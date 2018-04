Aukci jsem zastavit musel, říká šéf ČTÚ. Soudů s operátory se nebojí

Pavel Dvořák je členem rady Českého telekomunikačního úřadu od května 2005. Předsedou rady se stal v dubnu 2006, mandát mu končí ke konci dubna letošního roku, ve funkci tedy bude ještě týden. Jako člen rady ale bude působit na ČTÚ do roku 2015.

Zastavením aukce jste zaskočil všechny. Proč jste to s nikým nekonzultoval předem?

Toto je ze zákona jedno z mála rozhodnutí, které činí pouze předseda ČTÚ, nemusí se s nikým radit, je to jeho výhradní pravomoc. Vzhledem k situaci, která se vytvořila v rámci aukce, jsem toto rozhodnutí musel přijmout sám bez konzultace. Parametry aukce jednoduše umožnily její zacyklení. Celý aukční proces byl anonymní, nevěděli jsme, kdo je kdo. Každopádně bylo vidět, že se neustále opakovaly stejné konfigurace držitelů nejvyšší nabídky a neustále se zvyšovaly ceny, které překročily úrovně z aukcí v Evropě (přes 20 miliard, pozn. red.).

V době ukončení aukce měli všichni účastníci ještě pět možností na stažení nejvyšší nabídky, cena se tak mohla dramaticky snížit. Není tedy otázka ceny jen podružný důvod?

Ano, šlo o virtuální peníze. Je evidentní, že podmínky v této konstelaci prostě nevedly k ukončení.

Dnes je každý generálem

Toto chování účastníků se však dalo očekávat, nemyslíte?

Jistě víte, že příprava aukce trvala tři roky, tři roky se konzultovaly základní principy, následně i podmínky. Na vědomí je vzala i vláda. Podmínky, které nakonec byly vyhlášeny, všichni viděli. Samozřejmě jsme věděli, že tam jsou kritická místa, která mohou vést k tomu, že stávající operátoři přeplatí nového hráče. Navíc jsme nevěděli, jestli je tu skutečně vážný zájemce. Šít aukci na míru někomu, o kom ani nevíme, jestli na trhu je, by bylo riskantní. Dnes je každý generálem. Stát aukci prostě takto nastavil, mohu to vztáhnout na sebe, koneckonců nakonec jsem se pod to podepsal já. Ale proběhlo to rozsáhlou konzultací na všech úrovních.

Nelitujete, že jste aukci zastavil? Nebylo taktičtější ji nechat doběhnout vlastní setrvačností.

Podle našeho odhadu by běžela ještě dvě stě kol, tedy další půlrok. Zastavit a restartovat výběrové řízení v době, kdy by už nebyla šance naplnit státní rozpočet a také sem brzy dostat čtvrtého operátora, to by bylo daleko horší. Hodně jsem o tom přemýšlel, ale za rozhodnutím si stojím. Odnáším si jedno ponaučení, veřejné konzultace jsou fajn, je to hodně transparentní. Ale vše se vleče, snažíte se vše vybalancovat, ale často to nikam nevede. Účelnější je přijmout rozhodnutí a operátorů se na nic neptat. To říkám upřímně.

Podmínky nové aukce se od té minulé dost liší. Vyčlenění části frekvencí ve spektru 800 MHz pro nového hráče jste ještě loni odmítali. Báli jste se nákladných arbitráží a soudních sporů s operátory. Teď jej navrhujete. Znamená to, že původní cíl aukce, jak jste o něm mluvil dříve, tedy rozvoj rychlých datových sítí, se posunul směrem k otevření trhu pro nového hráče?

To nepochybně ano. Navíc je teď jasné, že je tu vážný zájemce, který nebude jen spekulantem, ale má v plánu vydražené frekvence skutečně využít.

V čem vás letos PPF přesvědčila? Vždyť tu byla už loni.

Předtím to byl jeden z možných účastníků. V této chvíli reálně přistoupila na celou řadu podmínek aukce. Také atmosféra se za tu dobu změnila. Regulátoři cítí mnohem větší podporu ze strany evropských orgánů na to, aby vyčleňovali frekvence pro nové hráče. Všechny připravované aukce v okolí totiž počítají s vyčleněním části spektra pro nového uchazeče. Máme větší oporu v tom, že se nám případné útoky ze strany operátorů podaří ustát. To loni zdaleka nebylo. Podmínky se změnily tak, aby stimulovaly vstup čtvrtého hráče.

Operátoři podmínky hodně kritizují, šéf T-Mobilu Milan Vašina požádal o prodloužení veřejné diskuse o měsíc, navíc připustil, že se jeho firma nemusí účastnit. Nebojíte se jejich reakce?

Tak ať se neúčastní, je to dobrovolné. A riziko soudních sporů je vždycky.

