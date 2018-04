Rozdíly mezi EuroTelem a RadioMobilem se opět o něco zmenšily. První jmenovaný totiž po dlouhém otálení spustil službu Eurotel Asistent. Její podstata je samozřejmě obdobná, jako je tomu u konkurenční služby Paegas Asistent. Souboj operátorů se tak zřejmě po delší době opět přenesl od poněkud abstraktních přestřelek o lepší WAP či prvenství v GPRS zpět k zákazníkovi. Jen mě napadá, zda se operátorům zalíbí praxe dávat svým produktům stejné názvy jako jejich konkurent. Časem by se služby mohly lišit jen barvou svého provedení, což by určitě přivedlo Siemens k znovuzavedení barevných displejů. A kromě toho by tento trend mohl vést k postupnému splynutí Eurotelu a RadioMobilu...