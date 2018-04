Rozhovor: čínská trojka Meizu vstoupí oficiálně na český trh

Jaké jsou vaše hlavní cíle v Evropě a co znamenají pro Českou republiku?

Minulý týden jsme ve Francii uvedli na trh model MX3. Česká republika je zajímavý trh, je tak nějak uprostřed všeho, a proto se nyní nacházíme ve fázi jeho intenzivního zkoumání. Můžete zde s nám počítat.

Plánujete při vstupu na český trh masivnější reklamní kampaně?

Při vstupu na nové trhy obvykle nemáme ve zvyku souběžně spouštět nějaké větší reklamní kampaně. Soustředíme se hlavně na to, abychom dělali dobré produkty. Ty se pak zalíbí novinářům, který mají na trh velký vliv. To je pro nás taková automatická "reklama". Tak se o nás lidé dozvědí. Meizu uvádí své produkty na trh od roku 2003, tehdy jsme přišli s MP3 přehrávači a tyto produkty měly vždy dobrou zpětnou vazbu právě od novinářů a následně i zákazníků. Této strategie se držíme i se smartphony.

Značka Meizu Meizu je na trhu spotřební elektroniky od roku 2003. Nejprve se firma zabývala především výrobou MP3 přehrávačů (testovali je i kolegové z Technet.cz), poté přešla k mobilním telefonům. Z čínských výrobců je v prodejích na třetí příčce za Lenovo a Huawei.

Který model je pro vás v Evropě nejdůležitější, se kterým vstoupíte na místní trhy a do České republiky?

Přicházíme s MX3. Při zkoumání francouzského trhu jsme si říkali, zda raději nepočkat na nový model, ale zjistili jsme, že nemá cenu ztrácet čas. Měli jsme ohlasy, že zákazníci v Evropě na naše modely čekají už příliš dlouho, a proto jsme se rozhodli pro MX3.

Plánujete menší časové rozestupy mezi uváděním jednotlivých modelů? Sony chce například představovat high-endové modely co každých šest měsíců.

Mezi modely dodržujeme zhruba roční pauzu. My se vždy soustředíme na jeden telefon, nechceme na trh uvádět mnoho produktů najednou. Chceme, aby naše mobily byly vždy pouze high-endové a uživatelům vydržely alespoň ten rok. Pak jim nabídneme model, který nahradí ten předchozí. Samozřejmě se během této doby snažíme, aby zákazníci měli takřka každý měsíc nové updaty softwaru, nějaká vylepšení. Aby je jejich telefon nezačal nudit.

Vaše telefony mají modifikovanou verzi operačního systému Android. Budou mít zákazníci v Evropě přístup do klasického obchodu Google Play?

Ano, budou.

MX3 existuje v Číně s verzí pamětí o 128 GB. V lednu na veletrhu CES v Las Vegas však Meizu tvrdilo, že na americký trh tato velká paměť nepřijde. A co do Evropy?

Když tu po ní bude poptávka, tak ano, nevidíme v tom problém.

Čínští výrobci jako Oppo, Huawei a další jsou populární kvůli nízké ceně, zejména ve srovnání s většími značkami jako Samsung nebo HTC. Jak bude vypadat vaše cenová politika v Evropě, zaměříte se také na nízké ceny?

Když v Číně uvádíme telefon, je vždy jedním z nejdražších ve srovnání s konkurencí. Samozřejmě ale vzhledem k mnoha okolnostem je jeho pořizovací cena na tamním trhu stále nižší, než bude v Evropě. Snažíme se vsázet na špičkovou kvalitu, nikoliv nízkou cenu v každém případě. Ale naše modely budou ve srovnání s jinými špičkovými modely patrně o něco levnější.

Jaká je tedy vaše pozice na čínském trhu?

První je Lenovo, za ním Huawei a Meizu je na třetí příčce.

Je pro vás konkurencí iPhone?

My nikoho nepovažujeme za naši konkurenci. Snažíme se být na trhu nějakým způsobem unikátní - uživatelským prostředním, designem, dalšími vlastnostmi. Snažíme se, aby náš telefon nevypadal jako ostatní telefony. Co se týče hardwaru, tam se samozřejmě snažíme předhánět ostatní high-endové modely jako iPhone 5s nebo Samsung Galaxy S5.

Meizu chce použít ve svých telefonech systém Ubuntu. Bude i v Evropě?

Ano, mělo by to být ještě letos.

A co Windows Phone, počítáte s ním ještě?

Během našich začátků jsme Windows využívali, tehdy ještě nebyl žádný Android. Testování v tuto chvíli probíhá a můžu prozradit, že máme v tomto ohledu nějaké plány.

Můžeme od Meizu očekávat chytré hodinky nebo podobné zařízení?

Ano, můžete.

A na závěr, kdy se chystáte uvést nový model MX4?

Ještě to nemáme zcela přesně naplánované, ale mělo by to být ještě během tohoto roku.