S rodinnými tarify ušetříte i 19 tisíc ročně. Ale je potřeba počítat

Zprvu si ovšem připomeňme současnou nabídku rodinných a sdílených tarifů. Základem rodinné nabídky Vodafonu je tarif Red+, který byl představenu už v březnu 2016. Tehdy za 1 499 korun nabídl čtyři neomezené tarify se sdílenými daty ve výši 2 GB. Zhruba po roce byla nabídka rozšířena o dva nové tarify - Red+ 10 GB (1 999 Kč/měsíc) a Red+ 40 GB (2 499 Kč/měsíc). Letošní únor pak přinesl zásadní vylepšení - u všech rodinných tarifů totiž operátor bez navýšení měsíčních paušálů přidal 8 GB dat, u vybraných pak i pevný internet a balíčky neomezeného datového provozu Vodafone Pass (tarify s přídomkem Home). Aktuálně má tedy Vodafone v nabídce celkem tři rodinné (Red+, Red+ 20 GB, Red+ 50 GB) a tři sdílené tarify - Red Home (pro jednotlivce), Red+ Home 20 GB a Red+ Home 50 GB (oba pro čtyřčlenné rodiny).

U O2 je situace přehlednější - struktura rodinného balíčku O2 Spolu je od jeho představení loni v dubnu téměř beze změny. V základu obsahuje tři neomezené tarify s 3 GB dat za 666 Kč a balíček M televize O2 TV, za niž si operátor účtuje jednu korunu. Měsíční paušál tak činí 1 999 Kč. K balíčku lze nicméně přibrat i čtvrtou SIM, v takovém případě měsíční náklady činí minimálně 2 498 Kč - základní cena čtvrté SIM je 499 Kč (tarif s 1,5 GB dat), navýšením datového objemu se ovšem zvýší i sazba za čtvrtou SIM. Později O2 tyto rodinné balíčky rozšířilo i o variantu pro dva uživatele. Výše měsíčního paušálu se ovšem oproti základní podobě tarifu nemění (rovněž 1 999 Kč) - třetí SIM totiž nahrazuje pevný internet (Internet Optimal HD).

Nabídka T-Mobilu zacílená na rodiny se podstatně liší - služba Magenta 1 je totiž mnohem variabilnější. Oproti pevně dané podobě rodinných tarifů/balíčků konkurence totiž umožňuje přiřadit pod jednu smlouvu při splnění podmínky měsíčního plnění ve výši minimálně 399 Kč (podmínka se vztahuje na každou službu) de facto jakoukoli službu T-Mobilu. Výhody Magenty lze přitom využívat již po přiřazení alespoň dvou dílčích služeb. Benefity v podobě například slevy na všechny služby (10 až 25 %) či mobilních dat zdarma se nicméně odvíjí od počtu přiřazených služeb. Jednou z výhod, která je dostupná pro všechny verze Magenty, je například volání a SMS v rámci skupiny zdarma.

Nutno ovšem podotknout, že ani pro T-Mobile nejsou vody rodinných či sdílených tarifů vlastně až tak neznámé - datově skromnější rodiny mohly totiž až do loňského dubna (před představením tarifů Mobil) využít tarif S námi sdílený. Ten za 449 korun obsahoval ovšem pouze neomezené volání a SMS (data se sdílela z mateřského tarifu), pořídit jej bylo možné navíc jen jako doplňkový tarif k tehdejším vybraným tarifům (k mateřskému tarifu bylo možné pořídit až pět tarifů S námi sdílený).

Ale zpět k aktuální nabídce. Z té je patrné, že představa operátorů o podobě služeb zacílených na rodiny se liší. Určitou podobnost nicméně vysledovat lze - většina rodinných tarifů se zaměřuje na čtyř či tříčlenné domácnosti. Podle údajů Českého statistického úřadu (na základě sčítání lidu z roku 2011) jsou v Česku nicméně častěji zastoupeny jedno či dvoučlenné domácnosti. Důvod, proč se operátoři zaměřují na početnější rodiny, je nasnadě: sloučením více služeb pod jednu smlouvu lze snížit náklady na zpracování dat, a nabídnout tedy i výhodnější finanční podmínky.

Pro zjištění, jak vysokých úspor lze u jednotlivých operátorů využitím rodinných či sdílených tarifů oproti využití kombinace jednotlivých služeb dosáhnout, je nutné zvolit modelové situace.

