Rozhodnuto. Nový Android je Marshmallow. Takhle bude startovat

Nový Android Marshmallow má číselné označení 6.0. Od pondělí je k dispozici pro vývojáře, kteří ho mohou testovat na vybraných přístrojích Nexus (5, 6 a 9). K dispozici je i video s bootovací sekvencí, tak, jak se s novou verzí Androidu budete setkávat při startu mobilu.

Google v pondělí vystavil ve své centrále v kalifornském Mountain View sochu panáčka Androida, jak drží oblíbenou pěnovou cukrovinku. Jméno Marshmallow vyhrálo před dalšími jmény, o nichž se dříve spekulovalo: Milky Way, M&M’s. Poté, co Google dříve vybral pro jednu z verzí Androidu jméno Kit Kat, čekalo se, že i tentokrát vybere sponzorské jméno. Kit Kat totiž patří pod koncern Nestlé, Milky Way, M&M’s pak pod konkurenční koncern Mars.

Google dává verzím Androidu cukrovinkové označení od začátku. První verze se jmenovala Cupcake, poslední pětková pak lízátko - Lollipop. Všechny verze se jmenovaly takto:

1.5 - Cupcake (zdobený dortík v papírovém kornoutku)

1.6 - Donut (typ koblihy)

2.0 - Eclair (zákusek podobný větrníku)

2.2 - Froyo (mražený jogurt)

2.3 - Gingerbread (perník)

3.0 - Honeycomb (medová plástev)

4.0 - Ice cream sandwich (zmrzlina v oplatce)

4.1 - Jelly Bean (sladké želé fazole)

4.4 - Kit Kat (sušenka)

5.0/1 - Lollipop (lízátko)

6.0 - Marshmallow (pěnová cukrovinka)

Google uvádí novou verzi Androidu ve chvíli, kdy tu poslední 5.1 (podle dat ze začátku srpna) používá zatím jen 2,6 procenta přístrojů, předchozí 5.0 pak přes 15 procent přístrojů. Nejrozšířenější je Kit Kat s asi 40procentním podílem následovaný ještě starší verzí JellyBean, kterou má skoro 34 procent přístrojů. Populární, ale velmi starou verzi Gingerbread má stále skoro pět procent přístrojů.