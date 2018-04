Rozdvojený low-end se smyslem pro detail – recenze Sony Ericsson R300

Jak to tak vypadá, švédsko-japonský výrobce poslední dobou dosti experimentuje a chrlí jeden telefon za druhým. Nebudeme spekulovat o tom, zda si to může dovolit, ale spíše jestli tento pokus není sázkou na jistotu. Ostatně, jak dokazuje série Cybershot či Walkman, o telefony s vyhraněnými funkcemi je velký zájem. Proč to tentokrát kromě hudebních a fotomobilů nezkusit s rádiem, které má i v 21. století svoje místo na slunci jisté. Sony Ericsson tak založil úplně novou řadou mobilních telefonů označenou písmenem „R“.

Modely R300 a R306 na sebe vzaly úděl průkopníků a jako první přidaly ke klasické konstrukci výrazné prvky, které vídáváme spíše na kapesních rádiích. Dnes přišel na paškál model R300, který má na rozdíl od svého véčkového kolegy klasickou konstrukci. Nepostrádá ani onen pověstný smysl pro detail a málokdo by asi hádal, že se dá pořídit už za necelé dva tisíce. Zkrátka fešák k pohledání, pokud se smíříte s pár drobnostmi.

Dnes recenzovaný přístroj, jeho bratříček v podobě modelu R306 a vzhledově velmi podobný kousek (SE T208i)

Stručná charakteristika: Vzhledově velmi pěkný telefon nejnižší třídy se zajímavou dvojitou konstrukcí. Zklame prakticky pouze, co se týče klávesnice a fotoaparátu.

Vzhled a konstrukce – detaily tvoří celek

Svojí čelní stranou model R300 nijak nevybočuje z řady. Už několikrát jsme totiž měli možnost u Sony Ericsson vidět i nyní použitý kartáčovaný kov a chromovaná navigační tlačítka. Stejná jsou i polštářková tlačítka a jednoduše zaoblené strany přístroje. Velmi dobrou zprávou je, že R300 není prakticky náchylný na otisky prstů.

Zadní strana už je poněkud zajímavější a to první, co vás na ní zaujme, je samozřejmě kryt reproduktoru, který obklopuje velké množství soustředných kružnic. Při pohledu pod zadní kryt však zjistíte, že Sony Ericsson dělá z komára velblouda a reproduktor ve skutečnosti tak veliký není. Víceméně se vyrovná běžným kouskům, které najdete v každém druhém mobilu. Jen tak „mimochodem“ se vedle tří chromovaných kláves pro oblíbené stanice nachází čočka fotoaparátu.

Po stránce rozměrů se R300 se svými 101 x 46 x 12 mm řadí k naprosto běžnému průměru. Naopak hmotnost 75 gramů z něj dělá jeden z nejlehčích telefonů vůbec. Konektor pro připojení sluchátek a nabíječky se nachází na levé straně přístroje. Na druhém boku se nacházejí dva drobné výstupky, které umožňují telefonu bez problémů stát na hraně. Při přehrávání hudby se tak nemusíte rozhodovat, jestli si vyberete odřený displej nebo zakrytý reproduktor.

Klávesnice a ovládání – vše při starém

Na levém boku telefonu ještě naleznete klávesu pro změnu zvukového režimu rádia a samozřejmě kolébkové tlačítko pro úpravu hlasitosti. Navigační tlačítka společně s kulatou čtyřsměrnou klávesou odpovídá přesně tradicím Sony Ericsson a jejich používání je bezproblémové. Snad až na výjimku v podobě červeného a zeleného sluchátka, která by si zasloužila trochu vyzdvihnout nad ostatní klávesy.

Při pohledu na alfanumerickou klávesnici je nám skutečně líto, že designéři tolik plýtvali místem. Jednotlivá tlačítka mohla být daleko větší, což by zlepšovalo pohodlí při psaní. Nyní jsou to však drobné nudle s relativně velkým zdvihem a nejistou odezvou. Rovněž se nám nezdála ani tuhost kláves a všechno by mohlo jít o něco snadněji.

Nic se nezměnilo ani na ovládání telefonu a uživatelském prostředí. Opět máte přístup k rychlému menu a plně ve své moci máte i funkce čtyřsměrného tlačítka. Jedinou novinkou je přítomnost tří kláves na zadní straně telefonu sloužících k rychlému přístupu k oblíbeným rádiovým stanicím.

Displej a výdrž baterie – jeden z nejlepších

Rozlišení 128 x 160 pixelů je prozatím jakýmsi průměrem v kategorii low-endů a přesně takovým rozlišením disponuje i R300. Přidává k tomu podporu 65 tisíc barev a relativně dobrou čitelnost na přímém slunečním světle. Na druhé straně zamrzí nevýrazné barvy a celý displej jakoby se utápěl v mlze.

Výdrž baterie se řadí k tomu nejlepšímu, co se dá v low-endové kategorii pořídit. Při patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a zhruba třech hodinách poslechu rádia vydržel model R300 na příjmu skoro sedm dní. Telefonů s takovou výdrží je na trhu opravdu poskrovnu a R300 si obdiv v tomto ohledu jistě zaslouží.

Telefonní seznam a zprávy – nepoučitelný

Stále stejné chyby provázejí nejen telefonní seznam, ale i editor zpráv. Správa a vytváření kontaktů je na výtečné úrovni a ke každému jménu můžete přidat několik nejrůznějších údajů. R300 však bohužel neumí zobrazit kontakty na SIM a vnitřní paměti naráz. Příliš nepotěší ani kapacita této paměti, která činí pouze 8MB a kromě MP3 vyzvánění si hudbu vyjma rádia nevychutnáte.

Jednou chybkou trpí prakticky všechny telefony Sony Ericsson už dlouhé roky a ani R300 není v tomto ohledu výjimkou. Mluvíme o problému, kdy se počet již napsaných znaků zobrazí až těsně před koncem každé zprávy. Naopak musíme pochválit lepší využití plochy displeje, na kterou se nyní vejde daleko více textu.

Organizátor a FM rádio - stará klasika

Z organizačních funkcí nezaostává model R300 nijak za konkurencí. Nabídne třeba kalendář, jednoduché poznámky, úkolovník a převodník „všeho na všechno“. K internetu se skrze integrovaného klienta připojíte pouze přes GPRS. Nic vám však nebrání rozšířit schopnosti vašeho telefonu za použití Java aplikací.

Aplikace pro ovládání rádia se vůbec neliší od ostatních modelů výrobce a umí třeba automaticky ukládat všechny dostupné stanice. Ohledně průměrného reproduktoru jsme se zmiňovali již výše a nijak nadšeni nejsme ani z dodávaných sluchátek. Ty mají příliš velký konektor, který vás v kapse u kalhot bude zaručeně tlačit, nebo se naopak bude nepřirozeně ohýbat. O kvalitách VGA fotoaparátu nemá vůbec cenu mluvit a jeho umístění na telefon bylo spíše dílem náhody.

Závěr – mnoho povyku pro nic