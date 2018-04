Rozdíly mezi Palm m505 a HandEra 330

Jak již všichni vědí, Palm m505 je barevným nástupcem veleúspěšného Palmu Vx. Naopak HandEra je zdokonaleným pokračováním počítače TRG Pro. Oba přístroje vynikají nejnovějšími technologiemi, spousty novinek oproti svým předchůdcům a je opravdu obtížné rozhodnout se pro t en správný. Každý by měl posuzovat kritéria podle toho, na co bude zařízení nejvíce potřebovat, jaké aplikace bude nejčastěji spouštět atp. Cena obou zařízení v této kategorii je až na druhém místě. Doporučuji si celý článek včetně tabulky vytisknout. Poté si pozorně prohlédněte celou tabulku a nejlépe si u každé položky udělejte znaménko plus a mínus, zda vám daná položka bude hrát významnou roli při rozhodováni, nebo zda ji vůbec neupotřebíte. Na závěr sečtěte plusy, mínusy, porovnejte obě zařízení a dobř e se rozhodněte. Přeji pevnou ruku při výběru!

Palm m505 HandEra 330 Rozměry Malé rozměry, ultra tenké tělo jen 13 mm, zaoblené hrany, vhodné pro nošení v kapse u košile Větší rozměry jako Palm III, tloušťka přes 2 cm, zbytečné hrany. Hmotnost Malá hmotnost - 139 gramů. Větší hmotnost, srovnatelná s Palm III. Tlačítka Stříbrná tlačítka s černým potiskem, jemná na dotyk, jdou velice lehce zmáčknout, malá rolovací tlačítka Velká černá tlačítka s bílým potiskem. Lehký stisk, tvrdší materiál tlačítek. Vzhled Titanově kovový povrch z obou stran, velice elegantní manažerský vzhled. Vzhledem ke kov. provedení je odolnější na hrubší zacházení. Přední díl stříbrný plast, zadní stěna černý plast, což působí na někoho jako laciný obal. Stylus Černý kovový s odšroubovatelným horním dílem pro RESET. Kovově stříbrný s plastovou špičkou a horním dílem. Reset Na zadní straně vedle slotu na karty. RESET možný pouze po odšroubování horního dílu stylusu hrotem, nebo kancelářskou sponou. Velký kónický otvor umožňující RESET pouhou špičkou stylusu. Není zapotřebí hrot, nebo kancelářská spona. Rozšiřující sloty 1 slot pro MMC a SD karty. 2 sloty pro MMC/SD karty a Compact Flash karty. (Např. v jedné paměť a v druhé rozšiřující přísluš enství) Konektor Univerzální, nekompatibilní s předešlými typy. Má však v sobě 2 rozhraní - USB a RS 232. Stejný jako v Palm III řadě, což zaručuje kompatibilitu s příslušenstvím, pouze sériový port. Tlačítko pro zapnutí Průsvitné LED diodou, umístěné na horní hraně, možné zmáčknout pouze rukou. Umístěné nad displejem v horní liště, černá barva, možné zmáčknout také stylusem. Baterie Zabudovaná Li-Pol baterie s dlouhou životností a nabíječkou v synchronizační kolébce. 4 x baterie AAA, nebo volitelně Li-Ion akku. Pack, zatím není k dispozici! A bude jako placené doplňkové příslušenství. Často (údajně) praskají kontakty při výměně baterií. Výdrž na baterie Avizováno 14 dnů bez nabíjení. Avizováno 14 dnů. Je však možná výměna baterií, při jejich vyčerpání. Graffiti plocha Pevná, prosvětlená při aktivním podsvícení. Šedě olivová barva s bílou texturou a ikonami. Virtuální na displeji, lze volitelně schovat, nebo aktivovat. Podsvícení jako samotného displeje. Displej Rozlišení 160 x 160 bodů, reflektivní technologie barevného displeje s 65536 barvami, možným podsvícením ve tmě, nebo za šera. 320 x 240 bodů, při aktivní Graffiti ploše 240 x 240 bodů pro aplikaci. 16 odstínů šedi. Modrozelené podsvícení celé plochy. Zobrazení 160 x 160 bodů . Klasické rozlišení všech Palm OS aplikací. Velké rozlišení 320 x 240 bodů, nebo roztáhnuto na 240 x 240 bodů, nebo zmenšeno na klasických 160 x 160 bodů s umístěním uprostřed displeje, nebo v levém horním rohu. Kryt displeje Kožený kryt s uchycením na levé straně pomocí plastové tužky. Na přední straně emblém Palm. Použita kvalitní černá kůže. Černý plastový kryt s uchycením v horních rozích, budí dojem laciného plastu a kombinace stříbrné tělo a černý plast. kryt, není zcela hi-tech. Použití ochranné fólie Zatím NE. ANO z typu Palm III, je však nutné zastřihnout pro rozměr displeje. Synchronizační kolébka Nová kolébka, pevně stojí na stole, má zapuštěné synchronizační tlačítko, zakulacené hrany, v zákl. výbavě USB rozhraní pro 4 až 5 krát rychlej ší synchronizaci dat. Starý typ z trojkové řady. Starší design a pomalé připojení pomocí sériového portu. Operační systém Palm OS verze 4.0 Palm OS 3.5.3 optimalizace pro PDA HandEra. Rozšíření (příslušenství) Palm Modem, Bluetooth modul, nebo SD karta, externí klávesnice, kabely na propojení s mobilním telefonem, externí napájení, zálohovací, rozšiřující paměťová karta, karta s hrami, evropskými, americkými a asijskými mapami měst, telefonní moduly a GPS modul (zatím není). Palm Modem, externí klávesnice, kabely na propojení s mobilním telefonem, zálohovací, rozšiřující paměťová karta, karta s hrami, evropskými, americkými a asijskými mapami měst, GPS modul. Dodávané aplikace Kromě základních, MGI PhotoSuite pro prohlížení obrázků a videa, Card Info pro práci s MMC / SD kartou, MIK (Mobile Internet Kit) obsahuje AvantGo, MultiMail SE, SMS, dále Documents To GO pro prohlížení a editaci Word, Excel dokumentů, Power One kalkulačka. Kromě základních aplikací , FlashPro pro editaci Flash paměti, CardPro pro práci s kartami, a dále Quick Office, pro práci s texty a tabulkami. Aplikace pro otáčení obrazu na displeji a práce s virtuální Graffiti plochou. Paměť Flash ROM 4 MB, RAM 8 MB. Flash ROM 2 MB, RAM 8 MB. Funkce navíc Optický a vibrační alarm. Optický alarm. Mikrofon, hlasový záznamník. Jog a Select tlačítka. Záruka 12 měsíců 12 měsíců Vyrobeno Hungary Taiwan Cena 18 400 bez DPH 15 500 bez DPH