Rok 2000: Paegas ztratil dech

Rok 2000 byl v mnoha ohledech pro telekomunikační trh v České republice zlomový. A právě počátek roku nového je pro nás vhodnou příležitostí k malému pozastavení a k zhodnocení událostí s dostatečným odstupem. Do následujícího přehledu jsme záměrně nezařadili Oskara, který měl v roce 2000 spoustu práce se stavbou sítě a zavádění služeb se proto nevěnoval tak intenzivně, jako oba starší operátoři.

Jednou ze stěžejních událostí roku 2000 byl konec mýtu o pokrokovosti Paegasu. Na rozdíl od minulých let totiž nenabídl žádnou převratnou novinku. Naopak, téměř bez boje přenechal své pozice konkurenci. Příčiny tohoto pádu musíme hledat již v roce 1999, když nedokázal odpovědět na uvedení Go roamingu EuroTelu. Majitelé předplacených karet Paegasu tak stále nemohli při zahraničních cestách využívat výhod roamingu (volání v cizí síti a z cizí sítě). Krok za krokem se nyní můžeme podívat na to, jak Paegas ustupoval.

Červen 1999

V červnu 1999 spustil EuroTel jeden z prvních roamingů pro předplacené karty na světě. Jeho Go Roaming se stal marketingovým hitem pro dovolenkové období roku 1999 a byl to tah, na který RadioMobil neuměl odpovídajícím způsobem odpovědět. Slabou náplastí se pro majitele Twistu stala možnost přijímat v zahraničí příchozí hovory. Pro příjem těchto hovorů však bylo nutné přikoupit si zvláštní kredit, který sloužil k úhradě těchto hovorů. Nebylo jej však možné využít pro volání v rámci ČR. Pokud jste jej navíc nevyčerpali, po několika týdnech propadl. Příchozí hovory v zahraničí tak byly spojeny se značným nepohodlím pro zákazníka.RadioMobil tehdy argumentoval tím, že není etické využívat pro roaming u předplacených karet callback (zpětné volání), jehož prostřednictvím tuto službu realizoval EuroTel. Roamingový partner totiž při použití callbacku přichází o část zisku. O rok později ovšem RadioMobil představil roaming pro uživatele předplaceného Twistu, založený především na principu callbacku... (Mimochodem, EuroTel se zdržel komentáře.)

Září 1999

EuroTel zavedl ve své síti GSM přenosovou rychlost 14,4 kbps. Tuto funkci sice využijí jen majitelé některých modernějších mobilů (např. Nokia, Samsung, Motorola), nicméně šlo o zajímavou inovaci. Standardní přenosová rychlost v síti GSM je totiž jen 9,6 kbps. A právě u této rychlosti RadioMobil zůstal.

Říjen 1999

GSM bankovnictví Paegasu, založené na technologii SIM Toolkit, doznalo dalšího vylepšení. SIM karty již napříště umožňují ovládat účet u jedné z 10 bank. EuroTel na další bankovní aktivity Paegasu odpověděl o dva měsíce později tvrzením, že WAP je lepší. V případě SIM Toolkit bankovnictví ale evidentně nemá pravdu. Zatímco SIM Toolkit bankovnictví je pro svou jednoduchost a pohodlí velmi oblíbené, drahý a složitější WAP se populárním nestal mimo jiné i pro nemožnost jej rychle a snadno zabezpečit tak jako SMS zprávy.RadioMobil uvedl v tomto měsíci ještě jednu službu. V některých automatech na Coca-Colu je možné zaplatit prostřednictvím telefonátu na dané telefonní číslo. Cena nápoje se zvýší o sazbu za hovor Peagas – Paegas, který je zpravidla kratší než půl minuty.EuroTel na oplátku připravil SMS chat a inzerci na teletextu TV Nova. Později ovšem měla Nova problémy s tím, že EuroTel nebyl schopen tento chat kontrolovat tak, aby vyhověl nárokům kladeným na TV vysílání a teletext.

Listopad 1999

RadioMobil rozšířil svoji službu Paegas Asistent o možnost tlumočení. Náskok před EuroTelem je v tomto případě zřejmý.

Prosinec 1999

EuroTel představuje svoji WAP bránu a své první aplikace pro tuto technologii a umožňuje využívat tuto službu za poměrně přijatelnou cenu. Jediným telefonem podporujícím WAP byla v té době Nokia 7110. RadioMobil v souvislosti s WAPem prohlásil, že jemu Nokia tyto telefony nedodala. Nokia však kontrovala tvrzením, že oba operátoři obdrželi stejné množství přístrojů.O něco později se ukázalo, že RadioMobil v prosinci ještě neměl připravenou WAP bránu a službu WAP tedy spustit nemohl. Alibi s nedostatkem telefonů používal RadioMobil i v případě GPRS.

Leden 2000

Český Mobil spouští svoji síť tak, jak mu ukládá licence. Ihned od startu své sítě nabízí Zelenou linku pro informace zdarma, kterou RadioMobil svým zákazníkům stále nebyl schopen nabídnout a pro volání z ostatních telefonních sítí je nutí volat na mobilní číslo v síti Paegas. Český Mobil ihned nabídl také zlepšení zvuku EFR, tedy funkci, kterou EuroTel nazývá SuperSound a kterou RadioMobil pro své klienty nemá dodnes.

