Rok s XDA od T-Mobile - a co dál?

Řekl jsem si, že MDA budu celý rokpoužívat, abych poznal, čím se liší od mých oblíbených Palm Pilotů. Doufám, že vás čtenáře nebude nudit, když se s vámi podělím o několik postřehů, které vám možná pomohou se rozhodnout při výběru kapesního počítače.

Budu uvádět dobré i špatné vlastnosti, na které jsem já při používání XDA (nebo MDA, když budu zdůrazňovat, že mluvím o počítačích od T-Mobile) narazil. U recenze, kdy máte přístroj zapůjčen na dva dny, je toto dost objektivní přístup. U recenze, jejíž podklady sbíral jeden člověk celý rok, se subjektivní prvky projevují mnohem výrazněji.

1. Okouzlení

Řada recenzí začíná slovy "když jsem rozbalil...", ale mám-li být upřímný, tak když podobnou úžasnou hračku rozbaluji já, obsah krabice se během prvních pěti vteřin nachází rozházený na koberci kolem mne a já nadšeně třímám v ruce kapesní počítač, který jsem z krabice vypáčil. Příslušenství se snažím sebrat z koberce až dodatečně a většinou se mi rozhází. Dál už vážně.

První kroky používání XDA byly naplněny nadšením z objevování nových funkcí počítačů s operačním systémem Pocket PC. Bez obtíží jsem oživil telefon, nahrál čísla z paměti SIM, odeslal zprávu SMS sám sobě, nastavil GPRS a připojil se na internet pomocí kapesní verze Internet Exploreru. Nastavil jsem synchronizaci, zkopíroval několik MP3 souborů a jedno WMV video a poslechl jsem si, jak mi XDA krásně hraje a zpívá.

Adresář z Palm Pilota jsem do aplikace Microsoft Outlook musel zapsat ručně, jen pomocí kopírování přes schránku na stolním počítači. Vyzkoušel jsem synchronizaci s kdekterým programem, ale po nějaké době mi došlo, že počítače Pocket PC jsou přímo rozšířením aplikace Microsoft Outlook (součást balíku Microsoft Office). Nebudu tomuto programu dělat jinou reklamu než tvrzením, že po instalaci dvou antivirů, za firewall a při pravidelné aktualizaci Windows jsem s jeho funkcemi a ovládáním zcela spokojen.

Ovládání programu Microsoft Outlook jsem se ale musel naučit a řadu jeho vlastností si přizpůsobit. Na práci s kombinací Microsoft Outlook a Pocket PC jsem si zvykl velice rychle. Sednu ke stolnímu počítači, spustím Microsoft Outlook, prohlédnu si poštu, doplním schůzky a úkoly podle toho, co po mně kdo chce a kdy. Menší úpravy potom mohu dělat na kapesním počítači. Když jsem používal Palm Pilota, tak jsem zapisoval všechny schůzky do diáře na něm a desktopová aplikace mi připadala neohrabaná; na počítačích s operačním systémem Pocket PC je naopak neohrabanější psaní textu - proto je synchronizace s desktopem důležitější.

Několik dalších plusů, které mne na XDA zaujaly (jako dlouhodobého uživatele počítačů Palm Pilot a kompatibilních) je v následujícím seznamu:

Velmi pěkné pouzdro na opasek.

Koncept úvodní obrazovky "Today", na které je shrnutí důležitých událostí, SMS, emailů a podobně.

Hezké grafické zpracování "bublin", které upozorňují například na došlé SMS zprávy.

Možnost vyzvednout si elektronickou poštu z kteréhokoliv účtu zmáčknutím několika ikonek, připojit se na internet a podobně.

I bez lokalizace se správně zobrazují české znaky ve jménech, adresách a podobně. Přitom písma jsou skvěle čitelná i v malém rozlišení.

Neomezený adresář, bez nutnosti pamatovat si, které telefony mám "v mobilu" a které v počítači.

2. Krize

Když jsem si s XDA měsíc hrál jen tak, začal jsem uvažovat, že bych jej doopravdy používal místo mobilního telefonu. A tady začaly problémy. Většinu z nich jsem dříve nebo později vyřešil, přesto mi zabraly dost času.

