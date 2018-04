Rozhodli jsme se ve firmě, že bychom si snad mohli pořidit malou ústřednu a vystavět si svoji malou mobilní síť pro interní potřebu (bude to jen DECT, přeci jen chybí licence...). Zhýčkáni nadstandardními službami mobilních telefonů jsme se rozhodli, že přípojka pro naši mobilní síť musí být digitální, abychom i v rámci naší sítě mohli používat služby jako identifikace volaného nebo přidržení spojení a čekání na spojení, tedy služby na analogovém telefonu nikoliv obvyklé. A tak by nám dnes měli přijít z Dattelu změnit naši analogovou linku na EuroISDN (pokud na to nezapoměli). To také znamená, že dojde s okamžitou platností ke změně telefonního čísla a pokud vám tedy bude podezřelé, že se na naše číslo 02-96189090 nemůžete dovolat, asi to nebude tím, že máme havaj a opustili jsme kancelář. Podívejte se na náše stránky, bude tu naše nové telefonní číslo. Zatím nám přejte mnoho štěstí ve změně ISDN linky (jsme jeden z prvních ISDN zákazníků Dattelu) a užijte si hezký víkend.