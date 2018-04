Rok 2005 znamenal konec mnoha mobilních značek

Už v březnu se do české kotliny nastěhoval britský Vodafone. Ten koupil mobilní trojku, nejmladšího operátora Oskar. O prázdninách už operátor změnil jméno na Oskar Vodafone a postupně se připravuje na úplný přechod na Vodafone, který by měl přijít někdy během února. Vodafone slibuje investice do lepšího pokrytí a minimálně mnoho služeb ze stávající globální nabídky. - více zde...

Psal se šestý duben 2005, když vláda přiklepla státní podíl v Českém Telecomu španělské Telefónice. Za prodej dominantního operátora získala státní kasa 82,6 miliardy korun. Španělský operátor v tendru porazil švýcarský Swisscom a společnost Belgacom. Nový majitel tak kromě Telecomu získal i Eurotel, tehdejší jedničku české mobilního scény. S počátkem nového roku by se měly objevit i první viditelné změny španělského vedení. Minimálně změna jména operátora. - více zde...

Eurotel a T-Mobile letos také spustili sítě třetí generace u nás. Eurotel prvního prosince oznámil ostrý start svého plnohodnotného UMTS. T-Mobile byl rychlejší, ale zase si přes jeho 3G nikdo nezavolá. Jde pouze o datovou síť UMTS TDD, kterou chce konkurovat hlavně ADSL od pevných operátorů. Celkem vtipně svou službu pojmenoval 4G. Odvážný krok, který si od odborné obce vysloužil spíše ironické poznámky. Většině zákazníků to je ale celkem jedno, protože ty zajímá spíš funkce. Za odvahu a marketing si ale onen operátor zaslouží ocenění. - více zde...

Otesánkem roku se však stala GTS Novera. Ta během dvanácti měsíců spolkla českou a slovenskou pobočku Nextra a Telenor Networks. Kromě toho po Aliatelu uchvátila i dalšího alternativního operátora Contactel. - více zde...

Zábava se hrne do mobilů

Nezpochybnitelný byl nástup multimediálních telefonů. A tím myslíme opravdové multimediální telefony, ne jejich náhražky, které výrobci nabízeli o rok dříve. Jedním z nejzásadnějších produktů jistě byl Sony Ericsson K750i, který se svou výbavou a cenou předběhl dobu. Telefon získal i ocenění Mobil roku 2005. - více zde...

Sony Ericsson K750i ale nebyl jediným zástupcem široké palety multimediálních mobilů. Z těch velmi populárních můžeme jmenovat i Samsung D600(e), Sony Ericsson W800i, ale i Nokii N70 a našli bychom i další příklady. - více zde...

Příznivá cena multimediálních mobilů je způsobena lítým konkurenčním bojem. Ceny v roce 2005 padaly mnohem agresivněji než v letech předchozích. Slušně vybavený mobil lze získat již kolem pěti tisíc a rozhodně to nebude žádné ořezávátko. Nejlevnější mobil pořídíte za tisícovku a za dvojnásobek už seženete telefon s barevným displejem. Kdo by to před pár lety řekl. - více zde...

Design táhne

Za událost roku 2005 můžeme považovat i Motorolu Razr V3. To je sice už rok starý model, ale žádný jiný telefon se letos neprodával tak překvapivě dobře jako tato Motorola. Přitom to byl původně pěkně drahý mobil, skoro jeden z nejdražších. Přinesl ale revoluční tenký design, který přijali zákazníci s nadšením a přidělali tím vrásky konkurenci.

Rok 2005 byl vůbec rokem designu. Výrobci se po delší době vrhli na vzhled svých produktů, který v poslední době v honbě za nejbohatší výbavou tak trochu zanedbávali. Samsung slaví úspěchy s dámským modelem E530, Nokia se svou kolekcí módních mobilů řady 72x0, příspěvek Motoroly jsme již zmínili.

Objevily se netradiční vytáčecí konstrukce, ploché klávesnice a populární edice známých modelů ve speciálním barevném provedení. Tento trend se jen tak nezastaví a v příštích letech se máme na co těšit. - více zde...

Mnohem menší úspěch měla v roce 2005 další Motorola, model E1 Rokr. Jenže to výrobci vůbec nevadí, protože tento i-Tunes mobil byl první. Trend hudebních mobilů je trendem roku 2005. Do té doby hudební přehrávače v mobilech hrály druhé housle za snahou nabídnout co nejlepší fotoaparát. Za významný bod roku 2005 tak můžeme vedle Motoroly Rokr považovat i Sony Ericsson W800i, který sice nemá i-Tunes, přesto je to plnohodnotný hudební mobil. - více zde...

V roce 2005 ani došlo k další významné konsolidaci na trhu s mobilními telefony. Významného hráče s trvalými problémy, německý Siemens, pohltil relativně neznámý tchajwanský BenQ. A to není vše. Panasonic se také vzdal, ale jen částečně. Opustil trh s běžnými mobily a chce se soustředit na přístroje pro sítě třetí generace. Mitsubishi opustilo evropské trhy, dřívější štika - menší britský výrobce Sendo - patří Motorole, kam přešla i část týmu Mitsubishi.

Z Evropy se v podstatné míře vytratil Alcatel, kterého již před rokem pohltila čínská společnost TCL. A možná to ještě není všechno, spekuluje se například co bude s divizí mobilů u Philipsu. Uvolněnou část trhu by rádi zaplnili menší výrobci z Asie, uvidíme, jestli se jim to podaří. - více zde...