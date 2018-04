Rodině můžete volat zdarma. Poradíme, jak na to

Schválně si spočítejte, kolik měsíčně provoláte minut na několik málo telefonních čísel. Nejspíše nepůjde o nijak zanedbatelnou částku, jelikož u většiny nefiremních tarifních zákazníků tvoří volání rodině a nejbližším přátelům kolem 80 % nákladů na volání.

Právě to si operátoři uvědomují a připravují pro své zákazníky nejrůznější zvýhodnění. Jde totiž o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak získávat nové a věrné zákazníky. Hlavní roli zde hraje osobní doporučení. Asi to znáte: "Lásko, nechceš přejít k X, budeme si volat levněji!"

A tak, ačkoli se to z pohledu operátora může zdát nelogické (připraví se o část příjmů) vznikají stále nové a nové nabídky.Proč? Odpověď je jednoduchá. To, co operátor ztratí na hovorném, získá dlouhodobě zpátky.

Pokud si například skupina pěti lidí vybere podobný program, pravděpodobnost, že se po čase rozhodnou utéct jinam, je mnohem menší než u jednotlivého zákazníka. Podobně fungují i služby pro firemní zákazníky, kteří jsou operátory lákáni na nejrůznější VPN sítě. Těm se ale budeme věnovat někdy příště.

Udržet zákazníka ve své síti

Celkem logicky poskytují operátoři podobná zvýhodnění jen na volání v rámci vlastní sítě. Pokud totiž voláme do jiné než vlastní sítě, musí náš operátor zaplatit tzv. terminační poplatek. Ten dostane operátor, v jehož síti hovor končí, tedy ten, kterého používá volaný.

Terminační poplatky v GSM síti nejsou zanedbatelné a náš operátor je musí do ceny započítat. V případě hovoru do vlastní sítě se tento poplatek přirozeně neplatí, takže minimálně o poplatek za terminaci může operátor zlevnit. Dokonce si může dovolit – třeba jako v případě Vodafone Kamarádi – nechat volání v rámci paušálu, čili „zdarma“.





Na druhou stranu, před Vánoci přišel Vodafone s nabídkou VPN Firma pro firemní zákazníky. V jejím rámci lze volat za měsíční paušál i na ostatní české sítě. Asi si tedy klidně můžeme vsadit na to, že dříve či později se podobná nabídka objeví u některého z operátorů i pro nefiremní zákazníky.

Podobná sleva se operátorovi vrací až v delším časovém horizontu. Je tedy celkem pochopitelné, že tato zvýhodnění jsou určena hlavně pro tarifní zákazníky. Pro ty je přece jen opuštění operátora o něco složitější než u předplacených karet, i když dnes už ne o mnoho. Přesto i pro tzv. předplacenky některé výhody existují.

Naopak se pomocí podobných nabídek snaží operátoři nalákat majitele předplacených karet k přechodu na paušál. Podobnou zkušenost udělal i Vodafone po zavedení služby Kamarádi. „Ukazuje se, že řada majitelů předplacených karet přechází na tarify, aby mohli službu Kamarádi aktivovat,“ říká Zuzana Doležalová z Vodafone.

V každém případě ale před využitím podobné nabídky trochu počítejte. Operátor nám pochopitelně nic zadarmo nedá. Pokud uvěříme slibům, mohlo by se nám stát, že se naplní ona památná věta: „Nechci slevu zadarmo.“ Poplatek za službu totiž může být vyšší, než co ušetříme. Co nám tedy operátoři nabízejí?

Jak jsme počítali my Aby bylo zcela zřejmé, kdy se začne příslušné zvýhodnění vyplácet, vycházeli jsme z předpokladu, že všechny hovory se odehrají v rámci zvýhodněných čísel nebo skupiny. Podobný předpoklad je samozřejmě v realitě velmi nepravděpodobný. Výsledek by ale započítání dalších hovorů jinými směry příliš neovlivnilo. Či spíše naopak, ve většině případů by se zvýhodnění vyplatilo dříve. U služeb, které obsahují aktivační poplatek, jsme jej ve výpočtu nepočítali. Jde totiž o částku účtovanou jen jeden měsíc, takže už v dalším měsíci by vše bylo jinak. První měsíc se tedy služba vyplatí až po provolání více minut.

O2

Telefónica O2 jako jediný z našich operátorů provozuje jak mobilní tak pevnou síť. A protože zájem o pevné linky rychle klesá, snaží se pochopitelně O2 zvýhodnit volání právě do pevné sítě, aby měli majitelé mobilů důvod mít doma pevnou linku a používat ji.

