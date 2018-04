Rozdíly mezi jednotlivými UM řešeními

Z výše uvedeného také plyne, že mezi UM řešeními mohou být propastné rozdíly v množství služeb a komunikačních kanálů, které integrují. Pro velké firmy, jež již mají implementovaná svá rozsáhlá a drahá řešení firemní komunikace, je navíc důležité, nakolik půjdou stávající firemní systémy propojit s unified messaging řešením.

Pokud chcete vypadat, že UM problematice rozumíte, mějte na paměti několik klíčových slov, jejichž pronášení v rychlém sledu kýžený dojem navodí: implementace, integrace, intuitivnost, funkcionalita, komunikace a pokud hovoříte o větším systému či firmě, neškodí několikrát prohodit i škálovatelnost.

Nyní zase trochu vážněji. UM systémy se ve své ceně (zpravidla) liší právě v tom, nakolik tato klíčová slova podporují.

Implementace a Integrace

Implementace je proces nasazení produktu do běhu. V případě UM jde o instalaci celého UM softwaru případně i hardwaru. Implementace se většinou pojí s integrací, protože je třeba stávající systémy provázat s UM řešením. Levnější systémy jsou jednoduché na implementaci, ale nepodporují vysoký stupeň integrace. Například mohou pouze zpřístupnit vaše emaily do WAPu. Složitější systémy poskytují mnohem vyšší komfort, jejich implementace není ale jen vložením CD do mechaniky, nýbrž delším procesem s velkým množstvím úprav na míru vaší firmě. Nezapomínejte na to, že jakýkoliv „delší proces“ ve výsledku musíte zaplatit…

Některé UM řešení jsou propojitelné výhradně s jedním systémem a cokoliv nad to, se musí pracně dodělávat nebo není možné či cenově únosné. Tato řešení jsou levnější na pořízení, do budoucna ale nemusí vyhovovat a časem se může stát, že je nahradíte. Typickým příkladem může být vytvoření jednoduché a laciné UM platformy na Lotus Notes.

Intuitivnost

Snadnost přístupu jednotlivými kanály až ke koncové službě je také velmi důležitý faktor a často rozhoduje o úspěchu nasazení UM ve firmě. Nepodceňujte to – když pro přístup do SMS brány musíte zadávat zoufalé a nesmyslně kryptické příkazy, je to mrtvá přístupová cesta.

Funkcionalita a komunikace

Ne každý UM systém nabízí všechny funkce, jež jsme si popisovali – omezení jsou nejenom technická, ale hlavně cenová a obchodní. Zpravidla nejsnazší je vytvořit UM systém nabízející spojení komunikačních cest Internet – WAP - Fax, o něco dále je přístup přes SMS a nejdražší řešení pracují s technologiemi text-to-speech a některé dokonce i s rozpoznáváním hlasu.

České prostředí

Důležitým problémem UM řešení je podpora českého prostředí. Pro emaily a internet sice zpravidla bývá vyřešena, s WAPem si ale ne každé zahraniční řešení poradí. A rozpoznávání hlasu nebo text-to-speech aplikace jsou bez české podpory nepoužitelné. Tedy ne každý systém, který si najdete v USA na internetu, můžete v ČR úspěšně použít.