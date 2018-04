RoverPC S1 - další smartphone z Ruska (první informace)

Vedle agilní společnosti Rolsen, která spolupracuje s italským výrobcem Telit na své smartphonu N7000, připravil ruský výrobce osobních počítačů a PDA RoverPC další přírůstek do rodiny chytrých telefonů. I v tomto případě se jedná o výrobek vzniklý spoluprací s jiným výrobcem, konkrétně s čínskou společností Lenovo. Novinka z Ruska je vlastně pouze převzatý model ET180 od tohoto čínského výrobce s lokalizací do ruštiny.

Stejně jako originál z Číny pracuje ruský klon s operačním systémem Microsoft PocketPC 2003 Phone Edition. Stejný je i procesor Intel XScale PXA255 taktovaný na frekvenci 400 MHz. Ruský smartphone nabízí, stejně jako Lenovo ET180, operační paměť 32 MB, celková paměť je 64 MB. Paměť je možné rošířit pomocí SD/MMC karet. RoverPC S1 má rovněž dotykový TFT displej s rozlišením 240 x 320 obrazových bodů a podporou zobrazení 65 536 barev. Ten je možné ovládat stylusem vtipně umístněným na straně vystouplé antény. Novinka také disponuje odnímatelnou klávesnicí, podobnou té, kterou nabízí Sony Ericsson P900. Jedná se tedy o plnohodnotnou klávesnici a ne pouze o promačkání dotykového displeje. Nový smartphone je dvoupásmový (900/1800 Mhz) a nabízí datovou podporu GPRS třídy 10. Přístroj je možné rozšířit pomocí SDIO o Bluetooth karty nebo o kartu s kamerou. Vedle lokalizace do ruského jazyka, a tedy i podpory azbuky, je RoverPC S1 standardně dodáván i s možností zvolení angličtiny a latinky.

Rozměry RoverPC S1 jsou 109 x 68,5 x 21,6 milimetrů a hmotnost je 158 gramů. RoverPC S1 je vybaven baterií Li-Ion s kapacitou 1480 mAh, se kterou by podle údajů výrobce měl vydržet tři až pět hodin hovoru, nebo čtyři až pět a půl dne na příjmu.

Ruská společnost tento přístroj pravděpodobně přímo nevyrábí, pouze jej prodává pod svoji značkou. I když čínská společnost Lenovo připravuje vstup na náš trh, pro případné zájemce z České Republiky může být poruštěný výrobek zatím dostupnější než originál z Číny. Ten se v Evropě prakticky nedá sehnat a zbývá jej objednat prostřednictvím asijských internetových obchodů. Cena nového smartphonu z Ruska by měla být 600 US dolarů, tedy okolo 15 až 16 tisíc Kč. Za tuto cenu by jej mělo být možné objednat například zde.