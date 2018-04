Route Europe 3.0 - najděte si cestu

Instalace z dodávaného CD proběhla velice rychle a byla intuitivní. Prakticky si zvolíte adresář, do kterého se nakopírují potřebné soubory, zvolíte jazykovou mutaci a patřičné mapové podklady, které se spolu s aplikací Route Europe nainstalují do Palma. Stačí zvolit jejich podrobnost, od nízké přes střední až po tu nejvyšší (pochopitelně čím vyšśí podrobnost tím více zabírá místa v paměti), poté již stačí stisknout HotSync tlačítko a provede se instalace potřebných souborů do Palma