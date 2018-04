Rooks Revenge - nejen první real-time šachy

RooksRevenge jsou a nejsou šachy. Astraware si vzalo šachovou hru a její elementární pravidla za základ a pak popustilo uzdu své fantazii a vymýšlelo, jak by se takové šachy daly zpestřit. Tak asi nějak vznikla hra RooksRevenge (komerční hra za $14,95). Zahrát si ji mohou majitelé PalmOS i PocketPC handheldů.

A co jsou ty odlišnosti a úlety vývojářů od jedné z nejpopulárnějších PalmOS herních softwarových firem současnosti?

Tak především - hra probíhá "v reálném čase". Není zde žádný prostor pro přemýšlení a následný tah. Rychlost a intuitivní rozhodování - to je to, oč tu běží. Šachovnice a figurky jsou zde jakýmisi bojovníky či tanky z real-time strategií a vašim úkolem je rychle a bezohledně zničit svého soupeře a dávat si přitom pozor, aby nezničil dřív on vás. Zásadní ovšem je, že při postupu (tazích) svých figurek musíte ctít pravidla šachové hry, tedy pravidla tahů jednotlivých šachových figurek (výjimkou jsou chybějící "braní mimochodem" pěšcem a rošáda).

Do boje můžete stavět další a další jednotky (figurky). Jednoduše klikněte dvakrát na startovní pozici figur na šachovnici (musí být prázdná) a po určité časové prodlevě postavíte další figurku. Například na prázdném poli D1 může bílý postavit další dámu, na H8 zase černý postaví věž apod. Délka "stavby" nové figurky je závislá na její hodnotě.

Další možností je automatická proměna pěšce v dámu - dojdete-li s ním na protilehlou poslední řadu.

Cílem je zničit soupeře - jeho krále. Vezmete-li soupeři krále, hra končí. Váš král může být přitom vystaven šachu a vy můžete táhnout jinou figurou.

Můžete táhnout figurami tak rychle, jak je budete stíhat, s jedinou výjimkou - nesmíte táhnout dvakrát po sobě se stejnou figurou.

Když dojde ke kolizi současného vzájemného braní figurky soupeřovu figurkou, přežije silnější figurka.

Maličká procházka programem:

Počáteční volba obtížnosti. Ta znamená zejména rychlost soupeře a napoprvé doporučuji EASY, protože například při HARD se na vás soupeřovy figurky sesypou jak vosy... Po chvíli vás ale EASY přestane bavit (viz závěr recenze). Zmeškáte-li start, soupeř na vás čekat nebude. Jeho taktika je zajímavá - postaví hradbu pěšců na řadě 5 (viz první obrázek). Profesionální šachisté jistě jen nevěřícně koulí očima, kdepak tady s knihovnou zahájení... Na druhém obrázku je ilustrace dalších možností voleb šachovnic i figurek. Další typ figurek a taky jedna šachová šílenost - na poli D1 si "stavím" další dámu. Preference programu jsou velmi hezky vypracované. Můžete volit z nabídky tří sad figurek (můžete míchat i různé sady mezi sebou), šachovnic a hlasitost zvuků. Ukázka hi-res šachovnice, která jistě potěší majitele Sony Clié. Ti budou ale ohromeni též fantastickými zvuky (pokud máte řadu T, či NR s vylepšenými zvukovými možnostmi).

Závěr

Skvělá hra i zábava. Znalost šachové hry je výhodou, i když vás bude ze začátku trošku svazovat!

Po chvilce se mi podařilo přece jen jednu chybu na kráse ve hře objevit. Na obtížnost EASY ji lze dohrát za pár vteřin, chce to střídavě dvěma figurami zaútočit agresivně na soupeřova krále, vzhledem k jeho "rychlosti" soupeř nestačí reagovat a je brzy po bitvě. Při soustředění lze takto spolehlivě vyhrát i v obtížnosti MEDIUM. Na obtížnost HARD už tento handicap soupeř trošku vyrovnává rychlejšími tahy... Doufám, že v dalších verzích Astraware tento nedostatek odstraní.

Náročný může být i návrat k "normálním" šachům. Už vidím, jak na okresním šachovém turnaji roztržitě ohromíte nic nechápajícího soupeře rychlou ofenzívou na levém křídle a střelhbitou stavbou dalších figur :-)