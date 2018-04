Češi skočili na levné čínské smartphony, teď se vracejí k velkým značkám

Kamil Vacek se v byznysu s mobily pohybuje přes dvacet let. Na český trh přivedl Samsung, následně byl distributorem značky HTC pro celou střední a východní Evropu a další země. V současné době jeho firma TCCM distribuuje v Česku a na dalších trzích značky Honor, Coolpad, Kodak, CAT a je distributorem značky Nokia po jejím návratu na trh. Firma prodá za rok přibližně 2,5 milionu mobilů v několika zemích.

Začněme dotacemi. Vypadá to, že operátoři chtějí začít dotovat: T-mobile už teď s jeho novými tarify začal na telefony dávat nějaké příspěvky, něco podobného pak mají i oba další operátoři. Myslíte, že to změní trh? Protože v současné chvíli mají operátoři na trhu mobilů malý podíl, Odhadem 25 procent.

Myslím si, že úplně se to vrátit tam, kde to kdysi bylo, nemůže.

Kdysi prodávali operátoři 70 procent všech telefonů.

Nedá se to vrátit, ale může se to nějakým způsobem zase zpátky vychýlit. Když se dívám na západní Evropu, tak je to všude plus minus 50 na 50. Takže si myslím, že i když teď podíl operátorů na českém trhu spadl na 25 procent, tak i kdyby se operátoři snažili sebevíc, tak jejich podíl vyroste na 35, 40 procent. Ale staré časy se už nevrátí.

Pro vás jako distributora to nemá žádný negativní nebo výrazně pozitivní dopad?

Pro nás (TCCM) to, co se stane v jedné zemi, nemá žádný efekt. Působíme na mnoha trzích, takže změna na jednom pro nás není zásadní. Mě spíše více zajímá situace na Ukrajině než v Čechách.

Situace na Ukrajině je jaká?

Z našeho pohledu distributora mobilů to tam je docela dobré. Není to tak jak to bylo před válkou (boje na východě země), ale není to špatné, je to dvakrát větší trh než Česká republika. A je to čistý 100% otevřený trh, takže operátoři nic neprodávají. Trh je konsolidovaný mezi šest až sedm hráčů a ty objemy jsou tam zajímavé.

Ukrajina je zatím stále relativně izolovaná od Evropy. Takže se tam dá se značkami více pracovat. Například když tam přivezete třeba Peugeot a dáte tomu prémiovou reklamu, tak z něj vytvoříte image levnějšího bavoráku. Dá se tam pracovat s positioningem značek. Obecně platí, že čím víc jdete na východ a na jih, tak se dá se značkami více pracovat. Čím víc na západ, tím víc jsou lidé konzervativní, tím víc čtou recenze novinářů.

Podle čeho tam tedy zákazníci vybírají?

Fascinovala mě situace, když jsem byl studovat v Indonésii, tak tam lidé nic nečtou, neexistuje nic jako Mobil.iDNES.cz nebo Mobilmania. Lidé tam prostě věří prodejcům na ulici. Těch jsou desítky tisíc, např. čínské Oppo zaměstnává osm tisíc prodejců jenom v Indonésii. Prodají jeden telefon denně, ale do prodejny denně vejde třeba sto zákazníků. A vy věříte tomu prodejci, co vám nakuká, protože vy tu značku neznáte, žádné recenze si nečtete, jen věříte „někomu“, nebo reklamě, nebo sponzoringu. Zatímco druhý extrém je Německo, kde jsou zákazníci extrémně edukovaní, mají vše pročteno. Polovina nákupů je rozhodnuta před tím, než vstoupíte do prodejny. A my jsme blíž tomuto německému modelu než tomu indonéskému.

Kapitalistická Ukrajina

A podle jakého klíče prodejci nabízejí přístroje?

Hodně tam fungují incentivy pro prodavače. Vtipné je, že když na Ukrajině přijdete do prodejny, je standardně uvedena cena telefonu a dole pod ní je napsané malým písmem číslo. Například je tam cena 2 500 a dole pod tím je napsané číslo 20. To znamená, kolik je bonus pro prodejce, když ten telefon prodá, kolik z toho má pro sebe.

Takže telefony, které mají malou incentivu, jsou neprodejné?

