení přístroje žádný výrobce dostupnost aktualizací v podstatě negarantuje. Logika ovládání systému je víceméně identická a vychází z původního konceptu. Pro nás pro geeky však Windows Phone 8 představují velký skok kupředu, hlavně co se samotného "jádra" týká. My jsme jej předělali především proto, aby platforma byla dimenzovaná tak, abychom byli schopni budoucí softwarové aktualizace nasazovat na stávající zařízení v delším časovém horizontu. Z našeho pohledu je to tedy investice do budoucna, ze které bude primárně těžit koncový uživatel.

Můžete třeba říci, které z těch zajímavých funkcí WP8 se přeci jenom nakonec objeví ve WP7.8?

Jak už jsme avizovali, bude to především stejná možnost uživatelů přizpůsobit si domovskou obrazovku. Co se týče dalších funkcí, připravujeme globální oznámení, které je popíše. Chceme ještě před vánoční sezonou dát jasný signál, co všechno mohou uživatelé právě u stávajících a cenově dostupných telefonů očekávat. Měla by to být jasná deklarace toho, že pokud má někdo zájem o Windows Phone, avšak má hluboko do kapsy, nemusí se bát. Může si pořídit některý ze stávajících modelů a formou aktualizace dostane ještě tyto konkrétní funkce navíc.

V Česku často nefungují mnohé globální služby velkých firem. Co připravujete zajímavého pro české uživatele, dojde v případě některých služeb ke změně k lepšímu?

Já si myslím, že ano. Ta změna je spojena s jednou zajímavou věcí, kterou je integrace platby přes vyúčtování mobilního operátora. Na globální úrovní máme smlouvy se zástupci všech tří operátorů působících na domácím trhu a v tuto chvíli probíhají finální implementační fáze u dvou z nich. V krátkém horizontu několika měsíců by měli tito operátoři nový způsob platby za aplikace pro české uživatele Windows Phone spustit. Operátorům to přináší výhodu v podobě dodatečného příjmu za zprostředkování platby a také možnost nabídnout v rámci svého ve Windows Phone Store vyčleněného obchodu vybrané aplikace za zvýhodněných podmínek. Může jít o aplikace vlastní produkce nebo o aplikace, na které si operátor koupí práva a které jsou běžně komerčně dostupné ve Windows Phone Store. Operátor může takové aplikace nabídnout zdarma nebo za zvýhodněnou cenu a tím se odliší od konkurence. Svým zákazníkům pošle jasný vzkaz, že když si pořídí Windows Phone u něj, dostanou i speciální kanál, kde za zvýhodněných podmínek najdou i vybrané aplikace či hry.

Co třeba práce s českými vývojáři, určitě bude důležité dostat na Windows Phone spoustu zajímavých lokálních aplikací, co chystáte v této oblasti?

My chystáme další motivační programy. Určitě jste v minulosti zaznamenali několik soutěží, které jsme dělali buď sami, nebo ve spolupráci s některým z výrobců. V této oblasti je aktivní především Nokia, která dělala několik projektů. Samozřejmě v tomto budeme pokračovat. Dále máme vytipovány aplikace obecnějšího charakteru jako třeba bankovní aplikace, aplikace pojišťoven a tak dále. Intenzivně jednáme s vlastníky těch aplikací, aby byly v co nejkratší době dostupné pro Windows Phone. V tuto chvíli se už počtem uživatelů všech Windows Phone přístrojů v České republice blížíme k bodu, který je z hlediska uživatelské báze pro tyto velké subjekty zajímavý.

To znamená, že teď nemůžete říci, kolik máte uživatelů Windows Phone v České republice?

Tato čísla nekomentujeme. Nicméně když říkám, že začínají velmi seriózně velké instituce uvažovat o tom, že do budoucna budou zadávat vývoj aplikací nejen pro iOS a Android, ale i pro Windows Phone, tak to jasně naznačuje, že křivka růstu se šplhá do výšin, kde byla naše konkurence v době vzniku prvních verzí těchto aplikací.

Co bude Microsoft, ať už lokálně nebo globálně, považovat v případě Windows Phone za úspěch?

Mobilní část IT byznysu vnímáme jako klíčovou, proto jsou pro nás investice do této oblasti prioritou. Víme však, že je tu silná konkurence, která si postavení budovala několik let. Nebude tedy jednoduché ve velmi krátké době tuto konkurenci dohnat a předehnat. Máme nastavené nějaké interní cíle, ale naší ambicí je být lídrem na trhu, a to vlastně u všech produktů. Jako úspěšný příklad bych tady použil třeba Xbox, serverový byznys, takže v nějakém střednědobém horizontu bychom chtěli být v absolutní špičce i s Windows Phone a z hlediska podílu na trhu bychom chtěli být srovnatelní se dvěma současnými konkurenty.

Speciálně v České republice si myslím, že pro to máme velmi dobré předpoklady. Už třeba díky tomu, že ještě před tím, než se objevil na trhu iOS s iPhonem nebo Android, tak Česká republika byla relativně silnou zemí z pohledu podílu Windows Mobile díky úspěšným modelům jako například HTC HD2. Druhý aspekt, který na to může mít vliv, je v minulosti dominance Nokie na českém trhu a její velice loajální uživatelská základna. Obecně se dá říct, že nyní od všech našich hardwarových partnerů cítíme výrazně větší snahu dostat telefon mezi masy uživatelů. Je to vidět na atraktivních modelech, které se právě dostávají na pulty, ale i díky indikaci plánované marketingové podpory, kterou jsme lokálně zatím více či méně v případě Windows Phone modelů postrádali.