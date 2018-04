Rotujte s displejem, evidujte videotéku a zaznamenávejte myšlenky (PalmareFreeware 115)

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří další programy ze světa PDA freeware.

PALM OS

MovieList v1.5

MovieList je program pro evidenci filmů. Ve svém PDA můžete vést filmové záznamy o žánru, hercích, délce filmu, ceně, ale i například o hodnocení MPAA, vlastní známkování filmu, médium, na kterém je máte a mnoho dalšího.

Stahujte zde

FuelCalc v2.0

Program FuelCalc je jednou z možností, jak si pořídit do palmu zdarma aplikaci na evidenci čerpání PHM do automobilu. Umí evidovat několik aut, exportovat data do MemoPadu, filtrovat i třídit. Nová verze má v programu integrováno počítadlo kilometrů.

Stahujte zde

ProfileMD Classic v1.02

Chtěli byste mít hezky pohromadě své údaje o zdraví? Pomocí programu ProfileMD Classic pro Palm OS je můžete vést ve vašem PDA. Aplikace umožňuje shromažďovat informace například o vašich alergiích, stejně jako nemocech či operacích, které jste prodělali. Do kolonky Medications lze zapisovat léky, které užíváte a k nim doplňující informace jako jejich množství, případně informace o balení. Aktuální verze přináší podporu pro landscape mód a přidává mnoho dalších sekcí pro záznamy.

Stahujte zde

Idea Pad v3.0

Program od známého tvůrce správce souborů FileZ. Slouží k zaznamenávání schémat, myšlenek, návazností, diagramů apod.. Náčrty dokáže převést do hierarchicky členěného textu a přes MemoPad můžete výsledek exportovat na PC. Program, který je poměrně intuitivní, by měli zvládnout obsluhovat prakticky všichni. Nová verze aplikace však není kompatibilní s předchozími.

Stahujte zde

POCKET PC

VSR Utility v1.1

VSR Utility slouží k jednomu jedinému účelu a to ke změně orientace displeje. Ten si můžete natočit o 90, 190 či 270 stupňů. Program podporuje namapování hardwarových tlačítek pro snadnou změnu polohy obrazovky.

Podle ohlasů v internetových diskusích nefunguje aplikace na některých verzích iPAQů a před instalací je doporučována záloha dat.

Stahujte zde

Blood Theme v1.00

Pokud hledáte pro své PocketPC zajímavé tématko, můžete vyzkoušet jedno "krvavé". A to doslova, jeho autor nabízí ke stažení obrázek s vyobrazením červených krvinek, avšak řádně upravený přes fotoeditor. Výsledkem je zajímavé Blood Theme, které jen tak nikdo nemá.

Stahujte zde

Pocket Multi Owner Hack v1.3

Program Pocket Multi Owner Hack umožňuje vložení informací o více majitelích pro jedno PocketPC. Mezi nimi lze pak rychle přepínat pomocí System Tray ikony. Aplikace ke svému chodu vyžaduje .NET Compact Framework 1.0 SP1 for Pocket PC.

Stahujte zde