Čtyřčlenná domácnost využívající neomezené tarify

Jako první se podíváme, jak se mohou změnit měsíční náklady čtyřčlenné rodiny, v níž každý její člen využívá vždy pouze neomezený mobilní tarif.

U Vodafonu stojí základní neomezený tarif (Red Naplno 5 GB) 777 korun, u naší modelové rodiny by tak měsíční náklady činily 3 108 korun. Pokud by dala rodina přednost základnímu rodinnému tarifu Red+ (1 499 Kč/měsíc), pak by měsíční úspora činila lehce přes 1 600 korun. Ročně tedy více než 19 tisíc korun. A to není pro rodinný rozpočet vůbec zanedbatelná částka. Ovšem druhou stranou mince je v tomto případě propastný rozdíl v mobilních datech - Red+ obsahuje totiž pouze 10 GB sdílených dat. Na jednu SIM tak připadá o polovinu méně dat, než obsahuje neomezený tarif Red Naplno 5 GB (2,5 GB vs. 5 GB). Data lze samozřejmě dokoupit i u rodinného tarifu, ale dorovnání objemu na úroveň čtyř základních neomezených tarifů, tedy na 20 GB (4x 5 GB) je v tomto případě naprostý nesmyl. Vyžádalo by si to totiž investici ve výši téměř dvou tisíc korun (2x 4GB balíček za 799 Kč + 2GB balíček za 399 Kč), měsíční náklady by tak v případě rodinného tarifu s dokoupenými daty vzrostly na 3 496 korun.

Zohledníme-li tedy data, pak se nabízí srovnání s vyšším tarifem Red+ 20 GB. Nejenže se skladba služeb vyrovná (u Red+ 20 GB připadá na jednu SIM 5 GB dat), ale rodina stále ušetří. Uspoří i v případě sázky na nejvyšší tarif Red+ 50 GB (12,5 GB/SIM). V prvním případě si totiž operátor naúčtuje 1 999 Kč, měsíční úspora tak činí stále solidních 1 109 korun (přes 13 tisíc ročně). U nejvyššího rodinného tarifu (2 499 Kč/měsíc) pak úspora činí 609 Kč měsíčně, tedy zhruba 7 300 korun ročně.

Počty nebudou jednoduché ani v případě O2. Za rodinný balíček O2 Spolu Pro čtyři si operátor naúčtuje měsíčně 2 498 korun, přičemž sestava čtyř základních neomezených tarifů O2, tedy Free 1,5 GB (749 Kč/měsíc) vyjde na 2 996 korun. Opravdu činí měsíční úspora pouhých 498 Kč? Nikoliv. O2 Spolu Pro čtyři totiž v základu obsahuje pouze jeden tarif skladbou služeb shodný s Free 1,5 GB (v rodinném balíčku vyjde jen na 499 Kč), k němu pak patří tři tarify s dvojnásobným datovým objemem (3 GB) a také služba O2 TV M. Za onen základní televizní balíček (83 kanálů) si operátor v tomto případě naúčtuje pouhou jednu korunu, přičemž standardní cena činí 299 Kč. Měsíční úspora se tak reálně vyšplhá na 796 korun, roční pak činí zhruba 9,5 tisíce.

Pokud bychom ovšem chtěli zohlednit i datový objem, pak bychom museli měsíční úsporu při využití sdíleného tarifu navýšit ještě o 447 korun - na tolik totiž vyjde u běžného neomezeného tarifu přikoupení 1,5 GB dat (149 Kč/balíček).

Podobně jako u Vodafonu by se tak u O2 hodilo spíše srovnání individualizovaného sdíleného tarifu Pro čtyři, tedy varianty obsahující čtyři tarify s 6 GB dat. Ty lze totiž porovnat s běžnou tarifní nabídkou, konkrétně se sestavou čtyř tarifů Free 6 GB s celkovými náklady ve výši 3 396 korun (4x 849 Kč). Opět je ovšem nutné zohlednit i základní balíček O2 TV (299 Kč), měsíční náklady by tak dosáhly částky 3 695 Kč. Individualizovaný sdílený tarif by přitom vyšel na 3 065 Kč (4x 766 Kč + 1 Kč), úspora tedy činí 630 korun měsíčně, ročně pak téměř 7 600 korun.

T-Mobile zvolil jinou cestu než konkurence, oproti ní totiž nenastavil žádné konkrétní podoby rodinného či sdíleného tarifu. Zákazníci tak mají volnou ruku v tom, které všechny využívané služby si převedou pod jednu smlouvu. Právě v tom spočívá služba Magenta 1. Není tedy zacílena pouze na rodiny, nicméně především ty z ní mohou vytěžit ono maximum, pokud si pod jednu smlouvu převedou pět (a více) služeb splňujících podmínky Magenty 1.