Rychle se mi ulomil plastikový výstupek, který je na klipsu na opasek a zasouvá se do díry v pouzdře XDA. Řekl jsem si, že to je banalita, a šel jsem do značkové prodejny T-Mobile, kde mne ujistili, že oni nevědí, neznají a nové klipsy nemají. Prozradili mi kontakt na specializovaný servis MDA, kde se mám zeptat. Od té doby se čas od času pokouším do servisu dovolat, psát jim emaily a nikdo mi neodpovídá. Několik zákazníků (kteří měli také problémy s XDA a se kterými jsme se setkali v prodejnách T-Mobile a poznali jsme se podle vymáhání adres existujících servisů z prodavaček) mne ujistilo, že s dalšími případnými opravami MDA asi budou trochu problémy. Nicméně jeden PDA obchod v Praze nabízí za dva tisíce velmi pěkné kožené pouzdro pro XDA, které řeší problém poškozeného klipsu na opasek.

Navíc se XDA v obalu nedá (na rozdíl od většiny pouzder pro Palm Piloty, které jsem měl) zasunout do kolébky. Zájemcům o XDA proto vážně doporučuji sáhnout po USB synchronizačním a dobíjecím kabelu, protože pak nemusíte pořád rozepínat a zapínat suchý zip na pouzdře.

Potřeboval jsem zapisovat české texty, a tak jsem sáhl po dodávaném CD ROM s lokalizací (ParagonSoft). Bohužel, na CD-ROM se nachází pouze lokalizovaná klávesnice a program Pen Reader, který rozpoznává rukopis. Počeštění jiných vstupních metod, nebo třeba automatické dokončování českých slov jsem na něm nenašel. Zato nešly odinstalovat ty vstupní metody, které nepoužívám. Takže v současnosti mám na XDA následující metody vstupu textu (ze kterých si mohu a musím vždy vybrat):

Normální klávesnice , kterou používám třeba na SMS a podobně. Funguje rychle a spolehlivě, nemá však české znaky (v paměti ROM).

, kterou používám třeba na SMS a podobně. Funguje rychle a spolehlivě, nemá však české znaky (v paměti ROM). Lokalizovaná klávesnice . Je hezky barevná, dovoluje zapsat jakýkoliv český znak, nicméně klávesy jsou menší, méně přehledné a reaguje pomaleji. Moc ji nepoužívám, ale rozhodl jsem se ji mít pro jistotu nainstalovanou, kdyby se mi nepodařilo nějaké písmenko zapsat.

. Je hezky barevná, dovoluje zapsat jakýkoliv český znak, nicméně klávesy jsou menší, méně přehledné a reaguje pomaleji. Moc ji nepoužívám, ale rozhodl jsem se ji mít pro jistotu nainstalovanou, kdyby se mi nepodařilo nějaké písmenko zapsat. Block Recognizer , což je obdoba Grafitti (v paměti ROM). Od této metody jsem si mnoho sliboval, protože se mi líbí. Nicméně nebyla lokalizována a nepřišel jsem na to, jak zapsat písmena s háčky. Nepoužívám ji, protože bych se musel tahy naučit a stejně pak pro česká písmenka používat klávesnici nebo Pen Reader .

, což je obdoba Grafitti (v paměti ROM). Od této metody jsem si mnoho sliboval, protože se mi líbí. Nicméně nebyla lokalizována a nepřišel jsem na to, jak zapsat písmena s háčky. Nepoužívám ji, protože bych se musel tahy naučit a stejně pak pro česká písmenka používat klávesnici nebo . Letter Recognizer , což je další obdoba grafitti, která umožňuje po lokalizaci zápis písmenek s háčky jako dvojice znaků. Také ji nepoužívám, ale nelze odstranit (v paměti ROM).

