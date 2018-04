Royal Lin@x - PDA s Linuxem

Firmu Royal možná znát nebudete, vyrábí ale několik zajímavých kapesních organizérů (například daVinci DV6) včetně externí klávesnice. Prototyp PDA s Linuxem nazvaný "Lin@x" už sice firma představila minulý rok, teprve nyní ale podle posledních informací pomalu spěje celý projekt linuxového kapesního organizéru ke konci, a tak bychom se v létě měli dočkat moderního kapesního počítače s linuxovým operačním systémem zvaným PIXIL. Zatím poměrně záhadný výrobek (fotografii neberte příliš vážně, design prototypu se může do léta radikálně změnit) by měl obsahovat procesor Intel StrongARM s taktem 206 MHz, 32 MB RAM a 16 MB ROM (patrně flash paměť). Barevný displej bude mít shodné rozlišení s Pocket PC, tedy 240x320 bodů, kolik barev ale bude schopen zobrazit, to zatím není známo. Tajemné zůstávají i další hardwarové parametry, Lin@x by ale měl být vybaven minimálně slotem pro Compact Flash karty typu II a USB portem pro synchronizaci s desktopem či propojení s jiným počítačem.



Linuxový operační systém PIXIL společnosti Century Software sice na první pohled vypadá velmi zajímavě (viz většinou animované ukázky desktopu a jednotlivých aplikací), jeho rychlost a především spolehlivost v reálném nasazení ale prověří až čas. Pokud všechno dobře dopadne, měl by se Lin@x začít v létě prodávat v USA za 299 USD, o jeho prodeji v Evropě bohužel není nic známo.