Češi už věří, že je Huawei prémiová značka, říká šéf místní pobočky

Zatímco mezinárodní prezentace nových modelů Huawei jsou plné různých porovnání s konkurencí, od Ansona Zhanga, ředitele divize spotřební elektroniky české pobočky Huawei, žádné porovnání s iPhony nebo Samsungy neuslyšíte. Firma se tu podle jeho slov soustředí především sama na sebe a na to, aby byli čeští zákazníci s jejími produkty spokojení. Možná je to dáno i tím, že Češi nemají se srovnávací reklamou příliš velké zkušenosti a konfrontaci v komunikaci značky nevnímají moc pozitivně. Huawei se snaží být značkou, kterou budou mít zákazníci opravdu rádi.

S jakými úkoly jste na pozici v ČR nastoupil?

Anson Zhang Pro Huawei pracuje už devět let, většinou na pozicích v Evropě. Pracoval jako country manager ve Finsku, pak měl na starosti Polsko, následně se stal marketingovým ředitelem regionu CEE a Nordic, tedy střední a východní Evropa a severské země. Od letošního roku zastává pozici ředitele divize spotřební elektroniky Huawei Česká republika a Slovensko. Řídí tedy divizi, která prodává spotřebitelské produkty, především mobilní telefony, tablety, nositelnou elektroniku, ale i další produkty určené přímo konečným spotřebitelům značky Huawei na českém a slovenském trhu.

Jednoduše stále poskytovat nejlepší produkty českým a slovenským zákazníkům a snažit se, aby se naše značka stala více prémiovou. Snažíme se, aby nás místní uživatelé vnímali ještě lépe a aby si Huawei spojili s technologickými inovacemi v produktech. Cílem je, aby zákazníci měli značku rádi. Když vaši značku milují, je to dobrý předpoklad pro růst vašeho podnikání.

Co z vašeho pohledu znamená být prémiovou značkou? Jak se to pozná?

Naše chápání toho být prémiovou značkou je, že jsme schopni poskytnout ty nejlepší produkty ať už si koupíte mobil, nebo tablet. A hodně investujeme do technologické inovace, do výzkumu a vývoje. Více než 45 % našich zaměstnanců se věnuje technickému vývoji, aby naše výrobky poskytovaly uživateli ty nejnovější technologie, např. duální kameru, naši vlastní čipovou sadu či systém pro řízení spotřeby energie.

Hraje roli třeba i spolupráce se značkami jako jsou Porsche Design nebo Leica?

Prémiové značky s námi spolupracují čím dál častěji. A není to jen příklad Porsche Design a jeho provedení Mate 9, Mate 10 nebo Leica, která má tým inženýrů, jež nám pomáhá s vývojem fotoaparátů. V Číně jsme například uvedli speciální edici modelu P10 ve spolupráci se slavným čínským designérem. Vzhled je založen na nefritovém zbarvení, přičemž nefrit je materiál, který má v Číně ohromnou tradici a je tam velmi dobře přijímán. Tohle jsou příklady směrů, kterými se vydáváme.

Vidí uživatelé Huawei jako prémiovou značku tady v ČR a na Slovensku, nebo je to stále ještě probíhající proces?

Myslím, že ten proces je nekonečný. Prostřednictvím našich produktů se snažíme stále víc lidí přesvědčit, aby věřili, že jsme prémiová značka. Co se týče průzkumů, které jsme prováděli v posledních několika letech ohledně důvěry v Huawei, počet lidí, kteří vidí Huawei jako špičkovou značku, neustále roste.

Hrají v tomto vnímání roli i celebrity, které používáte při propagaci svých modelů?

Marketing je velmi široká oblast a my u různých produktů volíme různý způsob, kterým je přibližujeme směrem k uživateli. Dražší modely propagujeme tradičními způsoby v tradičních kanálech, jako je třeba i televize a využíváme při tom známé osobnosti. Ale telefony středních nebo nižších tříd se snažíme více propagovat v maloobchodní komunikaci, tam, kde jsme blíže zákazníkovi.

Jak se stavíte k dvojímu chápání Huaweie a Honoru – soupeří spolu tyto dvě značky?

