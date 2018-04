Rozbil se vám mobil? Do servisu s ním!

Jistě již mnozí z vás zažili nezáviděníhodnou situaci, kdy se vám poškodil mobilní telefon. Co na tom záleží, jestli jste to způsobili vy, nebo někdo jiný. Ať už je přístroj v záruce či nikoliv, jediné, co vám může v této situaci pomoci, je servis.

Jenže co když nevíte, kde se takový servis nachází? Potom jste odsouzeni k hledání. A hledáte a hledáte. Někdy úspěšně, jindy bez výsledku. Abychom vám ušetřili nervy a zejména čas, přinášíme dnes přehled autorizovaných servisních center pro značky mobilních přístrojů, které jsou na našem trhu (ke každé značce mobilního telefonu je uveden název firmy, její adresa, kontakty, popřípadě i otevírací doba).

Firma Adresa Telefon Fax e-mail Otevírací doba ALCATEL Febra servis, a.s. Pomořanská 489

Praha 8 02/83850148 02/83850150 EBM, spol. s r.o. Jeseniova 47

Praha 3 02/6442663 02/6280445 ebm@pha.ebmbrno.cz Po-Pá: 8.00-18.00 EBM, spol. s r.o. Hybešova 42

Brno 05/43188219 05/43128246 ebm@brn.ebmbrno.cz Po-Pá: 8.00-18.00 BENEFON Cellular Star Engineering, s.r.o. Huštěnovská 976

Staré Město (okr. U. Hradiště) 0632/541492 0632/541492 info@cellular.cz ERICSSON GSMobil Communication, s.r.o. Milady Horákové 108

Praha 7 02/24322268 EBM, spol. s r.o. Jeseniova 47

Praha 3 02/6442663 02/6280445 ebm@pha.ebmbrno.cz Po-Pá: 8.00-18.00 EBM, spol. s r.o. Hybešova 42

Brno 05/43188219 05/43128246 ebm@brn.ebmbrno.cz Po-Pá: 8.00-18.00 MOTOROLA EBM, spol. s r.o. Jeseniova 47

Praha 3 02/6442663 02/6280445 ebm@pha.ebmbrno.cz Po-Pá: 8.00-18.00 EBM, spol. s r.o. Hybešova 42

Brno 05/43188219 05/43128246 ebm@brn.ebmbrno.cz Po-Pá: 8.00-18.00 NOKIA Celadon Group V Mezihoří 2

Praha 8 02/66310350 02/20199241 servis.prijem@celadon.cz Cell-Net, s.r.o. Rubensova 2241

Praha 10 02/7811360 02/7822746 servis@cellnet.cz EBM, spol. s r.o. Jeseniova 47

Praha 3 02/6442663 02/6280445 ebm@pha.ebmbrno.cz Po-Pá: 8.00-18.00 EBM, spol. s r.o. Hybešova 42

Brno 05/43188219 05/43128246 ebm@brn.ebmbrno.cz Po-Pá: 8.00-18.00 Febra servis, a.s. Pomořanská 489

Praha 8 02/83850148 02/83850150 PANASONIC EBM, spol. s r.o. Jeseniova 47

Praha 3 02/6442663 02/6280445 ebm@pha.ebmbrno.cz Po-Pá: 8.00-18.00 EBM, spol. s r.o. Hybešova 42

Brno 05/43188219 05/43128246 ebm@brn.ebmbrno.cz Po-Pá: 8.00-18.00 SAGEM Sagem CS Sokolovská 95

Praha 8 02/21711212 02/21711215 Po-Pá: 9.00-18.00 SIEMENS Siemens s.r.o. Evropská 33A, Praha 6 02/33032727 02/33032728 GSMservice@rg.siemens.cz Po-Pá: 8.00-18.00 SONY Sony Czech s.r.o. Vinohradská 174, Praha 3 02/22864199 02/22864180

Společnosti uvedené v tabulce jsou autorizovanými servisními centry předních výrobců mobilních telefonů, tudíž se na tyto firmy můžete spolehnout. Nejedná se o žádné pokoutné opraváře-amatéry. Pokud se tedy dostanete (nebo jste se dostali) do situace, kdy potřebujete akutně vyhledat lékařskou pomoc pro svůj pochroumaný telefon, neváhejte a obraťte se z důvěrou na některou z výše uvedených adres. Tam vám určitě rádi pomohou.