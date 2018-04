Rok 2006: bez megapixelového fotoaparátu ani ránu

Podle Taiwan’s Industrial Technology Research Institute bude v roce 2006 megapixelový fotoaparát v mobilních telefonech naprosto běžnou záležitostí. Myšleny jsou telefony všech standardů, především však GSM telefony. Již dnes jsou naprosto běžné mobily s fotoaparáty s rozlišením 1,3 megapixelu v Japonsku a připravuje se výroba mobilů s dvoumegapixelovým fotoaparátem. Náskok mají i v Jižní Koreji, kde se 1,3 megapixelový fotoaparát pomalu stává běžnou záležitostí. Ani v jednom případě se ale nejedná o GSM telefony. U nich je zatím nejvyšší rozlišení 640 x 480 obrazových bodů, tedy přibližně 0,3 megapixelu. Mezi GSM telefony se prvních megapixelových fotoaparátů dočkáme asi již v příštím roce, běžná výbava to ale rozhodně nebude. Že to ale mobily s fotoaparátem (myšleno jakýmkoliv) vyhrávají na celé čáře, dokazují aktuální prodejní statistiky z Japonska. Mobily s fotoaparátem představují 95% celého trhu. V Evropě ale máme stále co dohánět.