Nemyslím si, že spolu soupeří. Máme pro ně rozdílné obchodní strategie. Huawei nabízí zákazníkům komplexní portfolio včetně smartphonů, tabletů, nositelné elektroniky a dalších zařízení, je to prémiová značka s nejnovějšími technologiemi a stylovým designem. Honor je spíše pro mladé lidi, kteří požadují hi-tech specifikace, takže cílové skupiny obou značek jsou velmi rozdílné. Je to podobné jako v automobilovém průmyslu, např. Volkswagen a Audi. Obě značky vlastní jedna firma, ale jsou obě cíleny na rozdílné skupiny lidí.

Když porovnáte např. Honor 9 a Huawei P10, jak přesvědčíte zákazníka, aby si koupil dražší model P10 než Honor 9?

Myslím si, že každý zákazník má rozdílný přístup k telefonům, chce od nich rozdílné věci. Huawei P10 byl na trh uveden dřív než Honor 9, má duální kameru s certifikací Leica, stylový design. Neznamená to, že by si nemohli mezi nimi vybrat, naopak. Ale tyto telefony jsou, jak jsem řekl, cílené na odlišné skupiny lidí. Takže si vlastně nijak nekonkurují.

Jaká je pozice Huawei v ČR? Jste silným hráčem na trhu, ale kdo je vaše největší konkurence, jak se s tím snažíte naložit?

Největší konkurencí jsme sami pro sebe. Pokud dokážeme přesvědčit zákazníky, že mají v ruce dobrý produkt, pak budou šťastní a spokojení. To je náš cíl na trhu - poskytovat co nejlepší možný produkt.

Je český trh odlišný od ostatních evropských trhů?

Češi jsou velmi milí, zdvořilí a otevření nejnovějším technologiím. Hlavní věc, kterou se český trh liší, je to, že se více spoléhá na prodeje v běžné distribuční síti než na prodeje operátorů. Ti v uplynulých letech přestali telefony dotovat a proto trh volné distribuce vyrostl tak rychle. Česká republika je také jedním z vedoucích trhů na poli e-commerce, Češi hodně nakupují na internetu. Z tohoto hlediska je Česko v Evropě docela unikátním trhem.

Jaký bude hit pro příští rok? Budou to duální kamery, displeje přes celý předek, nebo zaoblené displeje?

V tomto odvětví existuje hodně reportů třetích stran a když se na ně podíváte, často naleznete rozdílné odpovědi – někdo řekne, že kamera je nyní číslem jedna, někdo zase že je tím displej… těžko říct. Zákazník často mění své potřeby a zvyky. Před třemi lety jsme spoléhali na funkce fotoaparátu, takže tím hlavním pro nás byla kamera, ale rychle se to mění. Pokračujeme ve vylepšování foťáků, ale i displeje, spotřeby energie, čipové sady a tak dále. Lidé dnes chtějí větší displej, ale zároveň menší velikost telefonu, což se zdá neproveditelné, ale zároveň ne úplně nemožné. Všichni od telefonu požadují rychlé reakce, ale nikdo zároveň nechce, aby vydržel na baterii jen půl dne. Hodně se teď mluví o virtuální a rozšířené realitě, o umělé inteligenci – to by pro nás mohly být nové směry k vylepšení našich produktů.

Huawei se snaží růst a stát se jedničkou na trhu. Kdy to ale nastane? A stane se to tady, v ČR, nebo tomu tak nastane globálně? A bude to ve stejný čas?

Doufám, že to bude co nejrychleji a globálně.

Jak se vám líbí žít v Česku? A jak tu žijete?

Přestěhoval jsem se sem za prací, ale ještě předtím jsem tu byl několikrát za rok. Poprvé to bylo v roce 2009, měl jsem tu nějaká pracovní setkání, ale také jsem tu byl i jako turista. A podle mě je Praha jedno z nejhezčích měst v Evropě, která jsem zatím viděl. I mí přátelé a rodina to tu milují. Líbí se mi tu žít, pracuji v dobrém kolektivu, prostředí je příjemné.

Pijete české pivo?

Ano, je skvělé, a je tu spousta různých značek, takže si můžu vychutnávat jinou značku každý den.

Jaký mobil používáte a proč jste si ho vybral?

Používám Mate 9 Porsche Design a mám ho moc rád, protože má špičkové parametry, velkou obrazovku, přitom není zbytečně veliký, dobrý fotoaparát i spotřebu energie. Nemusím si dělat starosti s baterkou, i když mobil používám velmi často, často kontroluji emaily a s tímto mobilem můžu v klidu pracovat jeden a půl dne. Procesor má nejnovější čipovou sadu a design je prémiový.

Poznámka redakce: rozhovor vznikl krátce před uvedením nových modelů řady Mate 10.