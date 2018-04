Rok 2010 přinese rozkvět českých telekomunikací a záplavu novinek

Hned zpočátku roku budeme svědky několika zásadních událostí. Ve slunné Barceloně se bude konat další ročník největšího světového kongresu mobilních komunikací. S ním přijde i záplava novinek z pohledu mobilních telefonů, těšit se můžeme i na nové služby a různá řešení. Jako každoročně na této akci nebude chybět ani redakce Mobil.cz.

Už v lednu bychom podle všeho mohli přivítat mnohými toužebně očekávaný Palm Pre. Nabídnout by ho měla Telefónica O2.

Krátce poté by měl ČTÚ vypsat tendr na volné GSM frekvence. Z něj možná vzejde další významný hráč, který by ještě letos mohl alespoň trochu rozvířit stojaté vody zdejšího telekomunikačního trhu. Podle všeho v tom navíc nezůstane sám, provozovatel hypermarketů Tesco se nechal slyšet, že chce v Česku nabízet služby formou virtuálního operátora. Vstát z mrtvých by mohl i U:fon.

Nové tarify a naděje na LTE

Operátorský trh bude na novinky bohatý. Nabídnout by měl zcela nové tarify. Díky snížení terminačních poplatků by navíc konečně mohly poklesnout ceny za telekomunikační služby. Jisté je další snižování roamingových cen, od července si ze zahraničí zavoláme opět o chlup levněji. Přesně tak, jak to chtěla Evropská unie.

V roce 2010 operátoři masivně pokryjí naši vlast signálem sítí třetí generace. Vodafone by měl svou 3G síť rozšířit v první polovině roku, překvapit by navíc mohl i spoluprací s nejmladším U:fonem. O tomto projektu se už delší dobu šušká. To T-Mobile žádnou skokovou změnu prý neplánuje, pokrývat bude deset největších měst ČR a to postupně v průběhu celého roku. Telefónica O2, která má v tomto duchu značný náskok, by mohla začít svou 3G síť pomalu rozšiřovat i mimo města.

Vyloučen není v tomto roce ani nástup LTE, tedy sítí čtvrté generace. Telefónica O2 je ostatně už testuje. Je pravděpodobné, že jejich služby letos nabídne alespoň formou testovacího provozu omezené skupině zákazníků. Například ve Skandinávii mohou služeb LTE využívat již dnes.

T-Mobile se navíc bude soustředit na nabídku konvergovaných služeb. Díky nedávnému odkupu části Českých radiokomunikací totiž získal potřebnou infrastrukturu pro plošné nabízení ADSL internetu. Na televizi po drátě a s tím spojenou triple-play nabídku si prý ale ještě počkáme, stejně jako na plošné nasazení mobilní digitální televize DVB-H.

Trh ovládnou "chytré dotykáče"

V novém roce se navíc prohloubí nadvláda plně dotykových mobilů na celosvětovém trhu a navíc výrazně vzroste podíl takzvaných chytrých telefonů, tedy přístrojů s operačním systémem a možností dohrávání dalších aplikací. Tyto přístroje se svou cenou dostanou i pod pět tisíc korun, výrobci nabídnou i hloupé dotykové mobily pod třemi tisíci korun.

Jak už bylo zmíněno, na českém trhu se konečně dočkáme Palmu Pre, který je považován za úhlavního konkurenta úspěšnému iPhonu. Ten by se měl letos představit v již čtvrté generaci, která by oproti stávajícímu modelu měla být více pokroková. Na trhu se začne více prosazovat i platforma Android americké společnosti Google, a to zejména díky nově představenému firemnímu přístroji Nexus One. Na trh se dostanou i desítky modelů jiných výrobců s tímto operačním systémem.

Rok 2010 by měl znamenat převrat i z pohledu zavedení jednotného standardu nabíječek. Každý nový mobil by měl přijít s konektorem micro USB. Zda se přechod na jednotný standard povede, ukáže až čas. Pro výrobce může být podpora této dohody výtečným marketingovým nástrojem pro propagaci v poslední době tolik diskutované ekologie. Ta ostatně do tohoto segmentu trhu i v letošním roce významně promluví.

Z nových funkcí mobilních telefonů lze očekávat nástup integrovaných projektorů, masivnější rozšíření GPS, nárůst rozlišení a kvality u integrovaných fotoaparátů a především celkové zlepšení hardwarové výbavy jednotlivých přístrojů. Kolonka tzv. supertelefonů se silnými procesory dostane zcela jistě hned několik nových zástupců.

Jistou zvláštnost dovede do konce finská Nokia: začne u nás prodávat svůj první netbook. Podle dosavadních informací ale bude pekelně drahý.

Navigace nezůstanou stranou

Značný pokrok by se měl udát i na poli navigačních služeb. Google začne nasazovat svůj navigační software zdarma, stále častěji se budeme setkávat s 3D objekty v používaných mapách a dost možná se dočkáme revoluční navigace s reálným pohledem. Jednoúčelové navigace navíc začnou intenzivně hledat cestu, jak si udržet zájem zákazníků. Přebírat jim je totiž začnou integrovaná řešení v mobilních telefonech.

Konec roku 2010 by se měl stát významným milníkem i pro evropský navigační systém Galileo. Dvě stávající družice, které jsou již na oběžné dráze, doplní další dva satelity. Tím budou moci být zahájeny první testy celého systému a učiněn tak významný krok v tomto projektu, ve kterém Evropa utopila již astronomické částky.