Přátelé

Službu O2 Přátelé nabízí operátor už pěkně dlouho. Její výhodou je nulový poplatek za aktivaci, stejně jako nulový měsíční paušál. Na druhou stranu úspora tomu odpovídá – v rámci služby O2 Přátelé si můžeme zvolit až 5 telefonních čísel a na ně volat s 10% slevou. Není to úplně málo, na druhou stranu na volání po Česku zřejmě příliš neušetříme. Do této pětice ale mohou patřit nejen mobily v libovolné síti, ale i zahraniční telefonní čísla, kde už je úspora přece jen citelnější. Pokud chceme číslo v pětici změnit, zaplatíme za to 59,50 Kč.



Z křivky je patrné, že sleva není příliš výrazná. My jsme počítali s hovory ve špičce do pevné sítě.

Volejte domů zdarma

Služba, která se do nabídky O2 po určitém čase zase vrátila, umožňuje zvolit si maximálně 3 čísla v síti O2 (maximálně jedno může být pevná linka) a na ně volat z mobilu zdarma. Zvýhodnění se vztahuje jen na hlasové hovory, neplatí tedy na SMS. Zajímavostí této služby je jednoduchá aktivace pomocí SMS (DOMU XXXXXX na číslo 999 235), a také to, že na rozdíl od ostatních nabídek je Volání domů aktivováno a účtováno po týdnech. Můžeme ho tedy docela snadno využít, když jedeme na delší domu z domova a chceme zůstat v kontaktu.



Vycházeli jsme z ceny hovoru do sítě O2. V tomto případě se varianta s jedním číslem začne vyplácet zhruba po 60 minutách, se třemi po 90 minutách.

Za týden volání „zdarma“ na jedno číslo zaplatíme celkem příjemných 22,61 Kč (to znamená zhruba 90 Kč za měsíc), pokud zvolíme jedno pevné číslo. Za jedno mobilní číslo zaplatíme 49 Kč za týden (196 Kč za měsíc) a za dvě či tři čísla zaplatíme 59 Kč (236 Kč za měsíc).

O2 Nejbližší

Jeden ze způsobů, jak nás donutit nechat doma pevnou linku, jsou O2 Nejbližší. Ty jsou evidentně reakcí na Vodafone Kamarády, na rozdíl od nich ale jde o časově omezenou nabídku a službu lze aktivovat jen do konce května 2007. O možném prodloužení nechtějí zatím představitelé O2 mluvit.

Službu si lze pořídit pouze k pevné lince a umožní nám vytvořit skupinu pevné linky a maximálně čtyř mobilních čísel. Paušál za službu je účtován k pevné lince, mobilní čísla neplatí nic. Volání (hlasové i videohovory) v rámci skupiny jsou pak zdarma.



Pokud bychom z pevné volali na mobily, začal by se tarif Nejbližší vyplácet při 60 až 90 minutách provolaných na jedno z čísel.

Za skupinu obsahující pevnou linku a jedno mobilní číslo zaplatíme 357 Kč, pokud přidáme druhé mobilní číslo bude to 476 Kč, s třetím pak 535,50 Kč a v maximální kombinaci pevná a čtyři mobily pak služba přijde na 595 Kč. Pochopitelně plus klasický měsíční paušál na pevné. Za první zřízení skupiny neplatíme nic, stejně za zrušení. Druhé zřízení skupiny v měsíci stojí 34,51 Kč, stejně jako změna skupiny. Přičemž v rámci jedné změny může proběhnout více operací.

T-Mobile

Magenta operátor s nabídkami pro volání nejbližším trochu šetří. Snaží se dostat co nejvíce zákazníků na tarif tím, že nabízí více SIM karet v rámci jednoho paušálu s tarifem Happy Partner. Za ten pak platíme 46,41 Kč a služby jsou účtovány na společný účet. Což je mimochodem docela chytrý trik, jak udržet pozici jedničky v počtu zákazníků.

Moji blízcí

Pokud chceme ušetřit za volání blízkým s T-Mobile, musíme sáhnout po službě Moji blízcí. Za tu zaplatíme 46,41 Kč měsíčně, přičemž pro majitele tarifů Happy Partner je služba zdarma. Celkem si tak můžeme vytipovat 5 telefonních čísel, přičemž za přidání člena zaplatíme 23,80 Kč.



Pro karty s tarifem Happy Partner není o čem uvažovat, neplatí se zde paušál. U ostatních stačí provolat zhruba 50 minut.

Volání v rámci skupiny pak stojí 2,26 Kč, přičemž standardní cena za volání v rámci sítě T-Mobile je u Happy Partner 4,17 Kč, u standardních tarifů mezi 5,95 Kč a 2,98 Kč. Aktivace služby pro Happy Partner je tedy samozřejmostí, pro Kredit 250 se služba vyplatí už při provolání zhruba 50 minut v rámci skupiny, což měsíčně jistě není problém.

