KOMENTÁŘ: O2 se rozdělí, zákazník zatím nic nepozná

Údaje o zákaznících, procesy účtování i další záležitosti spojené s přímým poskytováním služeb zákazníků, zůstanou ve stávajícím O2. Do nově vzniklé společností Česká telekomunikační infrastruktura (Cetin) bude vydělena hlavně technika pevných a mobilních sítí, firma bude vlastnit dceřiné společnosti v Německu a Rakousku a také datová centra (o dělení čtěte zde).

Tedy nic, s čím by běžný zákazník přicházel do styku. Faktury budou nadále platit a na infolinku volat do firmy O2, které zůstanou licence k využívání frekvencí pro mobilní signál. Ty jsou totiž nepřenosné. To také znamená, že O2 bude nadále obsluhovat i virtuální mobilní operátory. Nově vzniklá firma však bude moci virtuálům přeprodávat třeba služby v pevných sítích.

Z toho chce paradoxně O2 těžit. Rozdělením firem na dvě totiž ze sebe zákaznická část sejme značnou porci regulačních omezení, ta budou nadále platit pro infrastrukturní pobočku. O2 tak bude moci svobodně nabízet služby v různých balíčcích nebo bude moci naplno osvobodit nabídku O2 TV od pevné linky. Pro zákazníky by tedy mělo nové rozdělení společnosti přinést v budoucnu pestřejší nabídku služeb.

S rozdělením O2 by se tedy mohl na českém telekomunikačním trhu objevit onen čerstvý vítr, který mnozí od příchodu finanční skupiny PPF do tohoto odvětví očekávali, ale zatím se jej nedočkali.

Jenže rozdělení společnosti samozřejmě nemusí být bezbolestný proces. To nejspíš nejprve pocítí akcionáři, ale je také velkou otázkou, jak se podaří samotné oddělení uskutečnit po technické i procesní stránce. Obě firmy na sebe sice nejspíš zůstanou úzce napojeny, nicméně komunikace mezi dvěma různými firmami bude složitější než komunikace v rámci jedné.

To může znamenat třeba průtahy při zavádění nových telefonních linek či odstraňování některých poruch – jedna firma totiž bude mít k poruchám připomínky od zákazníků, druhá pak bude disponovat techniky, kteří by měli danou chybu opravit. Pojem ztraceno v překladu tu tak může nabrat nových rozměrů.

Jistotou je, že rozdělení O2 na dvě nové firmy je v českém telekomunikačním prostředí zásadní událostí. V podstatě je podobně určující, jako výsledek nedávné aukce, ve které se čekal příchod čtvrtého operátora. Jelikož nový operátor nepřišel, může být právě separace O2 v důsledku mnohem důležitější, než právě výsledek aukce.

Jen je zatím těžké odhadovat, jestli bude mít rozdělení v dlouhodobém horizontu na zákazníky pozitivní či negativní vliv.