Únor 2000

RadioMobil představil WAP pro síť Paegas. Jeho aplikace je oproti EuroTelu doplněna o vyúčtování služeb dostupné přes WAP a o některé další zákaznické služby. EuroTel ihned reagoval vytvořením mohutně propagovaného portálu Juice, kam přidal několik služeb, ovšem v žádném případě nešlo o zásadní změnu. Ve skutečnosti byl portál Juice často kritizovaným zklamáním. Faktický start tohoto portálu lze datovat až na konec května 2000.

Březen 2000

EuroTel zavedl vysokorychlostní data na bázi standardu HSCSD. Využívat je mohou majitelé telefonů Nokia Card Phone 2, Nokia 6210 (výhledově i majitelé přístrojů Ericsson R520, Siemens S40, S42). Rychlost přenosu se zvýšila až na 28,8 kbps symetricky nebo 43,2 kbps asymetricky. RadioMobil dodnes žádnou podobnou službu nenabídl a ani ji podle vlastních slov nechystá, vsází výhradně na zavedení GPRS (General Packet Radio Services).

Květen 2000

Go kupony EuroTelu lze nakupovat i v některých bankomatech. Později přibyla možnost dobíjení Go kuponů i přes internet. Ani jednu podobnou službu RadioMobil nenabídl dodnes.

Červen 2000

EuroTel ve spolupráci se CitiBankou představují JuicePay, platební kartu pro placení na internetu. Zajímavý pokus, jak omezit nadvládu Paegas GSM bankovnictví, zatím ale bezúspěšný. Počet faktických klientů, kteří JuicePay používají, je dnes podle neoficiálních informací v řádu stovek...RadioMobil také představil Twist roaming. Jeho hlavním trumfem podle RadioMobilu má být specifikace Camel, která umožní využívat roaming na Twistu stejným způsobem jako z normálního mobilu. Bohužel roaming pro Twist s využitím technologie Camel zatím funguje pouze v německé síti D1, kterou vlastní Deutsche Telecom (Deutsche Telecom má významný podíl také v RadioMobilu). V ostatních zemích funguje roaming pomocí callbacku, stejně jako je tomu u Go karet. O nemorálnosti callbacku tentokrát RadioMobil pomlčel.EuroTel reagoval zprovozněním odesílání SMS zpráv v zahraničí i z Go karet.

Říjen 2000

Prosinec 2000

EuroTel uvedl vysokorychlostní data pomocí GPRS a zahájil prodej příslušných telefonů. Telefony sice byly k dostání jen na pořadník, ale daly se přeci jen sehnat. Tím skončilo handrkování EuroTelu s RadioMobilem, kdo je v GPRS dále – vítězem se definitivně stal EuroTel. V síti Paegas zatím není GPRS implementováno v celém jejím rozsahu, alespoň podle našich informací.Oficiálně ovšem RadioMobil oznámil, že GPRS je také schopen nabídnout, ale čeká na dostatek vhodných telefonů.EuroTel i RadioMobil představili speciální aplikace pro lokalizaci polohy v mobilní síti. RadioMobil také představil aplikaci pro přístup k Outlooku přes SIM Toolkit.RadioMobil představil něco jako prototyp unified messagingu, službu Paegas Click. V podstatě jde o převedení služby Paegas Expert (hlasové a faxové schránky) na internet a přidání některých starších služeb, ale také například elektronického účtu (ten EuroTel nabízí již přes rok, ale na druhou stranu pouze pro firmy).Click však trpí řadou dětských nemocí a RadioMobil tedy jeho provoz prohlásil za betaprovoz. Posléze tento bezplatný betaprovoz prodloužil i do ledna letošního roku. Zatím je Click spíše rozpačitý než dobře fungující.Všichni operátoři pokrývají svorně a nerozdílně pražské metro ve většině jeho stanic.

Co tedy přinesl uplynulý rok?

Tato rekapitulace jasně ukazuje, že minimálně od poloviny roku 1999 ztrácí RadioMobil dech na poli technologického rozvoje. Zásadních inovací ubývá, stále častěji se objevují odklady zavedení nových funkcí. Téměř všechny zásadní služby zprovoznil EuroTel podstatně dříve než RadioMobil, jedinou výjimkou je SIM Toolkitové bankovnictví a unified messagingová služba. RadioMobil v některých směrech prohrává i s Oskarem. EFR již chybí jen v síti Paegas.K tomu všemu se přidalo několik rozsáhlejších havárií sítě Paegas. Ve srovnání s tím byly výpadky a problémy EuroTelu i Oskara v roce 2000 zanedbatelné.V následující tabulce je pro jistotu sumarizovaný přehled spuštěných (nikoliv ohlášených!) služeb obou operátorů. Zvýrazněné jsou služby zásadního významu. Z tabulky je jasně vidět, že vyjma SIM Toolkit aplikací a Click aplikace měl vždy EuroTel náskok. Je tedy nástup Clicku obratem k lepšímu?