Twist Nej Nonstop

T-Mobile má zvýhodnění i pro majitele předplacených karet. Za 29 Kč týdně (116 Kč měsíčně) můžeme volat neomezeně na jedno číslo v rámci sítě T-Mobile. Například u tarifu Twist Start se služba vyplatí už při 5 minutách týdně (20 měsíčně).



Ani v tomto případě není moc co řešit. Nějakých 20 či 30 minut s přítelkyní či přítelem určitě provoláte.

Vodafone

Asi nejaktivnější v této oblasti je Vodafone. Jeho snaha je logická, protože má nejméně zákazníků, musí se snažit co nejvíce jich "ukradnout" konkurentům. Pravda je, že jeho nabídky jsou nejagresivnější.

Kamarádi

Nejmladší službu tohoto typu spustil Vodafone během letošního března. Zajímavostí pro mobilní uživatele je, že jako jediná nabízí nejen levnější volání, ale zvýhodnění se týká i SMS. V rámci služby Kamarádi si můžeme vybrat až čtyři telefonní čísla, na která voláme a posíláme SMS „zdarma“. Na rozdíl od ostatních služeb jde ale o zvýhodnění jednosměrné – vy budete třeba přítelkyni volat za paušál, ale pokud zavolá ona vám, hovor bude normálně platit. Ještě, že mobily umožňují prozvánění.



Kamarádi se začnou u jednoho čísla vyplácet zhruba po 45 minutách, u čtyř čísel asi po 60 minutách. Ovšem provolat měsíčně 60 minut na 4 čísla asi není problém. A to jsme nezapočítali SMS.

Pokud si zvolíte jedno telefonní číslo, zaplatíte měsíčně 178,50 Kč, za dvě 226,10 Kč (tedy 113,05 Kč za jedno). Pokud vyberete tři čísla, bude vás to měsíčně stát 261,80 Kč (87,27 Kč na jedno číslo) a za maximální počet čtyř čísel zaplatíte 285,60 Kč (71,40 Kč za jedno číslo). Volání u nejnižšího tarifu Nabito 100 stojí 6,55 Kč a u nejvyššího Nabito 1800 3,45 Kč. Kamarádi se tedy vyplatí při provolání zhruba 30 minut u nejnižšího tarifu a 52 minut u nejvyššího tarifu, ovšem za předpokladu, že kredit provoláte na jiná čísla.



U nejvyššího tarifu se Kamarádi zdánlivě nevyplatí. Ale je to proto, že 200 minut volání by se vešlo do kreditu. V reálu ale určitě část kreditu provoláte na jiná čísla.

Moje rodina

Další možností u Vodafone je Moje rodina. Toto zvýhodnění je ale omezeno jen na čísla vedená na jednom zákaznickém účtu, proto se dá využít skutečně jen v rámci rodiny, v lepším případě ve skupině, která si opravdu věří. Za zařazení do služby Moje rodina zaplatíme jednorázovou aktivaci 119 Kč, a pak si v rámci skupiny až čtyř čísel voláme za 1,79 Kč, tedy o třetinu až dvě třetiny levněji.

Opět podobný případ jako Kamarádi. U Nabito 1800 se 200 minut hovoru i za plnou cenu vejde do kreditu, pokud ale kromě rodiny voláte jinam - což se dá u takto vysokého tarifu předpokládat - i s ním se zvýhodnění vyplatí.

Moji Nej

Podobně jako O2 Přátelé, i Moji Nej jsou sice levnou možností, jak ušetřit za volání – měsíční paušál je 23,80 Kč – ovšem za cenu, že úspora nebude nijak výrazná. Služba umožní volat až na 5 čísel v síti Vodafone o 1,19 Kč levněji. Vyplatí se tedy už při provolání 20 minut na tato čísla.

Sleva u Moji NEJ není příliš velká, ale u nejnižšího tarifu se služba vyplatí zhruba po 20 minutách.

Divoká karta – Dvojka

Také Vodafone má zvýhodnění i pro předplacené karty. Jmenuje se Dvojka a umožňuje volat na dvě čísla v síti Vodafone za 2,38 Kč, oproti 2,98 Kč normální sazby. Za první aktivaci neplatíme nic, za změnu pak zaplatíme 95,20 Kč.



Sleva necelých 50 haléřů není mnoho, ale první aktivace je zadarmo, tak proč ne?

Co vybrat

Snad s výjimkou služby Kamarádi od Vodafone (a tam ještě s výhradou) žádné z nabízených zvýhodnění není takové, aby donutilo ke změně operátora. Přesto se ale podívejte, jak vypadají vaše telefonní účty a jestli by se zvýhodnění, které má váš operátor, nevyplatilo. Záleží samozřejmě na tom, kolik minut ze svého měsíčního rozpočtu svým blízkým věnujete. S jejich vyšším počtem se stále více vyplatí nad těmito zvýhodněními zauvažovat.