Je spousta věcí, které se od nich můžeme naučit, jejich systém je hodně drsně kapitalistický, my tu máme měkký systém. Myslíme si, jak je to tady drsné, ale jsou země, kde je to mnohem ekonomicky drsnější. Co se mi líbí, je, že tam neexistuje korupce, toto vše je soukromý byznys. Všichni majitelé si to hlídají a zaměstnanci se tam bojí. Kdyby něco udělali, tak ví, že je vyhodí. Z toho důvodu je to naprosto čistý byznys, kde to stoprocentně funguje tržně.

A má to vliv na to, že se na ukrajinský trh dá lépe přivést nová značka?

To je druhá otázka. Ukrajina a Rusko nemají stejné certifikace, jako jsou u nás. Tím pádem se tam dá přivést skutečně ledacos z Číny a taky se to děje. Také tam nejsou vymahatelná různá licenční práva, takže tam některé značky mohou prodávat svoje telefony bez Google certifikace atd. Takže je to tam trošku divočina. To platí i pro Turecko. V podstatě hranice Evropské unie jsou i hranice vymahatelnosti práva.

U nás se také objevují na trhu, na rozdíl od jiných zemí EU, nové značky. Například Xiaomi v západní Evropě v podstatě nikdo moc nezná.

Ale víte dobře, že ta hlavní vlna byla tak před dvěma lety a hodně to opadlo. Před dvěma lety to byl boom, 70 značek vstoupilo na český trh, a Češi na to skočili. Ale teď je vidět, když se podíváme na prodejní statistiky (nejsou veřejné - poznámka redakce), že spousta lidí vystřízlivěla, uvědomila si, že mnohé jsou nekvalitní, béčkové, céčkové značky s druhořadými komponenty a problematickým servisem. A najednou je vidět, že dnes je zase naopak protitlak, že Češi kupují jen čtyři velké značky a ty ostatní dramaticky klesají.

Ty čtyři velké značky, to je Samsung, Huawei...?

Samsung, Apple, Huawei (včetně Honoru) a teď přibude i Nokia. Ale nejenom tady. Třeba Lenovo uspělo před dvěma lety jen na třech trzích v Evropě: na Ukrajině, v Česku a v Bulharsku. To jsou tři trhy, kde získali více než 20 % podílu, jinde to bylo jen kolem pěti procent. A teď jsou v Česku a na Ukrajině pod 10 procenty tržního podílu, v Bulharsku se ještě drží. Ale jinak je Lenovo už na cestě dolů, hodně dramaticky.

Tajemství čínských značek

Dobře rozumíte čínskému trhu, telefonům z tamní produkce. Jak se tam výrobci dělí kvalitativně, kdo patří na špičku a které značky mají s kvalitou problémy?

Z hlediska toho, co se teď děje na čínském trhu, tak v podstatě z hlediska obratu respektive podílu na trhu, s tím vždy souvisí kvalita a nedá se to oddělit. Jednoznačně Oppo, Vivo, Huawei a Honor, to jsou čtyři značky, a dva výrobci, kteří dnes trhu dominují brutálním způsobem, dohromady mají přes polovinu trhu. Xiaomi se potácí, ale stále bych jej zařadil do áčkové ligy, ale ten výrobce je na cestě dolů a také hasí spoustu problémů, protože velmi rozšířili svůj ekosystém a v ničem nejsou úplně nejlepší. No a mezi áčkové výrobce můžeme zařadit ještě ZTE.

Nubia?

Nubia je na prodej, takže se pravděpodobně bude separovat už během letošního roku od ZTE, ale ZTE díky tomu, že vyrábí i pro americké operátory, tak mají nastavené dobré kvalitativní úrovně. A pak jsou tu výrobci, kteří vyrábí třeba 20 milionů přístrojů ročně, jako například Meizu. My jsme dělali Meizu tři roky, a když dnes počítám zpětně jejich poruchovost, tak je to opravdu ošklivé číslo. Ze začátku to vypadalo všechno fantasticky, ale bohužel se to blíží deseti procentům, což je už je opravdu na hranici B, C značek. Přitom to je výrobce, který dělá 20 milionů kusů, což je jednoznačně první desítka. Myslím, že relativně dobrou kvalitu má TCL, ale má problémy s logistikou, s dodavatelským řetězcem, ale z hlediska kvality to není špatné. A pochopitelně Coolpad má dobrou kvalitu. Po nich bych už všechny ostatní řadil někam dozadu.

