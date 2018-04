Rock for People nabízí program přímo do mobilu. K dispozici je zdarma

Velmi jednoduchou aplikaci si mohou zájemci stáhnout na oficiálních stránkách festivalu Rockforpeople.cz, nebo stačí kliknout na tento link. Jedinou podmínkou pro její využití je podpora Javy ve vašem telefonu. Tuto funkci má drtivá většina dnes používaných zařízení.

Po stažení prográmku je třeba rozbalit příslušný archiv (ZIP) a poté aplikaci přesunout do telefonu, nejsnadněji pomocí Bluetooth nebo datového kabelu. Pak už stačí postupovat dle instrukcí na displeji přístroje. Instalace zkušenému uživateli nezabere ani minutu času.

Aplikace kromě programu na jednotlivých hudebních pódiích obsahuje i kompletního průvodce festivalem, kde se lze dočíst mnoho zajímavých a užitečných informací. "JAVA aplikaci pro Rock for People vytvořil jeden z letošních Amebassadorů Mirek Bartoš. Je jednoduchá a blbovzdorná a určitě se v ní snadno vyznáte," píší organizátoři na stránkách festivalu.

Festival Rock for People, který se koná ve dnech 3. až 6. července na letišti v Hradci králové, je zřejmě největší hudební akcí svého druhu v Česku. Letos mimo jiné přivítá hudení hvězdy jako jsou britští Muse či The Prodigy. Kromě programu v telefonu obdrží každý návštěvník festivalu i tištěný program u vstupu do festivalového parku.