Rolovací bezdrátová klávesnice a zkušenosti s iPAQem hx4700

pondělí

Detektor pšouků a vytváření textových souborů jedním kliknutím

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. Program ClipboardDoc je utilitkou, která převede text ze schránky do DOC souboru. Se softwarovým resetem palmu si poradí program eZReset, AM TasksPlus je zase užitečným plug-inem do Today.

úterý

Bezdrátová rolovací klávesnice a joypad pro Dell Axim

Rolovací klávesnici představila společnost Eleksen; Kutil upravil ovladač pro Sony Playstation a nyní je joypad využitelný i pro PDA Dell Axim; V Japonsku se objevily další klony populárního přehrávače iPod Nano.

středa

iPAQ hx4700 - výkonný pracant (dlouhodobé zkušenosti)

Přinášíme vám další článek o dlouhodobých zkušenostech s kapesním počítačem. Tentokrát se jedná o nadupaný HP iPAQ hx4700, který je vybaven čtyřpalcovým VGA displejem, zvládá komunikaci přes Wi-Fi i Bluetooth a má vysokokapacitní akumulátor. Jaké jsou jeho klady a především nectnosti?

čtvrtek

Windows XP ve vašem telefonu a mobilní prohlížeč Opera zdarma

Přinášíme vám další přehled programů pro Symbian. Reminder vás tónem upozorní na ztracené hovory a textovky. Opera uvolnila finální verzi svého výborného prohlížeče, Total Xp Theme zase změní pozadí telefonu na styl Windows XP.

pátek

Moonfighter! - zachraňte svojí raketou lidstvo před vetřelci (recenze)

Hra Moonfighter! je novým počinem výrobce Astraware. Kromě všudypřítomných vetřelců se budete muset vypořádat také s gravitací, která na vaši raketu neustále působí. To vše ve více než tisícovce levelů!