Co třeba LeEco?

LeEco je kvalitní, protože jej vyrábí Compal, to je tchajwanský výrobce. Compal spolu s Foxconem jsou nejlepší výrobci na Tchaj-wanu. Ale tam už je pak velký skok. Ty značky, které jsem vyjmenoval a ještě Lenovo, což je stále velký hráč, jsou jedna liga a pak následuje obrovský příkop. Vlastně ještě jedna značka, zapomněl jsem na Gionee. Ten je kupodivu stále velmi rostoucí, protože sází na off-line prodej, je silný v menších čínských městech. Loni vyrobil 25 milionů kusů, takže to je relativně silný hráč, a kvalitu má dobrou.

Loni na podzim jsem v Šanghaji dva dny procházel obchody s mobily a nenašel jsem tam prakticky nic exotického, nějaké malé značky. V podstatě všude mají Oppo a Vivo plus Huawei a pak jednotlivé modely dalších značek.

To, co jsem říkal, platí pro Čínu, ale když si vezmeme Evropu a Českou republiku, tak musím za sebe upřímně říct, že já bych si koupil ze všech čínských značek jen Huawei nebo Honor, žádnou jinou. Je to kvůli nacenění, kvalitě, softwarovým updatům a celkové servisní podpoře. Když si vezmete tyto čínské značky, které jsem vyjmenoval, tak jsou fajn, ale když se zaměříte na argumenty jako servisní podpora, dostupnost updatů OTA, tak vám mnoho z nich začne vypadávat, v Evropě jsou nic moc.

Přestože u některých značek existuje komunita, která se o updaty stará?

Já nejsem geek, těch je v populaci pár procent, ale zbytek populace nemá důvod si kupovat nestandardní produkt se špatnou podporou. Na to třeba bude sázet Nokia. Její hlavní slogan je: „Když si koupíte telefon, tak dva roky budete mít nejnovější Android“.

Dnes se rozdíly přesouvají do softwaru, hardware se začíná podobat. A naopak se hodně píše o tom, jak se hackují telefony, kradou data. Bezpečnost bude tématem číslo jedna. Proto si myslím, že mít nejnovější Android, je velmi silný argument. Mnohé čínské značky na tom šetřily: když neplatíte licenční poplatky Qualcomu, Microsoftu, Nokii, tak ušetříte 12 % z ceny telefonu. Hned další významná nákladová položka jsou upgrady – na ně musíte mít server v Evropě, nemůžete ho mít v Číně. A to něco stojí plus musíte mít další tým, který to připraví, musí si sednout 20 inženýrů, pár dní to šroubovat, než něco upraví. A když požadují úpravy operátoři, tak je to ještě víc práce. Jsou to obrovské člověkodny čínských inženýrů, kteří něco stojí, a oni na tom všichni šetří.

Je to záležitost všech čínských značek?

Donedávna na tom i Honor šetřil: prodat telefon se starým Androidem a už ho nikdy neupdatovat. Tak to ostatně dělají doma v Číně. Prodají se starým a už na to nesáhnou. Ale evropský zákazník pochopitelně chce něco jiného, a nechce na to čekat. To víte sám, že na to jsou velmi špatné odezvy, když vám výrobce dá update třeba tři až šest měsíců po Googlu. Nebo ještě později.

Oni popravdě řečeno nejsou nejrychlejší ani Samsung, ani Huawei.

No a to, že Nokia bude první, která bude dávat čistý Android, a bude vždy ten nejnovější, je velmi silný přístup. Oni hrozně dlouho hledali způsob, jak Nokii odlišit v komoditizovaném světě, kde všichni nabízí všechno stejné. Ale potřebovali ještě nějaký pragmatický argument. A to, co se jim povedlo vymyslet, je silné. A lidé si to ještě neuvědomují, jak moc je to silné. To uvidíme až tak po půl roce nebo po roce.

Ale vím, že Čínané už to hodně reflektují, pochopili to. Měli dřív tendenci Nokii podceňovat, protože v Číně je Nokia slabá. I Nokia 6, která se tam prodávala, byla exkluzivně na jd.com, a nikdo vlastně neví, kolik se jich prodalo. Nokia říká, že hodně, ale nikdo si to nemůže zkontrolovat. Takže oni si to tím otestovali, analyzovali odezvu čínských zákazníků, co se jim líbilo, jestli hardware atd. A na základě toho udělali drobné změny do Nokie 6, která půjde do prodeje mimo Čínu. Snížili paměť, upravili cenu. Udělali to velmi chytře. Číňané po Barceloně pochopili, že to je seriózní, protože vidí, že celá Indie je na nohách, i Afrika, Blízký východ, Evropa.

