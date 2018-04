Rozhodnutí ČTÚ bylo jiné pro RadioMobil a jiné pro Telecom

Velmi zajímavý a poučný boj okolo Paegas Internet Call dostal včera nový rozměr. Kromě toho, že postižená společnost RadioMobil se o zákazu své služby dozvěděla až z tisku, se v pondělí ukázalo, že rozhodnutí ČTÚ o zákazu služby vypadá jinak ve formě zasílané SPT Telecom a tisku a jinak ve formě pro RadioMobil.

Podle neoficiálních informací ze zdrojů blízkých RadioMobilu byl dopis z ČTÚ vyzdvihnut teprve zaměstnancem RadioMobilu na poště, protože běžnou poštou nebyl doručen. Zatímco verze rozhodnutí pro SPT Telecom byla čtyřstránková, RadioMobil obdržel pouze jednu stránku rozhodnutí.

Rozhodnutí, které obdržel RadioMobil jasně říká, že Paegas Internet Call porušuje podmínky Pověření udělujícího exklusivitu SPT Telecom na zahraniční hovory. Na druhou stranu také ČTÚ připouští možnost dalšího provozování služby v případě, že se RadioMobil proti verditku odvolá. To RadioMobil patrně učiní, protože tak by pro zrušení Paegas Internet Call dostal odklad až do dubna a je docela dobře možné, že i dále.

Na ČTÚ se nám neporařilo dostihnout zodpovědné osoby, takže není známo, proč se tak stalo a zda to mělo hlubší mystický důvod.

Velmi hezky na celé akci vydělává CesNet - ten si totiž všechny noviny berou jako příklad toho, že volat lze i počítače a připomínají, že i CesNet vlastně může porušovat exklusivitu Telecomu. Ale je to reklama a to se počítá - CesNetu se již nyní jeho aktivity v oblasti VoIP vyplatily!

