Sen každého muže: sedíte v hospodě a přitom doma vysáváte

Zvoní telefon, Karel ho v ruchu hospody špatně slyší, ale nakonec si všimne a zvedá ho. „Karle, za hodinu jsem doma, tak doufám, že jsi vyluxoval!“. Karel odvětí, že ano, přestože už od odpoledne sedí s kamarády a na to, že měl vyluxovat, si ani nevzpomněl.

Ještě nedávno by tato situace vyústila buď v úprk Karla domů a rychlý úklid, nebo by musel Karel někomu zavolat, aby za něj vyluxoval (pokud by někdo takový existoval), a nebo by se prostě Karel musel smířit s tím, že si to večer doma „vyslechne“.

Jenže je rok 2017 a Karel výše uvedené nechce podstupovat, a tak našetřil hodně peněz a koupil robotický vysavač. Aby splnil svůj závazek, stačí, když vytáhne mobil a čáry máry fuk, večer bude pochválený, ač na vysavač ani nesáhl. Karel proto objednává rundu pro celý stůl a velebí ten „internet věcí“.

Moderní technika něco stojí

Ale začněme od začátku. Samsung, jehož produkt jsme podrobili redakčnímu testu, vyrábí robotické vysavače (nikoliv zametače) už dlouho, nyní má několik modelů s integrovaným wi-fi. To samo o sobě zní podivně, k čemu je vysavači připojení k internetu, ale ono to smysl má.

Musíme dodat, že na trhu je více robotických vysavačů s internetovým připojením - vyrábí je například iRobot, Neato, Ecovacs či LG. Společné mají to, že nejsou levné. Konkrétně testovaný Samsung VR 7000 (VR20M707CDWD) stojí 21 990 korun. To je v dané kategorii průměrná cena, můžete utratit o pár tisíc méně, ale také o dost tisíc více. Funkčně stejný model bez wi-fi je zhruba o pět tisíc korun levnější a základní modely robotických vysavačů lze pořídit hluboko pod desetitisícovou hranicí.

Vysavač vysává

Pokud budeme na testovaný vysavač nahlížet bez ohledu na jeho schopnosti ovládání přes mobil, funguje dobře. Byli jsme spokojeni jak my, tak výsledek prošel přísnou kontrolou i u našich drahých poloviček. Vysavač jsme testovali především v prostoru s relativně malým počtem předmětů stojících na podlaze a s možností přejíždět mezi místnostmi bez prahů.

Vysavač si s tím poradil bez problémů, ze schodů nespadl a do věcí narážel minimálně, vadily mu především květináče. Bez problémů přejížděl z tvrdého povrchu na kusový koberec, v tomto případě správně automaticky nastavoval sací výkon. Pod židlemi trochu bloudil, rohy zvládal naopak bez problémů.

Na jedno nabití dokázal vysát plochu okolo 40 až 70 metrů čtverečních, pak si sám dojel na nabíječku a pokračoval dál. V tomto směru hodně záleží na „složitosti“ místností. Je docela hlučný, 77 db rozhodně nepřeslechnete, televizi je potřeba dát nahlas. Nádobu na prach je lépe vyčistit po každém vysávání, není moc velká. Ale to je s ohledem na velikost přístroje logické. Vysavač není těžký a lze ho snadno přenášet.

Ovládání je snadné. Základem je vhodné umístění nabíječky tak, aby nevadil přívodní kabel. Pak stačí zmáčknout tlačítko na vysavači a dál se nestarat. K dispozici je i dálkové ovládání a na vysavači je přehledný displej. Funkcí umí tento samsung hodně, ale to je nad rámec našeho testu.

Ovládání mobilem na dálku

Pro tuto funkci jsme nahlédli do manuálu, ale vlastně stačí do smartphonu nainstalovat aplikaci Samsung Smart Home (zdarma pro Android a iOS) a návodu netřeba. Aplikace umí ovládat všechny přístroje od Samsungu pro chytrou domácnost, ale mnoho z nich se v Česku ani neprodává. Aplikace je přehledná, v záložce Vyzkoušet si můžete u každého spotřebiče prohlédnout kompletní ovládání včetně nápovědy. To není obvyklé a dáváme bod k dobru.

Připojení napoví sama aplikace. Stačí zvolit robotický vysavač a aplikace vyzve ke stisku konkrétního tlačítka na dálkovém ovladači vysavače. Následně se smartphone s vysavačem spáruje a je nutné pro vysavač zadat přihlašovací údaje do domácí wi-fi sítě (vybrat síť a zadat heslo). Celá operace trvá minutku dvě a úspěšné dokončení se zobrazí v aplikaci. Nám se to kompletně povedlo až napodruhé, důvod ovšem netušíme.

Ovládání na dálku je poměrně snadné. Lze nastavit sací výkon, lze vysávání naplánovat a samozřejmě spustit automatické vysávání. To je případ i hypotetického figuranta Karla, který to potřebuje provést na dálku z hospody. Když je robot na dohled, lze spustit i manuální režim a bodové vysávání určeného místa. A v případě potřeby je možné vysavači zadat, ať se vrátí zpět na nabíječku, což jinak udělá po vysávání sám.

Aplikace zaznamená, co se s vysavačem dělo, je zde historie úkonů. Dá se přes ni nastavit pravidelný úklid a nebo si přednastavit jednorázové vysávání.

Ale je tu ještě jedna funkce, která by se Karlovi mohla líbit. Když se v hospodě bude nudit, může si s vysavačem chatovat. Ano, i to je možné, v chatu lze zadávat základní úkony a kontrolovat stav vysavače. A když se Karla kamarádi zeptají, s kým si to pořád píše, tak jeho odpověď jistě osazenstvo pobaví.

Koupit, nekoupit?

Dálkové ovládání vysavače se nám líbí, v podstatě lze základní úklid podlah zvládnout jen s občasným vysypáním zásobníku na prach. A to kdykoliv je potřeba, třeba z dovolené a neplánovaně. Na druhou stranu robotické vysavače bez wi-fi lze naprogramovat, ale o situaci se na dálku nedozvíte. Záleží na prioritách, jestli se příplatek za wi-fi vyplatí. Ne každý je jako náš figurant Karel.

Pokud máte dům s několika patry, tak bez ručního přenášení je automatická funkce vysavače omezená a kupovat si dva nebo tři (na každé patro jeden) je už hodně drahý špás. A v principu je robotický vysavač výkonnější v prostorech, kde je na zemi co nejméně věcí. Ale to už jsou všeobecné vlastnosti těchto přístrojů.