Nokia bude top 3

Nokia tedy má připravenou strategii?

Myslím si, že až nastoupí, tak jsou tam ještě nějaká překvapení, která má Nokia připraveny, a myslím si, že to bude silné. Jejich strategie je skvěle postavená, tj. že udělají krok A a ví, že za dva měsíce následuje krok B, za další dva měsíce krok C. A to je hrozně důležité, protože těch značek, které udělají krok A a pak už nic dalšího, je hodně. Ale mít to rozvržené, jako když Apple začínal v roce 2007 nějakým způsobem, 2008 pokračoval jinak...Teď už Apple trochu neví, co dělat, trochu to stagnuje, ale těch prvních pět let to šlo nahoru po pravidelných krocích, byl to plánovaný proces.

Myslím že teď, i když neznám samozřejmě detailní plány, které HMD má, ale aspoň ty plány, které znám, tj. do prosince, tak jsou silné. Pamatuji si, že v roce 2006 jsem dával poslední rozhovor, když jsem odcházel ze Samsungu, řekl jsem, kdy bude Samsung číslo jedna na trhu, trefil jsem se, a bylo to pět let dopředu. Takže dnes, v roce 2017 říkám, že do tří let bude Nokia top 3, jsem si tím jistý.

V Nokii je dost lidí, kteří pamatují její slávu, takže vědí, jak to dělat.

No, plus minus, vezměte si, že ti lidé zažili i šest let poklesu. Setkávám se s mnoha manažery, kteří jsou tam 20 let, a v něčem je to dobré a v něčem naopak, ztratili reálný svět. Myslím si, že je to primárně dobře, základní principy jsou pořád stejné, ale mají se co učit. A firma se hodně zmenšila, HMD má 500 nebo 600 zaměstnanců a strašně se mi na nich líbí, že jsou multikulturní. Sice je tam hodně Finů, ale pouze nahoře, ale když půjdeme dospoda, do jejich osmi regionů, tak tam jsou lokální zaměstnanci. Firma má čtyři centrály, hlavní sídla jsou Helsinky, Dubaj, Londýn a Tchaj-pej. Na rozdíl od nich je Samsung celý korejský, Huawei je celý čínský. A CEO Nokie ví, co dělá. Mají jasnou vizi, ale pak lidé pod nimi jsou hodně namíchaní. Kdyby to byli jen samotní Finové, kteří jsou konzervativní, neradi mění věci a vývoj je spíše pomalejší, tak by to nebylo tak dobré.

A vy máte distribuci Nokie?

My máme v tuto chvíli distribuci pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.

Ale chtěl byste více.

Nedělám si iluze, že bychom mohli dělat celou východní Evropu jako v době HTC nebo jako děláme pro CAT. Ale jsou ještě nějaké země, kde situace není úplně stabilní, a proto si myslím, že bychom mohli ještě nějaké trhy přidat. A budou to spíše země na jihu než na severu.

Outdoorové a kavárenské trhy

Mimochodem, CAT, jak tomu se daří?

Hodně, je stabilní a rostoucí. Teď tu byla ale trochu technologická mezera. Daří se v low-endu a v high-endu a mezi nimi bylo portfolio trochu slabší, teď ale v létě přichází novinky, které ještě nejsou oznámené a ty by to měly znovu nakopnout.

A tam je to s kvalitou jak?

Smartphony vyrábí Compal, obyčejné mobily jsou z Číny.

Takže s kvalitou problém není.

S kvalitou byl problém, dnes už to můžu říct. V roce 2012 jsme měli problém s dvěma modely, ale dnes už je to perfektně vychytané. Dnes je to spíše o tom, aby byly modely správně naceněné a se správnými technickými parametry ve srovnání se zbytkem trhu. Konkurenti vyrábějící podobné přístroje jsou hodně rychlí. Během čtrnácti dní mají hotový nový model, dobře ho nacení, má skvělé parametry, ale pak nemá servisní podporu, nemá updaty. CAT je v tomhle trochu pomalejší, ale na druhou stranu má seriózní podporu. Snažíme se dělat, jako by to byla velká značka typu Samsungu nebo HTC.