Řekl jste, že nepsané zadání aukce se od rychlých dat posunulo k novému operátorovi. Jde o přirozený vývoj, nebo je to výsledkem politického tlaku na úřad?

Je to spíše přirozený vývoj. Já opravdu neřeším politická prohlášení ve smyslu, že si někdo dává za cíl čtvrtého operátora.

Takže se na podmínkách neprojevil politický tlak?

Na tohle se mi nechce odpovídat. Vnímám fakt, že si vláda dala za cíl čtvrtého operátora. Předtím to bylo, řekněme, velmi vlažné.

Zlevnění ostatních plány nového operátora neohrozí

Nezavřely stávající hráči pomyslné okénko novému hráči novou agresivní cenovou politikou?

Souhlasím, že tento rychlý cenový pokles souvisí s aukcí a možným příchodem nové konkurence, ale také s dalším regulačním tlakem na základě analýzy trhu. Já ale předpokládám, že potenciální čtvrtí hráči, pokud si sestavují jakékoliv modely proveditelnosti, nemohli vycházet z cen, které donedávna panovaly na českém trhu. Pokud se chovali racionálně, tak určitě počítali s evropskými průměrnými cenami. Nemyslím si tedy, že by toto zlevnění mělo ohrozit plány případného nového operátora.

Nemyslíte si, že se skupina PPF spíše poohlíží po nákupu jednoho z operátorů?

To nemohu vyloučit. Ale tyto informace jsme v průběhu aukce ověřovali, protože by šlo o kolizní jednání.

Věříte, že nový operátor bude?

Když se podívám na evropskou situaci, tak u nás došlo k výjimečné situaci - aukce se zúčastnila velmi silná nadnárodní finanční skupina. To se v případě aukcí v okolí nestalo. To mě naplňuje optimismem, ale aukce se teď nesmí zdržovat, čas je pro investora tohoto typu důležitý.

Vaše názory se v tomto ohledu výrazně změnily. Zatímco dříve jste tvrdil, že čtvrtý operátor na českém trhu nemá místo, teď byste si ho přál. Proč jste obrátil?

Pohled na čtvrtého operátora byl dán pohledem na data. Ve většině evropských zemí naší kategorie fungují tři operátoři. Proto jsem přesvědčen, že tato země skutečně neunese více než tři až čtyři operátory s vlastní sítí. Statisticky to stále vychází ve prospěch tří hráčů, ale čtvrtého nevylučuji.

Ještě před aukcí se zde řešilo cenové srovnání se zahraničím. Úřad v tomto ohledu dlouho tvrdil, že tu voláme za velmi průměrné ceny, mnohdy operoval se zvláštními čísly. Výrazné zlevnění z posledních týdnů jen potvrzuje, že zde ceny volání byly přinejmenším nadprůměrné.

Oficiální data ukazují, že ceny volání se v Česku snižují dlouhodobě. Jisté nesrovnalosti v číslech byly dané odlišnou metodikou. Mimochodem, vysokých cen si nikdo z politiků příliš nevšímal, to se změnilo až v momentě, kdy se tu začalo veřejně diskutovat o tom, že stát bude prostřednictvím ČTÚ prodávat frekvence. Teď je to pro řadu z nich téma číslo jedna. Já jsem vždycky říkal, že je třeba si všímat i dalších cen, které jsou v Česku vyšší než jinde ve Evropě.

Prosím, držme se cen za volání.

Jsme limitování zákonem, na rozdíl od Energetického regulačního úřadu nemůžeme měnit koncové ceny. Ale tlak z naší strany byl trvalý, zejména poté, co Evropská komise zrušila analýzu trhu, dnes pak máme analýzu novou. My jsme prohlásili trh rozhodnutím rady, nikoliv samotným Dvořákem, za konkurenční. Tehdy jsme předpokládali, že začnou vznikat virtuální operátoři a že trh se začne vyvíjet stejně jako v ostatní zemích. To ale nenastalo.

Ale proč jsme k tomu dospěli až v roce 2013? Například v Polsku ten zlom přišel už před mnoha lety, kdy se na trhu začali objevovat virtuální operátoři. Velká zásluha se připisuje právě tamnímu regulátorovi.

Operátoři prostě jen využili situace, kdy je v Česku řada věcí dražší než jinde. Energie, paliva, potraviny. Po dobu mého předsednictví jsme využili všechny zákonné možnosti, které jsme měli k dispozici. Nic víc vám k tomu říci nemohu.

Jaká bude vaše další role na úřadě? Jako předseda končíte.

Ano, budu dál členem rady, kde mám mandát do roku 2015.

Takže zůstáváte i přes četné politické útoky a trestní oznámení.

Proč bych neměl?