, což je další obdoba grafitti, která umožňuje po lokalizaci zápis písmenek s háčky jako dvojice znaků. Také ji nepoužívám, ale nelze odstranit (v paměti ROM). Transcriber je metoda, která má přepisovat text napsaný na displeji. Nenaučil jsem se ji ovládat (v paměti ROM).

je metoda, která má přepisovat text napsaný na displeji. Nenaučil jsem se ji ovládat (v paměti ROM). Pen Reader je program, který dekóduje text, který zapíšeme kdekoliv na displeji. Je bohatě lokalizován, opatřen dobrou nápovědou a česky umí bez obtíží. Má jen jediný problém - pokud je aktivní, tak dotek perem na displeji (například na tlačítku) často interpretuje jako zapsání znaku apostrof z klávesnice. Tak jsem si již mnohokrát vymazal právě zapsané jméno ze seznamu kontaktů (když se celé označilo, tak je apostrof přepsal). Přesto jej používám, i když je tento vstup znaků mnohem pomalejší než Grafitti. Nyní již je na trhu nová verze programu Pen Reader a uživatelé stávající verze mají nárok na bezplatný upgrade.

Celkově je tato situace s různými technikami vstupu dost nepřehledná a vede k celkově pomalejšímu zápisu textů na počítačích s operačním systémem Pocket PC. Vadí mi to jednak v případě SMS, které už nemohu zapisovat jednou rukou v tramvaji, jednak při pokusech o psaní dlouhých textů na dovolené.

Také se mezi přáteli mohu vymlouvat, že občas neberu telefon kvůli pádu operačního systému. Většinou si toho všimnu včas; pak stačí stisknout tlačítko Reset a vše je v pořádku. Přesto se mi několikrát (zatím asi desetkrát) stalo, že mi XDA "zamrzlo" a po restartování už nenaběhlo. Domnívám se, že je chyba v části telefonu, protože podsvícení displeje bliká v rytmu s LED diodou indikující funkci telefonu a vpravo dole na displeji, kde se vypisuje verze firmware, není uvedena verze GSM modulu. Tvrdý restart vyřešil vždy všechno, až na ztrátu dat z posledního dne. Řešením je zálohovat, zálohovat a zálohovat.

Nikdy by mne nenapadlo, po zkušenostech s Palm Pilotem, že mi nebude stačit 32MB paměti. Jsem zase o zkušenost bohatší. Při experimentování se mi stalo, že jsem nahrál do 8 MB paměti programy a práce s XDA se zpomalila na hranici únosnosti; záleželo hlavně na kombinacích instalovaných a spuštěných programů. V současnosti se snažím mít všechny zbytné aplikace a vlastní data instalována na paměťové kartě, pravidelně mažu soubory z adresáře \Temp a jiné dočasné soubory a XDA nepřetěžuji. Vypozoroval jsem, že mám-li po restartu více než 20 MB paměti volných, prodlouží se výrazně i doba, po kterou mi XDA vydrží fungovat bez obtíží.

Chybí mi SIM Toolkit. Za roky používání služby Pegas Info jsem si zvykl například na rychlé hledání dopravních spojení pomocí SMS. Na XDA je to složitější, neboť se nejprve musím připojit na internet, počkat si, až se nahraje stránka s formulářem, a vyplnit políčka ve formuláři. Celkový čas na nalezení spojení je u mne zhruba dvojnásobný. Tento problém jsem později vyřešil pomocí upgrade paměti ROM.

Chybějící tlačítko "Zrušit". Oproti operačnímu systému Windows CE, kde bylo možné mít v pravém horním rohu každého dialogu ikonku OK (potvrzení) a ikonku s křížkem (zrušení), je u systému Pocket PC ikonka jen jedna. Tato ikonka má buď tvar křížku (pak přenáší aplikaci do pozadí) nebo písmenka OK (pak ukončí dialog). Nicméně někdy potřebujete opustit (například dialog s editací kontaktu) bez změny dat a to někdy není možné. Pokud například při editaci kontaktu omylem vymažete jméno, nelze jej ve vestavěné aplikaci adresář vrátit zpět tak, že byste přerušili editaci. Různé aplikace si pak samy definují vlastní tlačítka pro zrušení výběru nebo opuštění dialogu bez provedení výběru.

