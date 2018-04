RoverPC C6: levný WM komunikátor ze Sibiře za 5800 korun

Trocha historie

Vůbec prvním projektem divize RoverPC koncernu Rover z ruské federace byl zajímavý smartphone s modelovým označením SendoX1. Tento přístroj spoléhal na operační systém Symbian verze 6.1, nové modely již běží výhradně pod Windows Mobile. Z další výbavy historicky prvního mobilu Rover jmenujme 64 MB ROM, poloviční dávku operační paměti a podporu SD/MMC karet. Displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů dokázal zobrazit až 65 tisíc barev. Dnes by již smartphone s takovým displejem výrobce před zhýčkanými uživateli obhajoval jen velmi obtížně. Na druhou stranu, není tomu tak dávno, co se objevil HP iPAQ c514, který byl přijat velmi dobře. I když nejeden majitel nad velikostí a hrubým rastrem použitého zobrazovače nezřídka utrousil vulgární slůvko.





Sendo X1 byl poměrně zajímavý a snad i úspěšný mobilní telefon a tak není divu, že se zanedlouho dočkal svého nástupce. Byl jím véčkový RoverPC S2 s ohromným 3“ dotykovým otočným displejem a rychlým 400 MHz procesorem. Následoval M1, smartphone klasické konstrukce a s WM 2003 SE.

RoverPC C6 přichází

O tom, že se Rover v Rusku těší nemalé oblibě svědčí fakt, že nový RoverPC C6 je již šestnáctým zařízením, které výrobce nabídne svým zákazníkům. Má novinka co nabídnout?

Při letmém pohledu by nejeden fanda Windows Mobile mohl v novince zahlédnout jistou podobnost s HTC Prophet. Kryt tohoto staršího komunikátoru byl podobně barevně laděný, hodně odlišné jsou ale ovládací prvky obou přístrojů. Co do počtu je ovládací panel totožný, je ale docela velký a zabírá až nepatřičně velkou plochu přístroje.





O tom, že ruští inženýři čelní plochu nevyužili právě efektivně, svědčí i úhlopříčka dotykového QVGA displeje. U podobných komunikátorů jsme zvyklí na obligátních 71 milimetrů (tedy 2,8 palce), C6ka však nabídne podstatně menší 2,4“ displej. Grafika použitého systému Windows Mobile 6 s dovětkem Professional bude sice velmi jemná, ovládání prsty ale bude dosti nepříjemné. Nutno dodat, že proporce přístroje jsou opravdu kompaktní, přesto mohl být displej malinko větší.

HW základ přístroje tvoří poměrně rychlý procesor Samsung s pracovním taktem 300 MHz za podpory 64 MB operační paměti. Systém je uložen ve 128 MB velké (malé) FlashROM a tak mnoho místa uživateli nezbude. Na těle zařízení je ale připraven rozšiřující microSD slot.

V těle přístroje je zabudován třípásmový GSM modul s podporou kmitočtových pásem 900/1800/1900 MHz. Z datových přenosů počítejte pouze s GPRS třídy 10. UMTS je asi u Roveru hudbou budoucnosti, s EDGE jsme se však již u předchozích modelů setkali. Bezdrátová rozhraní zastupuje pouze Bluetooth 1.2, wi-fi ve specifikacích bohužel nefiguruje. Spojení s PC za pomocí kabelu zajišťuje miniUSB konektor. Čočka fotoaparátu je umístěna na zadní straně přístroje, s jeho pomocí zaznamenáte snímky velikosti nanejvýš 1600 x 1200 obrazových bodů.





Co se týče základní programové výbavy, pak se uživatelé pochopitelně mohou spolehnout na tradiční aplikační základnu, kterou tvoří třeba balík kapesních Office, WM Player, Internet Explorer, Live Messenger nebo komunikační nástroj ActiveSync.

Tím nejzajímavější parametrem je jistojistě cena novinky, kterou výrobce stanovil na 7 990 rublů, což je ekvivalent pro 5 800 Kč. V Česku se však zatím v nabídce zdejších prodejců komunikátory Rover neobjevily, věříme však, že by si skrz rozumnou cenovou politiku své uživatele určitě našly.

RoverPC C6 - technická specifikace: