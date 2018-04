Rozdají si to palmisté s CEčkaři? - SoccerTennis pro Palmy - a další

Sony Clié - řada "T" odchází do síně slávy?

Alespoň to tedy platí v Japonsku - SonyStyle Japan totiž přestalo nabízet japonské modely řady "T" - barevný i černobílý model T600 a T400. Stažení černobílé verze T400 se čekalo, obchodní úspěch nebyl valný a model nenašel své místo na trhu. Sony by asi nový model s černobílým displejem vydala až po vývoji lepšího displeje...

U úspěšné "barevné" řady T600 se očekává nějaká rozumná náhrada - spekuluje se o 320x480 pixelovém Clié bez klávesnice a s MP3 a lepším procesorem. Nechme se překvapit - jak známe Sony, na rozuzlení hádanky nebudeme muset čekat dlouho...

DreamQuest Software - palmista se může poprat s CEčkařem...

Stále více softwarových firem sází na obě hlavní PDA platformy. Stejně tak i DreamQuest Software, která nyní vydává svoje nové tři karetní hry Spades Hearts a Euchre pro obě platformy a navíc on-lione.

Je to tak poprvé, co se může v on-line variantě spolu utkat majitel Palmu m505 s uživatelem iPaqu 3850! Hra samotná stojí $39,9.9., a to jak pro PalmOS, tak i pro PPC handheldy.

TennisAddict i pro Palmy!

Včera nás velmi potěšila firma Hexacto - svůj famózní TennisAddict předělala i pro PalmOS počítače. Stahujeme a zkoušíme - recenze přistane na vašich monitorech velmi brzy :-) Cena zůstává $19,95.

Mazingo zkouší betaverzi pro PalmOS

Z interview s technickým šéfem Mazinga pro PDA Avenue jsme se dozvěděli zajímavou informaci - Mazingo testuje v betaverzi svůj software pro PalmOS handheldy a předpokládá, že jej do dvou týdnů vydá oficiálně. Mazingo je služba/software zaměřená na distribuci textových souborů, obrázků a videa a pro PocketPC platformu tvoří jakousi konkurenci AvantGo, i když s jiným obchodním modelem...