Uživatelské rozhraní počítačů s operačním systémem Pocket PC je kvůli své architektuře výrazně pomalejší než u modelů s PalmOS. MDA má procesor taktovaný pouze na 200MHz; možná, že nový model, který poběží v taktu 400MHz, bude rychlejší a lépe použitelný.

A konečně každý uživatel počítačů Pocket PC si stěžuje na baterie. V případě XDA mi zatím baterie vydrží přesně jeden den (14h) práce a telefonování, pak musím použít nabíječku. Je to nepohodlné, ale dá se na to zvyknout.

3. Zlepšení

Po úspěšném řešení předchozích problémů již XDA používám bez komplikací. Základem mého úspěchu byla paměťová karta 64 MB, na kterou se mi pohodlně vešla spousta aplikací, záloha a vlastní dokumenty. Čas od času svá data zálohuji, pravidelně synchronizuji data a používám program Microsoft Outlook k běžné práci na desktopu.

I pro počítače s Pocket PC existuje řada kvalitních freeware aplikací. Je jich sice méně než pro Palm Piloty, ale pro běžnou práci jich vám stačí několik. Na mém XDA jsou instalovány následující freeware programy, které potřebuji k zjednodušení práce s ním:

Close All - jednoduchý program, kterým zavřete všechny právě běžící aplikace na XDA. Pokud tento (nebo podobný) program nemáte, musíte k zavření všech aplikací použít příslušnou kartu v nastavení paměti.

tdLaunch - umožní umístit na obrazovku "Today" ikony k rychlému spouštění aplikací. Pokud nějaký takový program nemáte, můžete 1-9 aplikací spouštět z menu, úkoly, poštu a kalendář přímo z obrazovky "Today" a ostatní aplikace přes složku Programs.

Eval - jednoduchá vědecká kalkulačka.

Total Commander/CE - obdoba Windows Commanderu s podobným ovládáním a mnoha užitečnými funkcemi. Nezbytný například pro pravidelné mazání adresáře \Temp, kopírování dat z karty a na kartu a podobně.

IDOS - aplikace pro jízdní řády je také freeware; vzhledem k velkému rozsahu datových souborů doporučuji spouštět z paměťové karty.

nPOP je program, který slouží k odesílání a čtení pošty. Umožňuje mnohem komfortnější práci s více schránkami než vestavěný poštovní program a na XDA funguje velmi dobře.

EasyTweak je aplikace, která umožní (od)nastavit některé vlastnosti operačního systému Pocket PC, jako například animaci oken nebo typ upozornění na vybitou baterii.

Vestavěná aplikace pro správu seznamu kontaktů mi vyhovuje. Na diář však mám vyšší požadavky, zejména na možnost zobrazení celého týdne na jedné obrazovce. Proto jsem zkoušel několik komerčních aplikací, žádná mne však zatím nenadchla natolik, abych si ji koupil.

Pro čtení elektronických knih používám aplikaci Microsoft Reader. Je umístěná v paměti ROM, vyhlazená písma se hezky čtou a pro konverzi je možné použít program Microsoft Word. Delší dokumenty však doporučuji rozdělit na několik souborů, protože program Microsoft Reader využívá paměť velmi nehospodárně a jeho rychlost klesá s velikostí čteného souboru.

Řada potíží se vyřešila, když jsem provedl upgrade modulu GSM uveřejněné operátorem O2 a upgrade paměti ROM na neoficiální verzi 1.2 (kterou uveřejnila skupina XDA-DEVELOPERS a která vychází z paměti ROM verze 1.1, taktéž distribuované operátorem O2). Tento upgrade nikomu nedoporučuji, nicméně jsem jím získal:

upgrade paměti ROM přímo od O2

paměti ROM přímo od O2 spoustu místa v paměti, protože řada freeware aplikací byla již předinstalována v paměti ROM

aplikací byla již předinstalována v paměti ROM nové firmware GSM modulu, zajišťující např. subjektivně lepší zvuk z reproduktoru při volání

GSM modulu, zajišťující např. subjektivně lepší zvuk z reproduktoru při volání SIM Toolkit

odblokovaný telefon s přednastavením pro české operátory

ale ztratil jsem tak možnost reklamace a záruční opravy, protože tento upgrade není autorizován T-Mobile.

