Rozejde se Sony s Ericssonem? Konec Sony Ericssonu se možná blíží

Společný podnik Sony a Ericssonu neprožívá nejlepší období. Na otázku, zda se by mohlo skončit joint venture mezi Sony a Ericssonem, odpověděl šéf japonské společnosti Howard Stringer deníku Die Welt: "Byl to těžký rok, ale vyplatit partnera není nikdy lehká záležitost."

Howard Stringer dodává: "Budeme spolu spolupracovat stejně jako před dvěma lety nebo nalezneme pro naše joint venture jiné řešení." Otázkou zůstává, co by se stalo, pokud by skončila spolupráce mezi Sony a Ericssonem.

Sony by jistě ve výrobě mobilních telefonů pokračovalo. V případě Ericssonu to není vůbec jisté, jelikož jeho japonský partner je držitelem všech úspěšných značek, jako je Walkman nebo Cyber Shot.