To není ovšem případ naší modelové rodiny, ta si totiž pod jednu smlouvu sloučí maximálně čtyři základní neomezené tarify. Standardní cena tarifu Mobil M je 799 Kč - každý tarif tak splňuje základní podmínku, tedy výši minimálního měsíčního plnění (399 Kč/služba). Čtyři služby splňující tuto podmínku pak přinášejí 20% slevu na každou z nich - každý tarif tak vyjde na 639 korun. Už v tu chvíli tedy měsíční úspora oproti původním nákladům dosahuje 639 korun, tedy více než 7 600 korun ročně.

Avšak za čtyři služby sloučené pod jednu smlouvu získávají automaticky i 10 GB sdílených dat zdarma. Na jednu SIM tak připadá navíc 2,5 GB dat. Pokud bychom chtěli zachovat věcnou stránku našeho porovnání, museli bychom i u T-Mobilu u sestavy běžných tarifů zohlednit dodatečné náklady spojené s dokoupením datových balíčků v celkovém objemu 10 GB. Jenže v Magentě 1 jsou tato data bonusem, takže zohlednění nedává příliš valný smysl. Případné porovnání by bylo navíc poněkud krkolomné. T-Mobile totiž 2,5GB datový balíček v nabídce nemá. Magenta 1 přinese (nejen) rodině z naší modelové situace navíc i další výhody, zřízením služby (už od přidání dvou služeb splňujících podmínku minimálního měsíčního plnění) totiž získají zdarma roční licenci na antivirový program pro počítače, aplikaci Surfie pro sledování dětí či zpětné zhlédnutí pořadů na T-Mobile TV až na sedm dnů.

Čtyřčlenná domácnost s pevným internetem

Ušetří nad rámec výše uvedeného i čtyřčlenná rodina, která kromě hlasových služeb využívá doma i pevný internet? Ano, i ne. Záleží totiž na výběru operátora, v některých případech by tedy touha po úspoře při takové sestavě služeb vyžadovala změnu poskytovatele.

Pro zachování přehlednosti začneme opět Vodafonem. Využívání čtyř běžných tarifů Red+ Naplno 5 GB a třeba Pevného internetu VDSL 20 Mbit zatíží měsíční rodinný rozpočet částkou 3 507 korun (4x 777 Kč + 399 Kč). Zmíněný tarif internetového připojení jsme vybrali záměrně - tentýž totiž obsahují i v polovině února představené sdílené tarify Red+ Home. Zajímavostí je, že operátor i přes vyšší počet služeb obsažených ve sdíleném tarifu nepřistoupil k navýšení měsíčního paušálu oproti srovnatelným rodinným tarifům. Red+ Home 20 GB stojí tedy stejně jako Red+ 20 GB (1 999 korun), za Red+ Home 50 GB si operátor naúčtuje 2 499 Kč, tedy stejnou částku jako za rodinný Red+ 50 GB. V případě volby vyššího sdíleného tarifu (50 GB) tak rodina uspoří měsíčně 1 008 korun, ročně tedy zhruba 12 tisíc korun. Na každou SIM sdíleného tarifu navíc připadne o 7,5 GB více dat než u základního neomezeného tarifu (Red Naplno 5 GB).

Zhruba 18 tisíc korun nicméně rodina uspoří v případě, pokud zvolí nižší sdílený tarif s 20GB datovým balíčkem. Svému měsíčnímu rozpočtu touto volbou ulehčí o 1 508 korun. Přitom si každý uživatel zachová s běžným tarifem srovnatelný 5GB datový objem. Fakticky jsou ovšem úspory ještě vyšší, součástí sdílených tarifů jsou totiž i dva balíčky Vodafone Pass zdarma (Social Pass a Chat Pass). Za každý z nich si operátor běžně účtuje 99 korun měsíčně, to znamená dalších 298 korun měsíčně (téměř 3 600 ročně) k dobru.

U O2 to vezmeme v tomto příkladu opravdu rychle. Pokud by totiž čtyřčlenná rodina, která využívá u tohoto operátora i internetové služby, chtěla ušetřit, musela by vsadit maximálně na schopnost vyhádat si slevu. Početnější rodina u tohoto operátora ušetří fakticky pouze za hlasové služby, respektive televizní balíček. Pokud by bylo snížení měsíčních nákladů opravdu nutností, musela by uvažovat o změně poskytovatele.