4. Vyhodnocení

Rychle jsem si zvyknul na možnost okamžitého přístupu na internet odkudkoliv a přes omezení, daná velikostí displeje a rychlostí připojení XDA ji běžně používám.

Zvykl jsem si i na poměrně nepohodlný způsob telefonování s XDA, při kterém navíc vypadám jako kokršpaněl. Občas to obcházím používáním handsfree sady nebo hlasitého telefonu. V případě handsfree sady mám však strach, že až se mi rozbije, neseženu po českých servisech náhradu; hlasitý telefon naopak více vybíjí baterie.

Odvykl jsem si psát SMS jednou rukou a obecně jich píšu mnohem méně. Oproti mobilnímu telefonu s T9 je psaní SMS na počítači XDA výrazně pomalejší a méně pohodlné.

Řadu problémů, které jsem měl, vyřešilo dokoupení lepšího pouzdra (2000 Kč) a paměťové karty 64MB (2000 Kč).

Nečinilo mi problém zvyknout si na pravidelné dobíjení XDA i na pravidelné vybalování z pouzdra a vkládání do kolébky k synchronizaci. Pokud by se však i u nás na trhu objevil dobíjecí a synchronizační USB kabel, určitě si jej koupím mezi prvními.

5. Závěr

Přestože považuji XDA za velmi nezralý produkt (vzhledem k ceně), jistě se najde skupina uživatelů, která jeho vlastnosti ocení. Pokud bych však nyní rozvažoval, jak naložit se svými penězi, vybral bych si po zkušenostech s XDA spíše kombinaci mobilního telefonu s Bluetooth s kapesním počítačem, který technologii Bluetooth podporuje.

Při dalším rozhodování, zda vložit své peníze do modelu s PalmOS nebo s Pocket PC (třeba až mi ukradnou XDA), bych se řídil například takto (a nabízím tyto úvahy čtenářům k diskusi):

Pokud mi bude záležet na stabilitě, tak dokud Microsoft neprokáže, že umí vyrobit model, který nepadá jednou za měsíc, bych se spíš naklonil k PalmOS .

. Pro multimediální funkce je nicméně operační systém Pocket PC přizpůsoben lépe než PalmOS . Potřebuji však mít multimediální přehrávač?

přizpůsoben lépe než . Potřebuji však mít multimediální přehrávač? Pokud potřebuji z kapesního počítače prohlížet internet, počkal bych si před zakoupením modelu s PalmOS na uvedení kvalitního prohlížeče pro tuto platformu.

na uvedení kvalitního prohlížeče pro tuto platformu. Otestoval bych si, jak funguje zadávání českých znaků již v prodejně; zejména pokud by mi záleželo na rychlosti zapisování českého textu na kapesním počítači.

Pro počítače s PalmOS je více freeware aplikací; na druhou stranu většina aplikací, které skutečně potřebuji, je již dostupná zdarma pro oba dva operační systémy.

je více aplikací; na druhou stranu většina aplikací, které skutečně potřebuji, je již dostupná zdarma pro oba dva operační systémy. Počítače s Pocket PC jsou hezčí než modely s PalmOS . Palm Pilot, kterého jsem měl, každému připadal jako lepší kalkulačka; pohled na zářící displej XDA však mé známé přesvědčil, že mám v kapse supervýkonný počítač.

jsou hezčí než modely s . Palm Pilot, kterého jsem měl, každému připadal jako lepší kalkulačka; pohled na zářící displej XDA však mé známé přesvědčil, že mám v kapse supervýkonný počítač. Pokud potřebuji větší výdrž baterií než jeden den, musím buď dokoupit baterie, nebo pořídit model s PalmOS.

Jen jsem dopsal článek a objevila se lepší verze MDA... a s kamerou... úžasnoucnější a úžasnoucnější.