Rozbalíte nový Samsung, a pak přijde bitka. A útěk ve vrtulníku

V nové reklamě americké pobočky Samsungu se rozbalení telefonu zvrhne v pořádnou bitku. Nejdřív začne autor popisovat vlastnosti telefonu, především zadní skleněný kryt.

A pak to začne. Kopance, pěsti, květináče padají na hlavu útočníků, kteří vypadají, jako by patřili do dvacátých let minulého století. Ve finále autor naskočí do vrtulníku na střeše mrakodrapu.

Video má ukázat možnosti zahnutého displeje, který, když je telefon položený displejem na stole, ukazuje na viditelné hraně displeje upozornění na událost.

To kdysi u modelu Omnia byl nápad na rozbalení nového přístroje originálnější. Po rozbalení a stisku tlačítka se rozjela povedená animace, kdy se z krabičky vyrojil zástup lidí, kteří tehdy nové Omnii zahráli fanfáru. To vše jakoby na stole uživatele, kterému Omnia přišla poštou.