V takovém případě by kromě Vodafonu přicházel v úvahu i T-Mobile, jehož Magenta 1 by naší rodině přidáním páté služby pod jednu smlouvu zajistila 25% slevu na každou z nich. Tedy pouze za splnění podmínky minimálního měsíčního plnění (399 Kč), nicméně tu u Internetu na doma splňuje i základní tarif S. A teď tedy počty - za čtyři základní neomezené tarify si operátor naúčtuje běžně 3 196 Kč, s výše uvedeným Internetem na doma S pak zátěž měsíčního rodinného rozpočtu vzroste na téměř 3 595 korun. Sloučením služeb pod jednu smlouvu (do Magenty 1) by měsíčně úspora jen za tyto služby činila zhruba 899 Kč, ročně tedy téměř 11 tisíc korun.

Čtyřčlenná domácnost se studujícími dětmi

A co rodina, kde rodiče se základními neomezenými tarify platí svým dvěma dětem studentské tarify? Bylo by využití rodinný tarifů/balíčků výhodné i v tomto případě?

U Vodafonu zaplatí rodiče za dva neomezené tarify Red Naplno 5 GB celkem 1 554 korun měsíčně, za dva studentské tarify #jetovtobě s neomezenými hovory a SMS a 10 GB dat pak dalších 998 korun. Měsíční rodinné náklady za mobilní služby tak činí celkem 2 552 korun. Už z toho je patrné, že každý z rodinných tarifů v nabídce operátora přinese větší či menší úsporu. Ovšem u dvou nižších je daní za vyšší úspory výrazně nižší datový objem. V případě Red+ 10 GB totiž na každou SIM připadá jen 2,5 GB dat, úspora ovšem činí nezanedbatelných 1 053 korun měsíčně. Ročně tedy více než 12,5 tisíce korun, avšak za cenu polovičního datového objemu v případě rodičů a čtvrtinového u dětí ve srovnání s běžnými tarify.

Rozdíl v celkovém objemu dat nemusí být ovšem tak propastný, úsporu přinese i využití tarifu Red+ 20 GB. Sice jen ve výši 553 korun měsíčně (6 636 Kč ročně), ale na každou SIM už připadá teoreticky 5 GB dat. Nicméně v porovnání se studentským tarifem je to stále polovina jeho datového objemu. V případě nutnosti lze data samozřejmě dokoupit, zakoupením datového balíčku by se ovšem měsíční úspora minimálně výrazně snížila. U datově náročných uživatelů by se mohly karty i velmi snadno obrátit ve prospěch kombinace běžných tarifů. Pak by se určitě vyplatilo pořízení nejvyššího rodinného tarifu Red+ 50 GB za 2 499 Kč. Úspora by dosahovala sice jen tří korun, na druhou stranu na každou SIM už připadá 12,5 GB. Tedy výrazně více, než měli k dispozici rodiče, a o čtvrtinu více v případě studentských tarifů.

Pokud by naše rodina využívala služeb operátora O2, pak by dva základní neomezené tarify rodičů zatěžovaly rodinný měsíční rozpočet částkou 1 498 korun (2x Free 1,5 GB za 749 Kč). Svým potomkům by rodiče platili například dva tarify [:kůl:] 2 GB, kdy každý vyjde na 499 Kč. Za tuto částku jsou k dispozici v základu 2 GB dat, 120 volných minut do všech sítí a neomezené SMS do O2. Celkové měsíční náklady by tedy běžně činily 2 496 korun. Jenže jde o minimální výši, každá minuta provolaná po vyčerpání balíčku volných minut a každá SMS mimo síť O2 by totiž u studentských tarifů zvyšovaly reálné náklady. Od toho by se pak odvíjelo, zda využitím rodinného balíčku O2 Spolu Pro čtyři rodina ušetří, či nikoli. Nicméně i pokud by děti nevyužívaly služby nad rámec volných jednotek svého tarifu, by rodinný balíček vyšel o dvě koruny dráže než kombinace neomezených a studentských tarifů. Operátor si za něj totiž účtuje 2 498 Kč. Za tuto cenu ovšem přináší čtyři neomezené tarify (tři z nich přitom obsahují 3 GB dat) a základní balíček O2 TV. Jen v případě televizního balíčku činí úspora 298 korun (standardně 299 Kč, v rodinném balíčku jen za korunu). Rodinný balíček tak rodičům přináší minimálně jistotu v tom, že na konci měsíce nebudou nemile překvapeni, že jejich ratolesti provolaly či proesemeskovaly další peníze navíc.

