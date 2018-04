Rozbitý mobil nechte na „rokáči“. Dostanete za něj kredit

Dosloužil vám mobilní telefon? Odevzdejte ho na festivalu Rock for People do speciálních sběrných boxů, odkud poputuje rovnou k recyklaci. Za každý vybraný telefon vyplatí společnost REMA Systém deset korun na sbírkové konto Zoo Praha, které finanční prostředky dále poukáže na program záchrany goril. - čtěte Odevzdejte starý mobil, zachráníte gorily. Projekt běží ve 14 českých zoo

Zákazníci T-Mobilu navíc k odevzdání telefonu mají i další motivaci. Operátor jim po vložení přístroje do boxu věnuje dobíjecí kupón v hodnotě sto korun. Plastové tubusy budou umístěny v areálu t-music zone, který T-Mobile vybuduje přímo ve festivalovém parku.

"Největší fluktuace mobilních telefonů je mezi mladými lidmi. Třídění mobilů v ČR bohužel pokulhává, ročně se jich recykluje méně než 3 %. Je třeba co nejvíce zapojit mladou populaci do recyklace elektronického odpadu," říká Petr Kubernát, ředitel marketingu REMA Systém.

V dubnu projekt s mottem "pomáháme gorilám" spustila jako první pražská zoologická zahrada, v červnu se pak přidalo dalších třináct zoo po celé České republice. Finančními dary se bude konkrétně přispívat na nákup satelitních telefonů, stanů nebo bot pro strážce rezervace Dja v Kamerunu. Ti každodenně chrání gorily před pytláky.

Multižánrový hudební festival Rock for People se s přibývajícími ročníky snaží profilovat jako ekologicky odpovědný. Letos bude probíhat od 3. do 6. července na letišti v Hradci Králové a kromě sběru vysloužilých mobilů pořadatelé připravili například i koše pro tříděný odpad a snaží se podporovat hromadnou dopravu. Letošními headlinery festivalu jsou britští Muse, The Prodigy a Morcheeba. - čtěte Hlavními hvězdami Rock for People jsou Muse. Přivezou vlastní městečko