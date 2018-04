Route Planner

Mapová aplikace pro Windows CE Otázky a odpovědi ukázky obrazovek Obchodní otázky Otázka: Kde se dá program sehnat? Kolik program stojí?

Odpověď: Program prodává Portfolio Praha (http://www.port-home.com, 02/6911163). Cena programu je do 3 900 Kč bez DPH. Při koupi přes Internet lze získat výraznou slevu. Otázka: Jak se program dodává? Budou upgrady pro registrované uživatele?

Odpověď: Jedná se o "krabicový" software a program je dodáván na CD-ROM. Výrobce připravuje upgrady, ale zatím není známá jejich dostupnost. Otázka: Jak si to mohu vyzkoušet?

Odpověď: Přes zakoupením si můžete program vyzkoušet, připravujeme také obsáhlou recenzi, kterou připravují uživatelé HPC. Softwarové otázky Otázka: Funguje to i na PPC ? (Nino, Cassiopeia E11)?

Odpověď: Software sice pracuje i na PPC, ale vzhledem k rozměrům obrazovky je software na PPC nepoužitelný. Dokonce některé dialogy přesahují rozměry obrazovky. Otázka: Které procesory podporuje uvedeny software.

Odpověď: MIPS a SH3. Verze pro ARM zatím není na CD-ROMu vypálena. Otázka: Je možné pracovat s tímto programem na VELO 500?

Odpověď: Velo 500 jsme nezkoušeli, ale není důvod proč by to na tomto HPC nemělo pracovat. Otázka: Kolik paměti zabírá program?

Odpověď: Samotný program 607 KB, doplňkové systémové knihovny (jen u některých HPC) 505 KB, např. mapa ČR a SK 488 KB Otázka: Upgrade, co možnost doplnění měst?

Odpověď: Výrobce zvažuje svoji politiku upgradů, konkrétní informace však nejsou známy. Vzhledem k tomu, že software je schráněn autorskými právy není jej možné měnit a modifikovat. Doplnění informací je možné přes překryvné vrstvy, tzv. "overlays". Otázka: Jaký formát dat?

Odpověď: Používá se proprietární formát. Data jsou plně kompatibilní s verzí pro Psion. To je výhodné protože případné doplňky vytvořené pro Psiony bude moci použít i na Windows CE. Otázka: Nacpu program do cca 12MB volné RAM?

Odpověď: Určitě. Otázka: Podporuje software WinCE 1.0?

Odpověď: Není známo. Vzhledem k tomu, že CE 1.0 měly jen 2 až 8 MB paměti, je použitelnost softwaru málo pravděpodobná. Otázky k GPS Otázka: Podrobnosti k připojení přijímače GPS, který typ je podporován? Je vstup přes kartu nebo propojení přes COM?

Odpověď: Komunikace mezi GPS a PC probíhá pro sériovém rozhraní přes standardní protokol. Tento protokol je také podporován v programu. Připojení se provádí přes COM, který lze zvolit. Předpokládáme, že připojení přes PCMCIA kartu nebude možné, pokud k ní výrobce nedodává ovladače. Standardně nejsou GPS karty ve Windows CE podporovány. Jediná šance je, že se GSP karta bude pro sytém tvářit jako pouhá sériová RS-232 karta. Otázka: GPS komunikace po IR?

Odpověď: Nebylo testováno Jiné otázky Otázka: Jsme dealeři, chtěli bychom vědět, kdo je schopen zajistit GPS přístroj a za jakých cenových podmínek?

Odpověď: Pro dealery je jistě zajímavé kombinovat tento software s nějakým vhodným GPS přístrojem. GPS přístroje jsou v nabídkách firem, které se zabývají topografií a geografií (viz Zlaté stránky). Otázka: Je tam Černotín ?

Odpověď: Pokud se jedná o Černotín mezi Přerovem a Val. Meziřícím, tak ten na mapě je. Reference uživatelů Toto je moje reference. Mám tento program na Psion serie 5. Jsem s ním maximálně spokojen a s propojenou GPS jsem absolvoval cestu po Evropě a neocenitelnou službu mi poskytl, když jsem se v Německu ztratil. carda@mcl.cz Další otázky můžete zaslat pomocí formuláře na této stránce.