A co T-Mobile? Zde je to velmi jednoduché. Dva základní neomezené tarify a dva studentské vyjdou měsíčně na celkem 2 396 korun (2x 799 Kč + 2x 399 Kč). Jejich sloučením pod Magentu 1 by naše modelová rodina díky splnění podmínky minimálního měsíčního plnění získala 20 % slevu na každou službu. Měsíčně by tedy zaplatila zhruba 1 917 korun - tedy o téměř 480 korun méně, ročně by tak uspořila necelých 5 800 korun.

Může ušetřit i dvoučlenná domácnost?

Ano, může, ne vždy jsou ovšem úspory závratné. V případě Vodafonu lze rodinné tarify Red+ využívat klidně i ve dvou. Ovšem úspora při využití základního rodinného tarifu (měsíční paušál zůstává bez ohledu na nižší počet SIM stejný, tedy 1 499 Kč) oproti kombinaci dvou základních neomezených je spíše mizivá - jen 55 korun. Ročně tak uspoří 660 Kč. Každopádně jen tak na ulici tuto sumu nenajdou, takže při odkládání oné měsíční úspory do prasátka si pak mohou alespoň udělat hezký večer.

U O2 je situace výrazně méně přívětivější. Rodinný balíček O2 Spolu Pro dva stojí totiž stejně jako balíček Pro tři, tedy 1 999 korun. Operátor totiž třetí SIM nahrazuje základním tarifem pevného internetu. Už jen z toho důvodu nebude muset tato varianta rodinného balíčku vyhovovat každé domácnosti o dvou členech. Každopádně měsíční náklady jsou tedy o 501 koruny vyšší než při využití dvou tarifů Free 1,5 GB (2x 749 Kč). Pokud by ovšem modelová domácnost využívala standardně i pevný internet O2 (např. Internet Optimal HD za 499 Kč), pak by přechodem na rodinný balíček reálně uspořila dvě koruny měsíčně. Dalších 298 korun pak v případě, že by v domácnosti doposud používali i O2 TV (základní balíček M vyjde běžně na 299 korun, v rodinném balíčku si za něj operátor účtuje pouhou korunu).

Reálně nejvyšší úspory může dvoučlenná domácnost dosáhnout u T-Mobilu. Závisí to ovšem na počtu služeb, které si sloučí pod Magentu 1. Při sloučení dvou základních neomezených tarifů uspoří 10 %, přidáním pevného internetu (podmínku minimálního měsíčního plnění splňuje i základní tarif S) se pak sleva na každou ze služeb zvýší na 15 %. Pokud domácnost využívá i T-Mobile TV, a to třeba i jen základní programový balíček, sleva v takovém případě dosáhne 20 procent. Záleží tedy na tom, kolik služeb splňujících podmínky Magenty 1 daná domácnost využívá.

U Vodafonu ušetří díky Red Home i jednotlivec

Za zmínku stojí také kombinovaná nabídka Vodafonu Red Home pro jednotlivce obsahující neomezený tarif s 5 GB dat, pevné internetové připojení s rychlostí stahování až 20 Mb/s a dva balíčky Vodafone Pass (Social a Chat Pass). To vše za 1 177 Kč měsíčně. Stejná kombinace služeb mimo tento balíček by vyšla na 1 374 korun (777 Kč za Red Naplno 5 GB + 399 Kč za Pevný internet VDSL 20 Mbit + 99 Kč za Social Pass + 99 Kč za Chat Pass). Jednotlivec tak využitím kombinovaného tarifu Red Home ušetří 197 korun měsíčně. Na první pohled to není nic závratného, nicméně z pohledu roční úspory jde již o slibnější číslo - téměř 2 400 korun.

Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že rodinné tarify či balíčky měsíční úspory skutečně přinášejí. Výše úspory bude ovšem záležet především na kombinaci původních služeb. Oproti nižším tarifům ty rodinné přinášejí výrazně vyšší datový objem připadající na jednu SIM. Nicméně třeba v rodinách s dětmi školního věku nebudou data až tak důležitá jako například u rodin, v nichž již potomci studují, a mají tedy zcela odlišné nároky na skladbu služeb svého tarifu než školáci. Faktorů, které je nutné při rozhodnutí přejít na rodinný tarif zohlednit, je tedy více než jen ryze finanční stránka.