A daří se mu v rámci regionu více u nás, nebo v jiné zemi?

To je zajímavé, protože jsou země, kde se mu daří hodně, kde má třeba čtyři procenta trhu. Hlavně v Pobaltí nebo ve Slovinsku a v Chorvatsku. Slovensko je také velmi silné. V Čechách je to ok, ale na Slovensku je silnější. A pak jsou země, kde se nám zatím nedaří, ale snažíme se to změnit, to je Srbsko nebo Rumunsko. Je to hodně o kultuře těch lidí, jak moc jsou outdooroví. Pokud jsou to Srbové, kteří celý den sedí v kavárně, tak ti chtějí iPhone a vytahovat se s ním. Zatímco Slovinci, kteří jezdí na kole, lezou po horách, jezdí na lodi, tak ti chtějí takový telefon, jako je CAT.

Čínský mobilní multilevel marketing

Ještě když se vrátím k té Číně, k Oppu, Vivu. Jak se jim to podařilo? Měl jsem ty telefony samozřejmě v ruce a na můj vkus jsou průměrné, nijak nevybočují. A ani cena mi nepřijde výjimečně nízká.

Tam je to kombinace dvou věcí. Jedna věc je, že BBK Electronics, mateřská firma, která vlastní obě značky, je výrobce, který dělá elektroniku už asi 30 let a byli jednička ve světě v DVD přehrávačích. Mají v Číně síť asi 200 tisíc prodejen, které prodávají jejich produkty. Mají Čínu rozdělenou na 38 provincií a v každé z nich mají svého franšízanta. Všechno je to postaveno na partnerech, každá provincie má svého partnera, je to v podstatě multilevel marketing. Oni to vyrobí, dají tomu celočínskou reklamu, tedy hodně investují do sponzoringu a do zábavných show atd. To je ten druhý aspekt, dělají marketing na úrovni Coca-Coly.

Primárně prodávají přes své partnery, kteří mají pod sebou další lidi. Každý franšízant v 38 provinciích má pod sebou další franšízanty, každá provincie má třeba 20 tisíc obchodů. To je několik levelů Číňanů a každý z nich má procenta – šéf provincie má 15 % ze zisku atd. a funguje to neskutečně. Ti franšízanti jsou spoluinvestoři, investují do brandu také, na lokální úrovni. Takže když jedete do nějakého města, tak každé město někomu patří, nějakému Číňanovi, který je partnerem Oppa, a mají ty partnery rozdělené na Oppo partnery a Vivo partnery. Ten systém je velmi chytře vymyšlený a funguje i mimo Čínu. Tam, kde žije silná čínská komunita, tj. Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko. Tam Oppo zavedlo stejný systém, poslali tam své lidi. Já znám situaci z Indonésie, kde mají osm tisíc zaměstnanců a pět úrovní managementu. Je tam partner, který dostal od Oppa v Indonésii zastoupení, a ten má pod sebou další dvě úrovně Číňanů, které si přivezl s sebou z Číny. Každý ostrov má svého Číňana a čtvrtá a pátá úroveň jsou místní lidi, např. supervisor obchodu, a v každém obchodě je třeba pět prodejců. Jen ten obchod a prodejci jsou místní, všichni ostatní jsou Číňané.

To je hodně zajímavé. Je to aplikovatelné i v Evropě?

Není. Protože když tady jdete v Německu do MediaMarktu, tak je to přesně naopak – tam je 150 telefonů a ani jeden prodavač. V Číně je to naopak, tam je 30 telefonů a 10 prodavačů. Je to dané kupní silou lidí, cenou práce. Průměrná cena prodavače v Indonésii nebo v Číně je 200 dolarů, tady, např. v Německu, je průměrná cena 3 000 eur plus sociální a zdravotní pojištění, vše se musí dělat poctivě, takže jste na dvacetinásobném nákladu. Jeden prodavač v Německu vás stojí stejně jako 20 Indonésanů.

Takže oni využívají levných prodavačů.

To je jedna věc a asi ta hlavní. A druhá věc je, že zákazníci v Evropě jsou edukovaní, čtou recenze novinářů a dívají se na videa, a proto polovina zákazníků v Evropě ví, co chce, a polovina se nechá přesvědčit, zatímco v Číně či Indonésii 80 % lidí neví, co chce, a nechá se přesvědčit.

Čtyři značky

Jaká je tedy budoucnost mobilů?

V tuto chvíli v Evropě věřím pouze čtyřem značkám: Applu, Samsungu, Huaweii a Nokii a myslí si, že všichni ostatní budou totálně marginalizovat. Hodně silně mi to připomíná trh počítačů a tabletů, protože něco podobného se stalo s tablety před dvěma lety.

Tablety umřely všeobecně.

Jistě, ale tím, jak trh neroste, tak se to opravdu těžce konsoliduje. A myslím si, že příchod Nokie ten trend ještě posílí, že bude ještě větší tlak. Já si za moji 21letou zkušenost pamatuji, že jsou tři skoky: 1 % na trhu umí kdekdo, pak druhý skok je 5 %, to už musíte seriózně párkrát zainvestovat, být párkrát v televizi, musíte mít nějaké operátory atd., to je třeba Honor. Pak další skok je 20 %. A abyste měl 20 %, tak musíte mít tým lidí, aspoň sedm osm lidí a musíte do toho investovat řekněme 10 milionů eur (přibližně čtvrt miliardy korun, poznámka redakce).

Nad 20 % mají Samsung, Huawei a Apple?

V penězích Apple. A měla by to být Nokia. Takže jsou tyto skoky a jsou to kvalitativně úplně jiné úrovně. Pět procent je vstupenka do serióznosti, tam se začíná oddělovat zrno od plev, tam už to musí být de facto i chtěné zákazníky. I kdybyste měl sebevětší sílu a zákazníci vás nechtěli, tak se nad 5 % nedostanete. Stáváte se tím relevantním pro prodejce, ti neradi prodávají značku, která má méně než 5 % trhu. Chtějí mít něco, co se točí.

Když si vezmete běžného prodejce, tak 5 % znamená, že z 20 telefonů máte jeden. A vy nemůžete vystavit jeden, musíte od té značky vystavit alespoň dva. Mít 20 % trhu, to už je seriózní práce, a nejde to ze dne na den, z 0 na 20 % za rok se nedá dosáhnout. Lenovo se o to pokusilo a to byla chyba, protože tím, jak rychle vyskočili, tak stejně rychle spadli, protože od nich prodejci čekali stejnou podporu jako u dalších a nedostali to. A je to vlastně nezdravé. Když to najednou tak rychle napumpujete, tak jsou obrovská očekávání, všichni mají natažené ruce a vy najednou ty peníze nemáte, tak vás za to potrestají. Myslím si, že ty tři roky jsou minimum, aby to zdravě vyrostlo. První rok má smysl mít cíl třeba 3 % nebo 5 %, a zároveň je to vstupenka do seriózní ligy, protože v lednu 2018 mít 5 % trhu je pro Nokii reálný cíl. Další rok 10 % a pak těch 18-20 %.

Ještě mě zajímá jedna věc. Samsung před zhruba rokem a půl v Evropě výrazně zredukoval dost nepřehledné portfolio, odstřihl nejlevnější telefony, takže dnes začíná zhruba na pěti tisících korun. A přestože se toho báli jak v Samsungu, tak prodejci, tak se mu daří lépe, alespoň oni to tvrdí. Ne na kusy, ale v obratu. Huawei chce jít pravděpodobně podobnou cestou.

Můj osobní názor je, že chtěli primárně zastavit reexporty a chránit značku, protože se z Evropy reexportovalo extrémní množství přístrojů do Afriky, na Blízký východ apod., tam se právě reexportovaly ty levné kusy.

Je pro ty nejlevnější smartphony vůbec prostor? Je jejich trh ještě zajímavý?

Myslím, že se zmenšuje. My dnes prodáváme Coolpad pod výrobní cenou a nejsme sami, dále např. ZTE. Dnes je tu ještě hodně mobilů po loňských Vánocích, jsou tu desítky tisíc kusů, které je třeba umístit na trh, právě v tomto segmentu 2 - 4 tisíce korun. Ale myslím si, že až se sklady vyčistí, což by mělo být do léta, tak to může znamenat zvýšení cenové úrovně. Takže v tomto segmentu jsou nyní opravdu výhodné koupě. A vím, že s plnými sklady mají problém všichni.