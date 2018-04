Rok 2006 v oblasti PDA - levné VGA modely a invaze Treí

Přinášíme vám souhrnný článek o očekávaných událostech roku 2006 ve světě kapesních počítačů. Palm si je vědom úspěchů komunikátoru Treo a proto vydává další a další verze. Čeká nás zlevňování VGA kapesních počítačů, Dell zřejmě skončí s PDA jako takovými a po letech by mohl být vydán nový PalmOS - založený na Linuxu.

Rok 2006 - rok Trea?

Jak jsme již napsali v minulém článku, který se věnoval zmapování největších událostí roku 2005 ve světě PDA, společnost Palm bodovala se svým komunikátorem Treo 650. Hned z počátku roku letošního byl uveden (zatím pouze v síti amerického operátora Verizon) vylepšený model 700w, přičemž se jedná o vůbec první palm s Windows Mobile. A zatím to vypadá, že "Windows Treo" bude neméně úspěšné jako jeho předchůdce.

Aby toho nebylo málo, před několika dny se objevily fotografie verze 700p, která bude mít namísto Windows Mobile operační systém PalmOS.

Tím však smršť komunikátorů Treo neskončí. Letos se máme dočkat několika dalších modelů od low-endových (kódové označení Lowrider - má se jednat o smartphone s cenou pod 300 USD určený spíše pro začátečníky) až po luxusní (Hollywood - hovoří se o Wi-Fi, BT, 128MB paměti, 3MPix foťáku atd.) zařízení.

Kromě zařízení Treo se zřejmě dočkáme ještě více modelů ostatních výrobců s GSM modulem nebo integrovanou GPS anténou - takový je současný trend v oblasti kapesních počítačů.

Novinky od HP a Fujitsu-Siemens

Nových (nejen) komunikátorů se dočkáme také od společnosti HP. Na veřejnost nedávno prosákly informace o nástupci iPAQu hw6500, modelu hx6900.

Nástupce řady hw6500 se bude od svého předchůdce odlišovat zejména v operačním systému - iPAQ hw6900 bude vybaven poslední verzí Windows Mobile.

Chybět nemá ani podpora Wi-Fi, dočkáme se také Bluetooth či podpory GSM/GPRS/EDGE.

Tak jako v případě řady hw6500, budou i u iPAQů hw6900 v prodeji dvě verze tohoto modelu. Zařízení hw6915 má mít na rozdíl od iPAQu hw6910 integrovaný 1,3MPix fotoaparát.

Do prodeje by se zařízení mělo dostat ještě v tomto čtvrtletí. Jeho cena není známa, pravděpodobně bude podobná jako u současného modelu, který se (v případě verze s fotoaparátem) prodává za cenu okolo 19-20 tisíc korun. Více o zařízení zde.



První novinky pro tento rok již představil také Fujitsu-Siemens se svým modelem C550. O dalších plánovaných modelech od tohoto výrobce se dočtete tady.

Co se dalších zařízení týče, tak jistě informace o nich prosáknou o něco později. Nyní víme, že high-end zařízení iPAQ hx4700 bude mít konečně operační systém Windows Mobile 5.0, který byl uživateli tohoto přístroje již zřejmě oplakán (pokud nesáhli po neoficiální verzi). HP začne distribuovat OS 1. března za cenu 40 USD.

Levnější VGA zařízení a větší paměť

Letos se zřejmě konečně dočkáme levnějších kapesních počítačů s VGA displejem. Tato zařízení doposud cenově patřila mezi nejdražší, alespoň co se nových modelů týče. Prvním výrobcem, který bourá pomyslné hranice je Acer, když nedávno uvedl na český trh modely n310 a 311. První z nich, který má kromě VGA displeje také Bluetooth nebo USB Host, se v některých případech prodává za cenu jen lehce převyšující 8 tisíc s DPH! Pravdou je, že vybavenější model n311 s Wi-Fi, rychlejším procesorem i větší pamětí je o zhruba tři tisíce dražší, to přesto nemění nic na faktu, že model n310 je v současnosti nejlevnější VGA novinkou na trhu, o čemž svědčí i fakt, že je jen málokde opravdu k dostání.

Podobný krok lze očekávat i od ostatních výrobců na trhu, nejspíše se nedočkáme zlevňování obecně, ale VGA displej již nebude pouze výsadou high-end modelů (za které ovšem patřičně zaplatíte), ale také střední třídy kapesních počítačů.

Po vzoru zařízení LifeDrive, které má integrovanou 4GB paměť by se mohly začít prodávat i další kapesní počítače, tentokráte však již s flash pamětí. Kromě toho lze očekávat další zlevňování paměťových karet s tím, jak budou uváděny další s větší a větší kapacitou.

Ukončí Dell výrobu PDA a bude nový PalmOS?

Na internetu se poslední dobou množí spekulace o tom, že společnost Dell ukončí tento rok výrobu kapesních počítačů. Nadále by se měl výrobce soustředit místo PDA na komunikátory a smartphony. Doplňky ke kapesním počítačům by se měly prodávat až do roku 2009 a posledním modelem společnosti tak zřejmě bude Dell Axim X51v.

V roce 2006 bychom se také mohli dočkat uvedení zařízení se systémem PalmOS, avšak nikoliv Cobaltu, který je očekáván již několik let, ale OS na bázi Linuxu, který je nyní vyvíjen (pokud však toužíte mít Linux na Treu již nyní, máte možnost).