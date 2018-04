Royal Linea16 - co umí PDA za 500 korun? (popis zařízení)

Líbil by se vám handheld s Li-ion baterií, vestavěným modemem, rozlišením 200x200 pixelů, rozpoznáváním písma či možností synchronizace s MS Outlookem? Internetový obchod Geeks.com jedno takové nabízí. Za $24.50, v přepočtu zhruba 500 korun, si můžete zakoupit PDA Royal Linea16. Co takové zařízení umí?

Kapesní počítač Royal Linea16 není žádným novým zařízením - jedná se o více než dva roky starý model - jeho cena je však velmi lákavá a proto stojí za povšimnutí. Za svoji cenu nabízí následující:

vlastní proprietální systém

velikost paměti 16MB

Černobílá LCD obrazovka s rozlišením 200x200 bodů

vestavěný 56K modem

vyměnitelná Li-ion baterie

postranní ovladač pro scrollování stránek

Spolu s PDA je dodávána také kolébka a tři stylusy. Počítač má rovněž ochranný obal.

Zařízení podporuje také rozeznávání písma a je možné jej synchronizovat s PC, poštu z Outlooku tak můžete mít vždy s sebou.

Software PDA je poměrně bohatý, z toho klasického nemůže chybět plánovač schůzek, adresář, kalendář či to do list. Dále jsou na přiloženém CD například manažer výdajů, kalkulačka, memobook, program pro zaznamenávání výročí a narozenin, e-mailový klient, odpočítávač, hodiny s alarmem či aplikace pro správu hesel. Nechybí také několik her.

V průhledném plastovém balení sice vypadá Royal jako tetris z tržnice, zákazník však obdrží slušný organizér, který sice nevyniká designem či hardwarovou výbavou, ale boduje cenou a to by mohlo být velkým lákadlem. PDA je možné zakoupit zde.